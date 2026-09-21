Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 21 September 2026 | 18.28 WIB

7 Frasa Ciri Kenali Tulisan Khas ChatGPT yang Jadi Tanda Tulisan Buatan AI

Frasa ciri kenali tulisan khas ChatGPT yang jadi tanda tulisan buatan AI. (Magnific) - Image

Frasa ciri kenali tulisan khas ChatGPT yang jadi tanda tulisan buatan AI. (Magnific)

JawaPos.com - Ciri tulisan ChatGPT semakin mudah dikenali karena frasa khas AI yang selalu muncul berulang membuat tulisan buatan kecerdasan buatan terasa tidak natural.

Cara mendeteksi teks AI kini bukan hanya soal teknologi canggih melainkan cukup dengan memperhatikan pola bahasa yang terlalu rapi dan formulaik.

Frasa khas AI yang dihasilkan kecerdasan buatan memiliki pola tertentu yang berbeda dari cara manusia sesungguhnya menulis dan mengekspresikan ide.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (21/9), berikut tujuh ciri tulisan ChatGPT berupa frasa khas AI yang paling sering muncul dan menjadi cara mendeteksi teks AI dengan mudah.

1. "Dalam lanskap yang terus berkembang"

Frasa pembuka seperti ini sering digunakan kecerdasan buatan untuk memulai tulisan dengan kesan mendalam namun sebenarnya tidak menambahkan informasi apapun.

Kalimat ini terdengar seperti kalimat buku teks yang dibuat untuk terkesan bijaksana tanpa benar-benar mengatakan sesuatu yang konkret dan bermakna.

Penulis manusia biasanya langsung masuk ke inti pembahasan daripada mengawali dengan frasa abstrak yang tidak spesifik dan terasa generik.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tidak Kesulitan Membaca Tulisan Tegak Bersambung? Anda Memiliki 8 Keterampilan, Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Tidak Kesulitan Membaca Tulisan Tegak Bersambung? Anda Memiliki 8 Keterampilan, Menurut Psikologi

Rabu, 5 Agustus 2026 | 02.41 WIB

8 Alasan Mengapa Sebagian Introvert Berpikir Lebih Baik Mengungkapkan Perasaan Melalui Tulisan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Alasan Mengapa Sebagian Introvert Berpikir Lebih Baik Mengungkapkan Perasaan Melalui Tulisan Menurut Psikologi

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03.09 WIB

Orang yang Lebih Mampu Mengekspresikan Diri Melalui Tulisan daripada Berbicara Sering Kali Menunjukkan 9 Kualitas Unik Ini  - Image
Kepribadian

Orang yang Lebih Mampu Mengekspresikan Diri Melalui Tulisan daripada Berbicara Sering Kali Menunjukkan 9 Kualitas Unik Ini 

Kamis, 4 Juni 2026 | 03.47 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore