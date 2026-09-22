8 Makanan yang Membantu Meredakan Influenza, Nutrisi Tepat Bantu Pulih dengan Cepat

JawaPos.com-Musim pancaroba membuat berbagai penyakit lebih mudah muncul dan menyerang tubuh.

Ditambah dengan daya tahan tubuh yang melemah akibat berbagai aktivitas berat sehari-hari.

Akibatnya, tubuh lebih mudah terserang berbagai virus dan penyakit, termasuk mengalami gejala influenza.

Asupan makanan yang bernutrisi tidak hanya penting untuk dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari penyakit.

Nutrisi yang tepat dari bahan makanan berikut juga dapat membantu mendukung proses pemulihan tubuh saat sedang sakit.

Melansir informasi dari laman puskesmassedau dan gwsmedika yang dikutip pada (22/9) berikut sejumlah makanan yang dapat membantu meredakan gejala influenza.

Sup

Sup ayam terdiri dari berbagai bahan yang cukup kompleks. Mulai dari protein, sayuran, karbohidrat, sampai rempah-rempah yang membantu meredakan dahak dan hidung tersumbat. Saat sakit, kebutuhan cairan tubuh biasanya meningkat. Sup ayam dapat membantu memenuhi cairan tubuh selain dari air mineral, minuman elektrolit, dan sari buah.

Buah jeruk

Jeruk dan lemon mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Tidak hanya vitamin C kandungan flavonoid di dalam jeruk juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan dari sakit. Buah lain yang juga mengandung vitamin C tinggi adalah buah kiwi.

Telur

Telur merupakan salah satu sumber protein. Saat tubuh sedang sakit, sejumlah sel tubuh dapat mengalami kerusakan. Salah satu fungsi protein adalah membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Oleh karena itu konsumsi makanan tinggi protein seperti telur, daging rendah lemak, dan ikan dapat membantu memulihkan kondisi tubuh dan mendukung proses penyembuhan.

Yogurt