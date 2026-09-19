5 Tips Sederhana agar Kamu Bisa Lebih Menikmati Liburan dengan Pasangan Menurut Psikologi

seseorang yang menikmati liburan dengan pasangan

JawaPos.com - Liburan bersama pasangan seharusnya menjadi momen untuk beristirahat, menikmati waktu berdua, dan menciptakan kenangan baru. Namun, kenyataannya, perjalanan bersama pasangan tidak selalu berjalan semulus yang dibayangkan.

Perbedaan kebiasaan, ekspektasi, cara mengatur waktu, hingga masalah kecil seperti terlambat bangun atau bingung memilih tempat makan bisa membuat suasana liburan berubah. Bahkan, pasangan yang sehari-hari jarang bertengkar pun dapat mengalami konflik ketika menghabiskan waktu bersama selama beberapa hari.



Hal tersebut sebenarnya cukup wajar. Dalam perjalanan, kita berada di situasi yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Jadwal berubah, tubuh bisa lelah, pengeluaran meningkat, dan kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama pasangan tanpa jeda.



Dalam psikologi hubungan, kualitas pengalaman bersama tidak hanya ditentukan oleh destinasi atau seberapa mahal liburannya. Cara pasangan berkomunikasi, mengelola ekspektasi, dan merespons satu sama lain juga sangat berpengaruh.



Kabar baiknya, menikmati liburan bersama pasangan tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu membuat perjalanan terasa lebih santai dan menyenangkan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (19/9), terdapat lima tips yang bisa kamu coba.



1. Jangan Membuat Ekspektasi Liburan Terlalu Sempurna



Salah satu sumber kekecewaan ketika liburan adalah ekspektasi yang terlalu tinggi.



Sebelum berangkat, kita mungkin sudah membayangkan semuanya akan berjalan sempurna: hotelnya nyaman, cuaca cerah, makanan enak, foto-foto bagus, dan pasangan selalu berada dalam suasana hati yang menyenangkan.



Masalahnya, kenyataan hampir tidak pernah sepenuhnya sesuai dengan rencana.



Pesawat bisa terlambat. Restoran yang ingin dikunjungi ternyata penuh. Cuaca berubah. Tubuh tiba-tiba lelah. Bahkan pasangan yang biasanya romantis pun bisa menjadi lebih sensitif ketika kurang tidur.



Dalam psikologi, ekspektasi memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana seseorang menilai sebuah pengalaman. Ketika kenyataan jauh lebih buruk daripada yang kita bayangkan, rasa kecewa dapat menjadi lebih besar.



Karena itu, cobalah mengganti pola pikir dari:



"Liburan ini harus sempurna."



menjadi:



"Aku ingin menikmati perjalanan ini, termasuk hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana."



Perubahan kecil dalam cara berpikir tersebut dapat membuat kita lebih fleksibel.



Misalnya, kamu dan pasangan sudah merencanakan pergi ke beberapa tempat wisata dalam satu hari. Namun, setelah mengunjungi tempat pertama, ternyata kalian sudah merasa lelah.



Daripada memaksakan seluruh jadwal hanya karena sudah dibuat sebelumnya, kalian bisa memilih untuk beristirahat dan menikmati sore dengan lebih santai.



Liburan bukan sebuah proyek yang harus diselesaikan.



Tujuan utamanya adalah menikmati waktu bersama.



Belajar menerima hal-hal yang tidak bisa dikontrol



Salah satu keterampilan psikologis yang berguna ketika bepergian adalah membedakan antara hal yang bisa dikontrol dan yang tidak.



Kamu bisa mengatur waktu keberangkatan, memilih hotel, membawa perlengkapan yang diperlukan, dan membuat rencana perjalanan.



Namun, kamu tidak bisa mengontrol cuaca, kemacetan, antrean, kondisi tempat wisata, atau suasana hati pasangan setiap saat.



Ketika kita terlalu berusaha mengontrol sesuatu yang memang tidak bisa dikontrol, perjalanan justru dapat terasa lebih melelahkan.



Jadi, buatlah rencana, tetapi tetap sisakan ruang untuk spontanitas.



Kadang-kadang, kenangan terbaik justru muncul dari rencana yang tidak berjalan sesuai jadwal.



2. Bicarakan Ekspektasi Sebelum Berangkat



Banyak konflik saat liburan sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah besar, tetapi karena dua orang memiliki bayangan yang berbeda tentang seperti apa liburan yang menyenangkan.



Bagi satu orang, liburan mungkin berarti bangun pagi, mengunjungi banyak tempat, mencoba berbagai makanan, dan mengeksplorasi kota.



Sementara bagi pasangannya, liburan mungkin berarti tidur lebih lama, duduk santai di hotel, menikmati kopi, dan tidak terburu-buru.



Keduanya tidak salah.



Masalah muncul ketika masing-masing menganggap cara mereka sendiri sebagai cara yang paling benar untuk menikmati liburan.



Karena itu, komunikasi sebelum perjalanan dapat sangat membantu.



Cobalah membicarakan beberapa hal sederhana seperti:



Tempat apa yang paling ingin dikunjungi?

