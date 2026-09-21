7 Frasa Ciri Kenali Tulisan Khas ChatGPT yang Jadi Tanda Tulisan Buatan AI

JawaPos.com - Ciri tulisan ChatGPT semakin mudah dikenali karena frasa khas AI yang selalu muncul berulang membuat tulisan buatan kecerdasan buatan terasa tidak natural.

Cara mendeteksi teks AI kini bukan hanya soal teknologi canggih melainkan cukup dengan memperhatikan pola bahasa yang terlalu rapi dan formulaik.

Frasa khas AI yang dihasilkan kecerdasan buatan memiliki pola tertentu yang berbeda dari cara manusia sesungguhnya menulis dan mengekspresikan ide.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (21/9), berikut tujuh ciri tulisan ChatGPT berupa frasa khas AI yang paling sering muncul dan menjadi cara mendeteksi teks AI dengan mudah.

1. "Dalam lanskap yang terus berkembang"

Frasa pembuka seperti ini sering digunakan kecerdasan buatan untuk memulai tulisan dengan kesan mendalam namun sebenarnya tidak menambahkan informasi apapun.

Kalimat ini terdengar seperti kalimat buku teks yang dibuat untuk terkesan bijaksana tanpa benar-benar mengatakan sesuatu yang konkret dan bermakna.