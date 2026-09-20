10 Panduan OOTD untuk Hasil Keren Meski Pakai Kamera Sederhana

Ilustrasi foto OOTD. (Magnific)
JawaPos.com - Foto Outfit of The Day atau yang dikenal OOTD memang sudah tidak asing menghiasi media sosial. Tapi, ada beberapa panduan yang bisa diikuti agar hasil foto OOTD lebih keren.
Tampilan outfit hingga aksesori head-to-toe terkadang belum cukup untuk membuat foto OOTD menarik. Sudut pengambilan gambar, pose, hingga pencahayaan juga dapat memengaruhi hasil foto.
Bagi yang sering merasa sudah tampil maksimal tetapi hasil fotonya masih terlihat biasa saja, berikut 10 langkah yang bisa membantu membuat foto OOTD terlihat lebih menarik.
1. Pilih Outfit Menarik
Pengambilan foto yang menarik pertama harus di lakukan dengan memilih outfit yang menarik, baik itu dengan memilih outfit yang cassual, formal atau spesial, serta bisa Pilih pakaian yang sesuai dengan gaya pribadi dan sesuaikan warna maupun modelnya agar terlihat harmonis saat difoto.
2. pelajari komposisi foto yang baik
Komposisi membantu mengatur posisi subjek dan objek dalam foto. Perhatikan keseimbangan antara tubuh, outfit, dan latar belakang agar foto tidak terlihat berantakan.
3. Mengambil Banyak Foto
Mengambil banyak foto menjadi salah satu cara untuk mendapatkan hasil foto terbaik. Tidak semua jepretan akan menghasilkan gambar yang sesuai keinginan. Karena itu, jangan ragu untuk mengambil beberapa foto dengan pose atau sudut yang berbeda. Semakin banyak foto yang diambil, semakin besar pula peluang untuk menemukan satu foto yang paling menarik. Mendapatkan hasil foto yang bagus memang membutuhkan sedikit usaha dan kesabaran.
4. Pilih Latar dan Tempat Pemotretan
Pemilihan latar belakang juga perlu diperhatikan agar outfit tetap menjadi fokus utama dalam foto OOTD. Jika mengenakan pakaian dengan motif yang cukup ramai, sebaiknya pilih background yang lebih sederhana atau bernuansa netral. Latar yang tidak terlalu banyak elemen dapat membuat motif pada pakaian terlihat lebih jelas tanpa membuat foto terkesan penuh.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022