8 Alasan Mengapa Sebagian Introvert Berpikir Lebih Baik Mengungkapkan Perasaan Melalui Tulisan Menurut Psikologi

seseorang yang lebih suka menulis / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan emosi dan pikirannya. Ada yang merasa lebih nyaman berbicara secara langsung, sementara sebagian lainnya lebih memilih menuangkan isi hati melalui tulisan. Bagi sebagian introvert, menulis bukan sekadar hobi, melainkan cara terbaik untuk menyampaikan perasaan yang sulit diucapkan secara lisan.

Dalam psikologi, kecenderungan ini bukan berarti introvert tidak mampu berkomunikasi. Sebaliknya, banyak penelitian menunjukkan bahwa introvert cenderung memproses informasi secara lebih mendalam sebelum memberikan respons. Karena itulah, tulisan sering menjadi media yang memungkinkan mereka menyampaikan pesan secara lebih jelas, jujur, dan terstruktur.



Lalu, mengapa banyak introvert merasa lebih mudah mengungkapkan perasaan melalui tulisan?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (17/7), terdapat delapan alasan yang didukung oleh penjelasan psikologi.



1. Introvert Memproses Informasi Secara Mendalam



Salah satu karakteristik utama introvert adalah kecenderungan untuk melakukan deep processing atau pemrosesan informasi secara mendalam. Mereka tidak terburu-buru dalam merespons sebuah situasi. Sebelum berbicara, mereka biasanya akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dampak, dan pilihan kata yang tepat.



Ketika harus mengungkapkan perasaan secara langsung, proses berpikir yang panjang ini sering kali membuat mereka tampak diam atau ragu-ragu. Sebaliknya, melalui tulisan mereka memiliki waktu untuk menyusun pikiran dengan lebih baik sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih akurat.



Dalam psikologi kognitif, proses refleksi semacam ini membantu seseorang menghasilkan komunikasi yang lebih matang dibandingkan respons spontan.



2. Tulisan Mengurangi Tekanan Sosial



Percakapan tatap muka sering kali dipenuhi tekanan sosial. Kontak mata, ekspresi lawan bicara, jeda percakapan, hingga tuntutan untuk segera menjawab dapat membuat sebagian introvert merasa tidak nyaman.



Menulis menghilangkan sebagian besar tekanan tersebut. Mereka tidak perlu langsung merespons atau khawatir salah mengucapkan sesuatu. Kondisi yang lebih tenang ini membuat otak lebih fokus pada isi pesan daripada tekanan situasi sosial.



Karena itulah, banyak introvert mampu mengungkapkan emosi yang selama ini dipendam ketika mereka menulis surat, pesan, jurnal, atau bahkan catatan pribadi.



3. Menulis Membantu Mengelola Emosi



Dalam dunia psikologi terdapat konsep expressive writing, yaitu kegiatan menulis tentang pengalaman emosional sebagai bentuk pengelolaan perasaan.



Ketika introvert menulis, mereka tidak hanya menyampaikan emosi, tetapi juga mengolah dan memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan. Proses ini membantu mengurangi stres, meningkatkan kesadaran diri, dan membuat emosi menjadi lebih teratur.



Itulah sebabnya banyak introvert merasa lebih lega setelah menulis dibandingkan setelah berbicara.



4. Introvert Cenderung Memilih Kata dengan Hati-Hati



Banyak introvert memiliki kecenderungan berpikir sebelum berbicara. Mereka ingin memastikan bahwa kata-kata yang diucapkan benar-benar mewakili apa yang mereka rasakan.



Sayangnya, dalam percakapan langsung tidak selalu ada cukup waktu untuk memilih kata yang tepat. Akibatnya, mereka bisa merasa menyesal setelah berbicara karena merasa pesannya kurang tersampaikan.



Melalui tulisan, mereka dapat mengedit, menghapus, dan memperbaiki kalimat hingga sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Proses ini memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi.



5. Tulisan Memberikan Ruang untuk Refleksi Diri



Psikologi menjelaskan bahwa refleksi diri merupakan salah satu cara penting untuk memahami identitas, nilai hidup, dan kondisi emosional seseorang.



