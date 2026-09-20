10 Panduan OOTD untuk Hasil Keren Meski Pakai Kamera Sederhana

JawaPos.com - Foto Outfit of The Day atau yang dikenal OOTD memang sudah tidak asing menghiasi media sosial. Tapi, ada beberapa panduan yang bisa diikuti agar hasil foto OOTD lebih keren.

Tampilan outfit hingga aksesori head-to-toe terkadang belum cukup untuk membuat foto OOTD menarik. Sudut pengambilan gambar, pose, hingga pencahayaan juga dapat memengaruhi hasil foto.

Bagi yang sering merasa sudah tampil maksimal tetapi hasil fotonya masih terlihat biasa saja, berikut 10 langkah yang bisa membantu membuat foto OOTD terlihat lebih menarik.

1. Pilih Outfit Menarik

Pengambilan foto yang menarik pertama harus di lakukan dengan memilih outfit yang menarik, baik itu dengan memilih outfit yang cassual, formal atau spesial, serta bisa Pilih pakaian yang sesuai dengan gaya pribadi dan sesuaikan warna maupun modelnya agar terlihat harmonis saat difoto.

2. pelajari komposisi foto yang baik

Komposisi membantu mengatur posisi subjek dan objek dalam foto. Perhatikan keseimbangan antara tubuh, outfit, dan latar belakang agar foto tidak terlihat berantakan.

3. Mengambil Banyak Foto

Mengambil banyak foto menjadi salah satu cara untuk mendapatkan hasil foto terbaik. Tidak semua jepretan akan menghasilkan gambar yang sesuai keinginan. Karena itu, jangan ragu untuk mengambil beberapa foto dengan pose atau sudut yang berbeda. Semakin banyak foto yang diambil, semakin besar pula peluang untuk menemukan satu foto yang paling menarik. Mendapatkan hasil foto yang bagus memang membutuhkan sedikit usaha dan kesabaran.

4. Pilih Latar dan Tempat Pemotretan