Apakah ingin membuat jadwal yang padat atau santai?

Berapa anggaran yang nyaman untuk masing-masing?

Apakah ada makanan yang tidak ingin dimakan?

Berapa banyak waktu yang ingin digunakan untuk beristirahat?

Apakah ingin lebih banyak berfoto atau menikmati suasana tanpa terlalu memikirkan dokumentasi?

Apakah ada aktivitas yang ingin dilakukan sendiri?



Percakapan semacam ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dapat mencegah banyak kesalahpahaman.



Jangan menganggap pasangan otomatis menginginkan hal yang sama



Salah satu jebakan dalam hubungan adalah menganggap pasangan memiliki keinginan yang sama dengan kita hanya karena sudah lama bersama.



Padahal, dekat dengan seseorang tidak berarti kita selalu memiliki preferensi yang sama.



Bahkan, perbedaan preferensi dapat menjadi hal yang sehat selama pasangan mampu mengelolanya.



Misalnya, kamu sangat ingin mengunjungi museum, sedangkan pasangan lebih tertarik pergi ke pantai.



Tidak harus ada satu pihak yang selalu mengalah.



Kalian bisa mencari jalan tengah: pagi mengunjungi museum, sore bersantai di pantai.



Atau, pada kesempatan tertentu, masing-masing bisa melakukan aktivitas yang berbeda selama beberapa jam.



Hubungan yang sehat tidak selalu berarti melakukan segala sesuatu bersama.



Yang lebih penting adalah menemukan cara agar kebutuhan kedua orang tetap mendapatkan ruang.



3. Sisakan Waktu untuk Tidak Melakukan Apa-Apa



Ketika merencanakan liburan, kita sering berpikir bahwa semakin banyak tempat yang dikunjungi, semakin sukses liburan tersebut.



Akibatnya, jadwal dibuat sangat padat.



Bangun pukul 06.00, sarapan, pergi ke tempat wisata pertama, berpindah ke tempat kedua, makan siang, mencari tempat foto, pergi ke tempat ketiga, makan malam, kemudian kembali ke hotel.



Pada hari berikutnya, pola yang sama diulang.



Pada akhirnya, liburan yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat malah terasa seperti pekerjaan.



Secara psikologis, manusia membutuhkan waktu untuk memulihkan energi. Kita tidak selalu membutuhkan aktivitas baru untuk merasa mendapatkan pengalaman yang berharga.



Justru, momen yang tampaknya sederhana bisa menjadi bagian yang paling menyenangkan.



Misalnya:



minum kopi bersama di hotel,

berjalan tanpa tujuan tertentu,

duduk di taman,

menikmati pemandangan dari balkon,

mengobrol sebelum tidur,

atau sekadar bermalas-malasan beberapa jam.



Jangan merasa bersalah jika dalam satu hari kamu tidak mengunjungi banyak tempat.



Liburan bukan perlombaan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin lokasi.



Beri ruang untuk menikmati momen



Ada konsep psikologi yang berkaitan dengan kemampuan memperhatikan dan mengalami momen saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terlalu sibuk memikirkan apa yang harus dilakukan berikutnya.



Hal tersebut juga dapat terjadi ketika liburan.



Kita sedang berada di pantai, tetapi sibuk memikirkan restoran berikutnya.



Sedang makan bersama pasangan, tetapi sibuk memikirkan foto yang belum diambil.



Sedang berada di tempat indah, tetapi justru sibuk mengecek media sosial.



Sesekali, letakkan ponsel dan benar-benar hadir dalam pengalaman tersebut.



Perhatikan makanan yang sedang dimakan. Nikmati percakapan. Rasakan suasana tempat yang sedang dikunjungi.



Kenangan tidak selalu tercipta dari aktivitas yang luar biasa.



Sering kali, kenangan justru muncul ketika kita benar-benar hadir dalam sebuah momen sederhana.



4. Saat Terjadi Konflik, Lawan Masalahnya—Bukan Pasanganmu



Tidak ada jaminan bahwa liburan bersama pasangan akan bebas konflik.



Justru karena menghabiskan banyak waktu bersama, perbedaan kecil dapat lebih mudah muncul.



Kamu mungkin kesal karena pasangan terlalu lama bersiap.



Pasangan mungkin kesal karena kamu mengubah rencana secara tiba-tiba.



Kalian bisa berbeda pendapat tentang restoran, penginapan, transportasi, atau pengeluaran.



Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengingat bahwa masalahnya adalah situasinya, bukan identitas pasangan.



Misalnya, daripada berkata:



"Kamu memang selalu bikin semuanya ribet."



lebih baik mengatakan:



"Aku mulai capek karena jadwal kita cukup padat. Bisa nggak kita istirahat dulu?"



Kalimat kedua berfokus pada kondisi dan kebutuhan, bukan menyerang karakter pasangan.



Gunakan komunikasi yang lebih spesifik



Saat emosi meningkat, kita sering menggunakan kata-kata seperti "selalu" dan "tidak pernah".



"Kamu selalu terlambat."



"Kamu tidak pernah mendengarkan."



"Kamu selalu ingin menang sendiri."