Introvert dikenal lebih sering melakukan introspeksi dibandingkan banyak orang lainnya. Menulis menjadi media yang ideal karena memungkinkan mereka melihat kembali pengalaman, mengevaluasi perasaan, dan menemukan makna dari berbagai peristiwa.



Tidak sedikit penulis, penyair, maupun filsuf yang memiliki kecenderungan introvert karena mereka menikmati proses berpikir yang mendalam melalui tulisan.



6. Menulis Mengurangi Risiko Kesalahpahaman



Dalam percakapan spontan, emosi dapat memengaruhi intonasi suara, ekspresi wajah, maupun pilihan kata. Hal ini terkadang menyebabkan pesan disalahartikan.



Tulisan memberikan kesempatan untuk menyusun kalimat secara lebih runtut sehingga penerima pesan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai maksud penulis.



Bagi introvert, kemampuan untuk meninjau ulang isi tulisan sebelum dikirim membantu mengurangi kecemasan akan kemungkinan menyinggung atau disalahpahami oleh orang lain.



7. Menulis Memberikan Kendali atas Komunikasi



Saat berbicara secara langsung, arah percakapan sering berubah dengan cepat. Lawan bicara dapat memotong pembicaraan, mengajukan pertanyaan baru, atau mengalihkan topik.



Sebaliknya, tulisan memberikan kendali penuh kepada penulis. Mereka dapat menentukan urutan cerita, menjelaskan latar belakang, hingga menyampaikan kesimpulan tanpa interupsi.



Rasa memiliki kendali ini membuat banyak introvert merasa lebih nyaman dan lebih percaya diri ketika ingin membahas hal-hal yang bersifat pribadi atau emosional.



8. Tulisan Menjadi Bentuk Kejujuran Emosional



Ironisnya, seseorang yang terlihat pendiam belum tentu memiliki sedikit perasaan. Justru banyak introvert memiliki kehidupan emosional yang sangat kaya.



Namun, mereka sering kesulitan mengungkapkan seluruh emosi tersebut secara verbal. Tulisan menjadi jembatan antara apa yang mereka rasakan dan apa yang ingin mereka sampaikan.



Ketika menulis, mereka dapat mengungkapkan rasa sedih, kecewa, bahagia, harapan, maupun rasa syukur dengan lebih jujur tanpa terganggu oleh rasa gugup atau tekanan sosial. Karena itu, banyak orang yang baru benar-benar memahami isi hati seorang introvert setelah membaca tulisannya.



Apakah Semua Introvert Seperti Ini?



Jawabannya tentu tidak. Introvert bukan berarti anti-sosial, pemalu, atau selalu lebih suka menulis daripada berbicara. Kepribadian berada dalam suatu spektrum. Ada introvert yang sangat pandai berbicara di depan umum, ada pula yang lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan tertulis.



Faktor lain seperti pengalaman hidup, pola asuh, budaya, tingkat kepercayaan diri, hingga keterampilan komunikasi juga memengaruhi cara seseorang mengekspresikan perasaannya.



Karena itu, delapan alasan di atas menggambarkan kecenderungan yang sering ditemukan dalam penelitian psikologi, bukan aturan mutlak yang berlaku bagi semua introvert.



Kesimpulan



Sebagian introvert merasa lebih mudah mengungkapkan perasaan melalui tulisan karena tulisan memberikan ruang untuk berpikir, merefleksikan emosi, memilih kata secara hati-hati, serta mengurangi tekanan sosial yang muncul dalam komunikasi langsung. Dari sudut pandang psikologi, cara ini bukanlah kelemahan, melainkan bentuk komunikasi yang sesuai dengan karakter mereka.





Pada akhirnya, baik melalui percakapan maupun tulisan, tujuan komunikasi tetap sama, yaitu menyampaikan pikiran dan perasaan secara jujur. Memahami cara berkomunikasi seorang introvert dapat membantu membangun hubungan yang lebih sehat, penuh empati, dan saling menghargai perbedaan karakter setiap individu.***