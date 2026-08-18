Bukan Sekadar Bikin Bugar, Menurut Penelitian Lari Ternyata Bisa Membantu Otak Menghadapi Stres

JawaPos.com - Saat pikiran dipenuhi masalah, olahraga mungkin terasa seperti hal terakhir yang ingin dilakukan. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa aktivitas fisik, termasuk lari, dapat membantu mengurangi beban psikologis dengan cara yang lebih kompleks daripada sekadar membuat tubuh bugar.

Studi tersebut menemukan bahwa olahraga dapat menurunkan stres yang dirasakan dan kecenderungan untuk terus-menerus memikirkan hal negatif. Temuan ini memberikan gambaran tentang bagaimana aktivitas fisik dapat membantu memutus siklus stres dan pikiran negatif.



Penelitian ini menarik karena tidak hanya bertanya apakah olahraga baik untuk kesehatan mental, tetapi juga mencoba mencari tahu mengapa olahraga bisa memberikan manfaat tersebut. Para peneliti menguji apakah stres, pikiran negatif berulang, dan kualitas tidur menjadi perantara antara aktivitas fisik dan perubahan gejala kesehatan mental.



Dilansir dari PsyPost, Selasa (18/8), penelitian yang diterbitkan dalam Psychological Medicine tersebut merupakan analisis lanjutan dari uji coba ImPuls di Jerman. Penelitian melibatkan hampir 400 orang dewasa yang sebelumnya tidak aktif secara fisik dan memiliki gangguan seperti depresi, gangguan panik, PTSD, agorafobia, atau insomnia.



1. Lari tidak hanya melatih tubuh

Program ImPuls menggabungkan pertemuan kelompok dengan 30 menit latihan aerobik intensitas sedang hingga tinggi berupa lari di luar ruangan, dua hingga tiga kali seminggu.



Sesi tersebut didampingi terapis olahraga selama empat minggu, kemudian peserta diminta melanjutkan olahraga secara mandiri selama lima bulan berikutnya.



Tujuannya bukan sekadar meningkatkan kebugaran, tetapi membantu peserta membangun kebiasaan berolahraga. Setelah enam bulan, para peneliti kembali mengevaluasi kondisi mereka.