Masalahnya, kata-kata tersebut dapat membuat pasangan merasa diserang. Akibatnya, percakapan mudah berubah menjadi pertengkaran tentang siapa yang benar.



Cobalah membicarakan perilaku yang spesifik.



Misalnya:



"Aku agak kesal karena kita terlambat berangkat pagi ini. Besok mungkin kita bisa pasang alarm lebih awal."



Dengan begitu, masalah terasa lebih mudah diselesaikan.



Jangan mengambil keputusan penting saat sama-sama lelah



Ini juga merupakan prinsip sederhana yang sangat berguna.



Kurang tidur, lapar, perjalanan panjang, dan kelelahan dapat membuat seseorang lebih mudah tersinggung.



Jadi, ketika konflik mulai muncul setelah seharian berjalan kaki, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ada masalah besar dalam hubungan.



Bisa jadi kalian hanya perlu makan, minum, mandi, dan tidur.



Tidak semua konflik membutuhkan diskusi panjang.



Kadang-kadang, yang dibutuhkan hanyalah istirahat.



5. Fokus pada Pengalaman Bersama, Bukan Kesempurnaan Dokumentasi



Foto dan video tentu menjadi bagian menyenangkan dari liburan.



Kita ingin mengabadikan tempat yang dikunjungi, makanan yang dicoba, dan momen bersama pasangan.



Namun, dokumentasi dapat menjadi masalah ketika tujuan utama perjalanan perlahan berubah menjadi mengejar foto yang sempurna.



Misalnya, pasangan sudah ingin menikmati pemandangan, tetapi kita terus meminta mengambil foto dari berbagai sudut.



Atau sebaliknya, kita ingin menikmati momen secara spontan, tetapi pasangan terlalu sibuk mengatur konten.



Tidak ada yang salah dengan mengambil foto.



Yang perlu diperhatikan adalah keseimbangannya.



Cobalah membuat kesepakatan sederhana.



Misalnya, ambil beberapa foto bersama, kemudian simpan ponsel dan nikmati tempat tersebut.



Dengan begitu, kalian tidak hanya membawa pulang galeri foto, tetapi juga pengalaman yang benar-benar dirasakan.



Kenangan bukan hanya apa yang terlihat dalam kamera



Dalam hubungan romantis, pengalaman bersama dapat menjadi bagian penting dari kedekatan.



Sebuah perjalanan mungkin tidak memiliki foto yang sempurna, tetapi bisa meninggalkan cerita yang terus dibicarakan bertahun-tahun kemudian.



"Masih ingat waktu kita salah naik bus?"



"Masih ingat kita kehujanan waktu itu?"



"Masih ingat kita menemukan restoran kecil itu secara tidak sengaja?"



Hal-hal seperti ini sering menjadi cerita yang justru terasa paling personal.



Jadi, jangan terlalu khawatir jika liburanmu tidak terlihat sempurna di media sosial.



Kamu tidak sedang membuat film untuk ditonton orang lain.



Kamu sedang menciptakan pengalaman untuk dirasakan bersama pasangan.



Bonus: Buat Ritual Kecil Selama Liburan



Selain lima tips di atas, kamu juga bisa menciptakan satu kebiasaan kecil yang hanya dilakukan ketika sedang bepergian bersama.



Misalnya:



selalu minum kopi bersama sebelum memulai aktivitas,

memilih satu makanan lokal untuk dicoba bersama,

berjalan kaki setelah makan malam,

menulis satu hal menyenangkan yang terjadi setiap hari,

atau mengobrol selama 10 menit sebelum tidur tanpa menggunakan ponsel.



Ritual kecil seperti ini dapat membuat perjalanan terasa lebih personal.



Bahkan ketika liburan selesai, kebiasaan tersebut bisa menjadi kenangan yang melekat.



Pada Akhirnya, Liburan yang Menyenangkan Bukan Tentang Seberapa Mahal Perjalanannya



Liburan bersama pasangan tidak harus mahal, mewah, atau penuh aktivitas untuk menjadi pengalaman yang berarti.



Yang sering kali lebih menentukan adalah bagaimana kalian menjalani perjalanan tersebut.



Apakah kalian mampu berkomunikasi ketika memiliki keinginan berbeda?



Apakah kalian bisa memberikan ruang ketika salah satu membutuhkan waktu untuk beristirahat?



Apakah kalian mampu menertawakan kesalahan kecil daripada menjadikannya pertengkaran?



Dan yang tidak kalah penting, apakah kalian benar-benar hadir untuk menikmati waktu bersama?



Destinasi memang penting, tetapi hubungan kalian dengan pengalaman tersebut juga tidak kalah penting.



Jadi, pada perjalanan berikutnya, cobalah untuk tidak terlalu sibuk mengejar liburan yang sempurna.



Buat rencana secukupnya.



Bicarakan ekspektasi sejak awal.



Sisakan ruang untuk beristirahat.



Hadapi masalah sebagai tim.



Dan sesekali, letakkan ponsel lalu nikmati saja momen yang sedang terjadi.



Karena pada akhirnya, tujuan liburan bukan sekadar pulang membawa banyak foto.



