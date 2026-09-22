Selamat Tinggal Kesepian! 4 Shio Ini Diprediksi Makin Bahagia Setelah 23 September 2026

Ilustrasi shio yang masa kesepiannya akan berakhir (magnific) JawaPos.com - Perasaan kesepian perlahan dapat berubah ketika seseorang mulai menemukan kembali koneksi, tujuan, atau aktivitas yang membuat hidup terasa lebih berarti.

Setelah Rabu, 23 September 2026, empat shio diprediksi mengalami perubahan suasana hati dan mulai terbebas dari rasa terisolasi.

Dalam astrologi Tiongkok, 23 September 2026 berada dalam pengaruh Hari Keseimbangan Tikus Logam, selama bulan Ayam Api dan Tahun Kuda Api.

Kombinasi energi tersebut dikaitkan dengan kemampuan untuk berpikir lebih jernih, mengendalikan emosi, serta mengambil keputusan secara lebih rasional.

Energi logam memberikan dorongan untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi kehidupan. Sementara itu, karakter Tikus dikenal berkaitan dengan kecerdikan dan ketajaman dalam berpikir.

Ditambah pengaruh unsur api, energi ini membuat beberapa shio lebih berani menghadapi persoalan yang selama ini membuat mereka merasa sendiri.

Berikut empat shio yang diprediksi akan mulai meninggalkan kesepian setelah Rabu, 23 September 2026 seperti dilansir dari YourTango.

1. Shio Kerbau

Bagi pemilik shio Kerbau, kesempatan untuk berlibur atau melakukan perjalanan singkat dapat membawa suasana baru. Rutinitas pekerjaan yang padat belakangan ini mungkin membuat Anda merasa lelah secara fisik maupun mental.

Karena itu, rencana mengunjungi tempat yang belum pernah didatangi sebelumnya terasa semakin menarik.

Tidak harus perjalanan panjang, liburan singkat pun dapat memberikan pengalaman berbeda yang selama ini Anda butuhkan.

Saat berada di luar rumah, Anda juga cenderung lebih mudah membuka percakapan dengan orang lain. Bertemu orang baru dan menikmati suasana berbeda dapat membantu mengurangi rasa terisolasi.

Bahkan, memikirkan rencana perjalanan saja sudah mampu membuat perasaan Anda menjadi lebih ringan. Memiliki sesuatu yang bisa dinantikan ternyata menjadi salah satu cara sederhana untuk mengusir kesepian.