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Rabbany Wanadriani
Rabu, 23 September 2026 | 04.12 WIB

Saatnya Evaluasi Hubungan, 8 Tanda Kedekatan dengan Pasangan Mulai Memudar

ilustrasi pasangan yang bertengkar. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan yang bertengkar. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tidak semua hubungan berjalan mulus sepanjang waktu. Ada kalanya pasangan menghadapi konflik, perubahan perasaan, maupun perbedaan yang membuat hubungan terasa semakin berat untuk dijalani.

Rasa cinta memang menjadi salah satu bagian penting dalam hubungan, tetapi keberlangsungan sebuah ikatan juga dipengaruhi oleh kepercayaan, komunikasi, kesamaan tujuan, serta kemauan kedua pihak untuk saling memahami.

Dilansir dari YourTango, terdapat sejumlah tanda yang dapat menunjukkan bahwa sebuah hubungan sedang menghadapi persoalan serius. Tanda-tanda ini tidak otomatis berarti hubungan harus berakhir, tetapi bisa menjadi bahan evaluasi bagi pasangan untuk melihat kondisi hubungan mereka secara lebih jujur.

1. Kepercayaan Mulai Hilang

Kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam sebuah hubungan. Ketika kepercayaan rusak, hubungan dapat dipenuhi rasa curiga, kecemasan, dan konflik yang berulang.

Memulihkan kepercayaan membutuhkan proses dan kemauan dari kedua pihak. Jika persoalan tersebut terus berulang tanpa adanya perubahan, hubungan bisa terasa semakin sulit dijalani.

2. Tidak Lagi Antusias Berinteraksi

Perubahan perasaan dapat terlihat dari berkurangnya keinginan untuk bertemu, berbicara, atau menghabiskan waktu bersama pasangan.

Jika pesan atau telepon dari pasangan justru membuat Anda merasa terbebani dan Anda lebih sering mencari alasan untuk menghindari interaksi, kondisi tersebut patut diperhatikan.

3. Sulit Membayangkan Masa Depan Bersama

Hubungan jangka panjang biasanya melibatkan rencana mengenai kehidupan bersama. Mulai dari tempat tinggal, keluarga, pekerjaan, hingga berbagai tujuan pribadi.

Jika Anda tidak lagi mampu membayangkan pasangan berada dalam rencana masa depan atau justru merasa lebih nyaman membayangkan kehidupan tanpa dirinya, hal tersebut dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi kembali hubungan.

4. Memiliki Tujuan Hidup yang Berlawanan

Perbedaan pendapat sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam hubungan. Namun, persoalan bisa menjadi lebih rumit ketika perbedaan tersebut menyangkut hal-hal mendasar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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