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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 03.40 WIB

Ingin Hubungan yang Terbuka dengan Pasangan? 6 Hal Ini Harus Selalu Kamu Ungkapkan

seseorang yang terbuka dengan pasangan./Magnific/The Yuri Arcurs Collection - Image

seseorang yang terbuka dengan pasangan./Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Hubungan yang sehat bukan berarti dua orang harus menceritakan setiap detail kehidupannya kepada satu sama lain. Setiap orang tetap membutuhkan privasi, ruang pribadi, dan waktu untuk dirinya sendiri.

Namun, ada perbedaan besar antara privasi dan kerahasiaan.

Privasi adalah ketika seseorang memiliki ruang pribadi yang tetap sehat dalam hubungan. Sementara kerahasiaan adalah ketika seseorang sengaja menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya dapat memengaruhi hubungan atau perasaan pasangannya.

Dalam hubungan yang terbuka, pasangan tidak hanya berbagi kabar baik. Mereka juga berani membicarakan hal-hal yang mungkin terasa tidak nyaman: rasa kecewa, ketakutan, kebutuhan emosional, batasan, bahkan perubahan perasaan.

Secara psikologis, keterbukaan semacam ini dapat membantu membangun rasa aman dan kepercayaan. Ketika seseorang merasa bisa berbicara tanpa terus-menerus takut dihakimi, komunikasi biasanya menjadi lebih jujur dan hubungan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang secara sehat.

Lalu, apa saja yang sebaiknya selalu diungkapkan kepada pasangan?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (22/9), terdapat enam hal yang penting untuk dibicarakan.

1. Perasaan yang Sebenarnya Kamu Rasakan

Banyak masalah dalam hubungan bukan muncul karena seseorang tidak memiliki perasaan, melainkan karena ia tidak pernah mengungkapkannya.

Kamu mungkin sedang kecewa, tetapi memilih diam.

Editor: Hanny Suwindari
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