Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 23 September 2026 | 02.49 WIB

8 Makanan yang Membantu Meredakan Influenza, Nutrisi Tepat Bantu Pulih dengan Cepat

Ilustrasi wedang jahe/Magnific - Image

Ilustrasi wedang jahe/Magnific

JawaPos.com-Musim pancaroba membuat berbagai penyakit lebih mudah muncul dan menyerang tubuh.

Ditambah dengan daya tahan tubuh yang melemah akibat berbagai aktivitas berat sehari-hari. 

Akibatnya, tubuh lebih mudah terserang berbagai virus dan penyakit, termasuk mengalami gejala influenza

Asupan makanan yang bernutrisi tidak hanya penting untuk dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari penyakit.

Nutrisi yang tepat dari bahan makanan berikut juga dapat membantu mendukung proses pemulihan tubuh saat sedang sakit.

Melansir informasi dari laman puskesmassedau dan gwsmedika yang dikutip pada (22/9) berikut sejumlah makanan yang dapat membantu meredakan gejala influenza

Sup ayam terdiri dari berbagai bahan yang cukup kompleks. Mulai dari protein, sayuran, karbohidrat, sampai rempah-rempah yang membantu meredakan dahak dan hidung tersumbat. Saat sakit, kebutuhan cairan tubuh biasanya meningkat. Sup ayam dapat membantu memenuhi cairan tubuh selain dari air mineral, minuman elektrolit, dan sari buah.

Jeruk dan lemon mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Tidak hanya vitamin C kandungan flavonoid di dalam jeruk juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan dari sakit. Buah lain yang juga mengandung vitamin C tinggi adalah buah kiwi. 

Telur merupakan salah satu sumber protein. Saat tubuh sedang sakit, sejumlah sel tubuh dapat mengalami kerusakan. Salah satu fungsi protein adalah membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Oleh karena itu konsumsi makanan tinggi protein seperti telur, daging rendah lemak, dan ikan dapat membantu memulihkan kondisi tubuh dan mendukung proses penyembuhan. 

Yogurt mengandung probiotik dan vitamin D yang membantu mendukung proses penyembuhan. Selain itu, yogurt juga mengandung bakteri baik yang mampu menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam tubuh yang berpotensi menyebabkan penyakit. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cegah Penularan Influenza Tipe A di Rumah dan Tempat Kerja, Ini Etika Kebersihan Perlu Diperhatikan - Image
Kesehatan

Cegah Penularan Influenza Tipe A di Rumah dan Tempat Kerja, Ini Etika Kebersihan Perlu Diperhatikan

Rabu, 23 September 2026 | 00.43 WIB

Kenali Influenza Tipe A, Kerap Terjadi Saat Peralihan Musim dan Kualitas Udara yang Buruk - Image
Kesehatan

Kenali Influenza Tipe A, Kerap Terjadi Saat Peralihan Musim dan Kualitas Udara yang Buruk

Senin, 21 September 2026 | 18.31 WIB

Kemenkes Pastikan Kasus Influenza A Tetap Terkendali Secara Nasional - Image
Nasional

Kemenkes Pastikan Kasus Influenza A Tetap Terkendali Secara Nasional

Rabu, 16 September 2026 | 01.35 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore