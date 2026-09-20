Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Berliana Rizqia Putri
Senin, 21 September 2026 | 02.59 WIB

10 Panduan OOTD untuk Hasil Keren Meski Pakai Kamera Sederhana

Ilustrasi foto OOTD. (Magnific) - Image

Ilustrasi foto OOTD. (Magnific)

JawaPos.com - Foto Outfit of The Day atau yang dikenal OOTD memang sudah tidak asing menghiasi media sosial. Tapi, ada beberapa panduan yang bisa diikuti agar hasil foto OOTD lebih keren.

Tampilan outfit hingga aksesori head-to-toe terkadang belum cukup untuk membuat foto OOTD menarik. Sudut pengambilan gambar, pose, hingga pencahayaan juga dapat memengaruhi hasil foto.

Bagi yang sering merasa sudah tampil maksimal tetapi hasil fotonya masih terlihat biasa saja, berikut 10 langkah yang bisa membantu membuat foto OOTD terlihat lebih menarik. 

1. Pilih Outfit Menarik

Pengambilan foto yang menarik pertama harus di lakukan dengan memilih outfit yang menarik, baik itu dengan memilih outfit yang cassual, formal atau spesial, serta bisa Pilih pakaian yang sesuai dengan gaya pribadi dan sesuaikan warna maupun modelnya agar terlihat harmonis saat difoto.

2. pelajari komposisi foto yang baik 

Komposisi membantu mengatur posisi subjek dan objek dalam foto. Perhatikan keseimbangan antara tubuh, outfit, dan latar belakang agar foto tidak terlihat berantakan.

3. Mengambil Banyak Foto

Mengambil banyak foto menjadi salah satu cara untuk mendapatkan hasil foto terbaik. Tidak semua jepretan akan menghasilkan gambar yang sesuai keinginan. Karena itu, jangan ragu untuk mengambil beberapa foto dengan pose atau sudut yang berbeda. Semakin banyak foto yang diambil, semakin besar pula peluang untuk menemukan satu foto yang paling menarik. Mendapatkan hasil foto yang bagus memang membutuhkan sedikit usaha dan kesabaran.

4. Pilih Latar dan Tempat Pemotretan

Pemilihan latar belakang juga perlu diperhatikan agar outfit tetap menjadi fokus utama dalam foto OOTD. Jika mengenakan pakaian dengan motif yang cukup ramai, sebaiknya pilih background yang lebih sederhana atau bernuansa netral. Latar yang tidak terlalu banyak elemen dapat membuat motif pada pakaian terlihat lebih jelas tanpa membuat foto terkesan penuh.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Instagram Bikin Profil Makin Fleksibel, Foto yang Menandai Anda Kini Bisa Masuk Grid - Image
Teknologi

Instagram Bikin Profil Makin Fleksibel, Foto yang Menandai Anda Kini Bisa Masuk Grid

Minggu, 13 September 2026 | 05.39 WIB

Bukan Sekadar Gaya, 7 Ciri Psikologis Orang yang Memilih iPad untuk Foto - Image
Kepribadian

Bukan Sekadar Gaya, 7 Ciri Psikologis Orang yang Memilih iPad untuk Foto

Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.25 WIB

Foto Tua, Kisah Teraju Sejarah Perhutani di Madiun - Image
Halte

Foto Tua, Kisah Teraju Sejarah Perhutani di Madiun

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 01.13 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore