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Leni Setya Wati
Senin, 21 September 2026 | 21.51 WIB

9 Hobi Ini Sering Dimiliki Orang dengan Energi Mental yang Positif, Ada Meditasi hingga Berkebun

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Ilustrasi hobi orang dengan energi mental yang positif (jcomp)

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menjaga suasana hati dan keseimbangan emosinya.

Ada yang merasa lebih tenang setelah membaca buku, sementara yang lain mendapatkan energi baru dengan bepergian atau menghabiskan waktu di alam.

Istilah energi mental dan emosional tinggi kerap digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki energi positif, mampu menikmati hidup, serta terlihat antusias menjalani berbagai aktivitas. Karakter tersebut juga dapat tercermin dari pilihan hobi yang mereka lakukan sehari-hari.

Hobi bukan sekadar kegiatan untuk mengisi waktu luang. Bagi sebagian orang, aktivitas tertentu dapat menjadi sarana untuk mengenali diri, menyalurkan kreativitas, mengurangi tekanan, hingga membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan sekitar.

Dilansir dari YourTango, berikut sembilan hobi yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki energi mental dan emosional positif.

1. Meditasi untuk Mengenal Diri

Meditasi menjadi salah satu aktivitas yang banyak dipilih untuk mendapatkan ketenangan sekaligus melakukan refleksi diri.

Bagi orang yang memiliki energi positif, meditasi dapat menjadi bagian dari rutinitas untuk berhenti sejenak dari kesibukan.

Ketika bermeditasi, seseorang dapat memusatkan perhatian pada napas, sensasi tubuh, maupun pikiran yang sedang muncul.

Kebiasaan tersebut membantu mereka lebih memahami kondisi diri dan mengenali emosi yang sedang dirasakan.

Meditasi juga sering dilakukan sebagai cara sederhana untuk mengurangi stres dan menciptakan suasana hati yang lebih tenang.

2. Membaca Buku dan Mendengarkan Podcast

Orang dengan rasa ingin tahu yang tinggi biasanya senang mendapatkan pengetahuan baru. Karena itu, membaca buku dan mendengarkan podcast menjadi salah satu aktivitas yang mereka nikmati.

Tidak harus selalu berupa buku pengembangan diri atau materi yang penuh informasi. Novel, biografi, cerita perjalanan, hingga podcast hiburan juga dapat memberikan sudut pandang baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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