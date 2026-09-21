Bikin Perhiasan Emas Berkilau Lagi, Ini 5 Langkah yang Bisa Dicoba

ilustrasi perhiasan emas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Perhiasan emas yang sering digunakan setiap hari lama-kelamaan bisa kehilangan kilau alaminya. Paparan debu, keringat, serta sisa produk perawatan kulit dapat membuat permukaannya terlihat kusam.

Meski pembersihan oleh tenaga profesional bisa menjadi pilihan, perawatan sederhana di rumah juga dapat dilakukan untuk membantu menjaga tampilan perhiasan emas. Dengan langkah yang tepat, kilau emas bisa tetap terjaga tanpa harus selalu membawanya ke tempat perawatan.

Dilansir dari English Jagran, ada sejumlah cara sederhana yang dapat dicoba untuk membantu mengembalikan tampilan berkilau pada perhiasan emas. Berikut lima di antaranya:

1. Rutin memoles dengan lembut Membersihkan dan memoles perhiasan secara rutin dapat membantu mengangkat debu maupun kotoran yang menempel. Gunakan kain yang lembut, kemudian gosok permukaan emas secara perlahan dengan gerakan melingkar.

Hindari memberikan tekanan berlebihan karena gesekan yang terlalu kuat berpotensi membuat permukaan perhiasan mengalami goresan.

2. Bersihkan goresan ringan dengan hati-hati Meskipun dikenal sebagai logam berharga, emas tetap dapat mengalami goresan akibat pemakaian sehari-hari. Untuk membantu membersihkan permukaannya, gunakan kain lembut yang dibasahi air sabun hangat.

Sedikit soda kue juga dapat digunakan dalam proses pembersihan. Namun, aplikasikan secara perlahan dan jangan menggosok terlalu keras agar permukaan perhiasan tidak semakin rusak.

3. Manfaatkan sabun cuci piring yang lembut Sabun cuci piring berbahan lembut dapat menjadi pilihan praktis untuk membersihkan perhiasan emas. Campurkan beberapa tetes sabun dengan air hangat, kemudian bersihkan perhiasan secara perlahan.

Anda bisa menggunakan kain lembut atau sikat gigi dengan bulu yang halus. Setelah selesai, bilas dan keringkan dengan hati-hati agar tidak ada sisa kotoran maupun sabun yang tertinggal.

4. Gunakan air hangat untuk membantu mengangkat kotoran Air hangat dapat membantu melonggarkan kotoran yang menempel pada permukaan perhiasan. Rendam emas dalam air hangat selama beberapa menit, kemudian bersihkan menggunakan sikat berbulu lembut.

Setelah proses tersebut, bilas perhiasan dan keringkan dengan kain yang halus. Pastikan penanganannya tetap hati-hati, terutama jika perhiasan memiliki batu permata atau bagian yang rentan.

5. Hindari bahan kimia keras Perawatan emas sebaiknya tidak dilakukan menggunakan bahan kimia keras seperti pemutih atau amonia. Penggunaan zat tersebut berisiko merusak permukaan perhiasan.