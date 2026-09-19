11 Hal yang Dilakukan Orang Saat Mereka Diam-diam Cemburu Padamu

Ilustrasi orang yang cemburu dengan keberhasilanmu (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang sikapnya berubah ketika hidupmu mulai berjalan lebih baik?

Mereka mungkin tetap tersenyum, berbicara seperti biasa, bahkan terlihat memberikan perhatian.

Namun, di balik sikap tersebut, terkadang muncul perilaku kecil yang membuatmu bertanya-tanya apakah mereka benar-benar ikut bahagia melihat keberhasilanmu.

Rasa cemburu sebenarnya merupakan emosi yang dapat muncul dalam berbagai hubungan, baik pertemanan, keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya.

Masalahnya, perasaan tersebut tidak selalu disampaikan secara terbuka. Pada sebagian orang, kecemburuan justru muncul melalui perilaku yang halus, seperti membandingkan diri, meremehkan pencapaian, atau perlahan menjauh.

Seperti dirangkum dari laman YourTango, kecemburuan dapat memengaruhi hubungan dan membuat komunikasi maupun kepercayaan menjadi lebih sulit.

Berikut 11 hal yang mungkin dilakukan seseorang ketika diam-diam merasa cemburu padamu.

1. Mereka Mulai Meniru Dirimu Secara Diam-Diam Salah satu perilaku yang disebut dalam artikel YourTango adalah kecenderungan seseorang untuk mulai meniru orang yang membuatnya merasa iri atau cemburu. Bentuknya bisa sangat sederhana, misalnya mengikuti gaya berpakaian, membeli barang yang serupa, mengikuti aktivitas yang sama, atau bahkan mengejar tujuan yang sebelumnya tidak pernah mereka bicarakan.

Meniru seseorang tentu tidak selalu berarti cemburu. Dalam banyak situasi, seseorang mungkin memang mendapatkan inspirasi dari orang lain. Namun, pola tersebut bisa terasa berbeda ketika peniruan dilakukan berulang kali dan muncul terutama setelah kamu mendapatkan sesuatu yang baru.

Misalnya, setelah kamu mendapatkan pekerjaan baru, orang tersebut tiba-tiba mengejar bidang pekerjaan yang sama. Ketika kamu mengubah gaya berpakaian, ia mengikuti gaya tersebut. Ketika kamu memiliki pencapaian tertentu, ia seolah ingin menciptakan versi yang sama dalam kehidupannya.

Menurut sumber yang dirangkum YourTango, kecemburuan dapat membuat seseorang melihat kehidupan orang lain sebagai gambaran tentang kehidupan yang mereka inginkan. Karena itu, perilaku meniru bisa menjadi salah satu tanda yang menarik untuk diperhatikan.

Namun, jangan langsung menyimpulkan bahwa seseorang pasti cemburu hanya karena memiliki pilihan yang sama. Yang lebih penting adalah melihat pola perilaku secara keseluruhan, bukan satu kejadian saja.

2. Mereka Selalu Berusaha Mengunggulimu Pernahkah kamu bercerita tentang sebuah pencapaian, tetapi orang tersebut justru segera menceritakan pencapaiannya yang dianggap lebih besar? Pola seperti ini dikenal sebagai perilaku one-upping, yaitu kecenderungan untuk selalu berusaha berada satu tingkat di atas orang lain dalam percakapan atau situasi tertentu.