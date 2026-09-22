Tak Perlu Ribet, 5 Cara Ini Bisa Membantu Wajah Terlihat Lebih Halus dan Sehat

Cara untuk Menghaluskan Wajah yang Cepat dan Aman. (freepik.com)
JawaPos.com – Memiliki kulit wajah yang terasa lembut dan terlihat sehat menjadi salah satu hal yang banyak diinginkan. Namun, tekstur kulit bisa berubah menjadi kasar atau kusam karena berbagai faktor, mulai dari penumpukan sel kulit mati hingga kurangnya perawatan.
Untuk mendapatkan kulit yang lebih terawat, tidak selalu harus menggunakan banyak produk kecantikan. Beberapa kebiasaan sederhana seperti menjaga asupan cairan, tidur cukup, dan melindungi kulit dari sinar matahari juga dapat menjadi bagian dari rutinitas perawatan.
Dilansir dari laman Hello Sehat dan Alodokter, terdapat sejumlah langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga tekstur kulit wajah agar tetap halus dan sehat. Berikut lima di antaranya.
Sel kulit mati yang menumpuk dapat membuat permukaan wajah terasa lebih kasar dan terlihat kusam. Eksfoliasi dapat membantu mengangkat sel kulit mati sehingga wajah terasa lebih bersih.
Namun, eksfoliasi sebaiknya dilakukan secara lembut dan tidak berlebihan. Frekuensinya juga perlu disesuaikan dengan kondisi kulit karena terlalu sering melakukan eksfoliasi dapat menyebabkan iritasi.
Jika menggunakan produk eksfoliasi, pilih bahan yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan kulit. Hindari menggosok wajah terlalu keras agar lapisan pelindung kulit tetap terjaga.
Kecukupan cairan juga penting untuk mendukung kondisi tubuh dan kulit. Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, kulit dapat terlihat lebih kering dan kusam.
Karena itu, biasakan minum air secara teratur sepanjang hari. Kebutuhan cairan setiap orang dapat berbeda, sehingga tidak harus terpaku pada satu angka tertentu.
Selain air putih, asupan cairan juga dapat diperoleh dari makanan yang memiliki kandungan air cukup tinggi.
Tidur yang cukup bukan hanya membantu tubuh terasa lebih segar, tetapi juga menjadi bagian penting dari pola hidup yang mendukung kesehatan kulit.
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