6 Alasan Mengapa Sebagian Orang Merasa Cemburu dengan Masa Lalu Pasangannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, masa lalu seharusnya menjadi bagian dari perjalanan hidup seseorang yang sudah berlalu. Namun, bagi sebagian orang, mengetahui bahwa pasangannya pernah mencintai orang lain, pernah memiliki hubungan serius, atau memiliki pengalaman romantis sebelum bertemu dengannya justru dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.

Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, “Apakah dia lebih mencintai mantannya daripada aku?”, “Apakah aku kalah dibandingkan orang dari masa lalunya?”, atau “Bagaimana kalau sebenarnya dia masih mengingat mantannya?”

Perasaan tersebut sering kali disebut sebagai cemburu terhadap masa lalu pasangan. Dalam psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan retroactive jealousy atau kecemburuan retrospektif, yaitu rasa cemburu, tidak aman, atau terancam yang muncul karena memikirkan pengalaman romantis pasangan di masa lalu.

Menariknya, rasa cemburu tersebut tidak selalu berarti seseorang tidak mempercayai pasangannya. Ada kalanya sumber masalah justru berasal dari rasa tidak aman dalam diri sendiri, pengalaman masa lalu, pola berpikir, atau ketakutan akan kehilangan.

Lalu, mengapa seseorang bisa merasa cemburu terhadap sesuatu yang bahkan sudah terjadi sebelum hubungan dimulai?

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (6/9), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya dari sudut pandang psikologi.

1. Takut Membandingkan Diri dengan Mantan Pasangan

Salah satu penyebab paling umum adalah kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang dari masa lalu pasangan.

Ketika seseorang mengetahui bahwa pasangannya pernah memiliki hubungan romantis sebelumnya, pikirannya dapat mulai membuat perbandingan.