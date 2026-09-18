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Nanda Prayoga
Jumat, 18 September 2026 | 12.49 WIB

7 Hal yang Wajib Disiapkan saat Pertama Kali Memelihara Kucing

Ilustrasi kucing buang air di pasir kucing. (Pexels) - Image

Ilustrasi kucing buang air di pasir kucing. (Pexels)

JawaPos.com - Memelihara kucing untuk pertama kalinya bukan hanya soal menyiapkan makanan dan tempat tidur.

Ada sejumlah kebutuhan dasar yang perlu dipersiapkan agar kucing bisa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru sekaligus merasa aman dan nyaman di rumah.

Persiapan yang tepat juga dapat membantu kamu menghindari berbagai masalah selama masa awal pemeliharaan. Mulai dari tempat makan, litter box, hingga pemeriksaan kesehatan.

Berikut 7 hal yang sebaiknya kamu siapkan sebelum membawa kucing ke rumah.

1. Makanan dan Air Minum

Makanan kucing menjadi kebutuhan utama yang harus kamu siapkan sejak hari pertama.

Pilih makanan yang sesuai dengan usia, kondisi, dan kebutuhan kucing. Jika kucing masih kecil, kebutuhan nutrisinya tentu berbeda dengan kucing dewasa.

Selain makanan, sediakan air minum bersih setiap saat. Letakkan wadah air di tempat yang mudah dijangkau dan rutin menggantinya agar tetap segar.

Sebisa mungkin, jangan mengandalkan makanan sebagai satu-satunya sumber cairan untuk kucing.

2. Litter Box dan Pasir Kucing

Kucing membutuhkan tempat khusus untuk buang air sehingga litter box sebaiknya sudah tersedia sebelum kucing datang.

Pilih ukuran yang cukup luas agar kucing bisa masuk, berputar, dan menggali pasir dengan nyaman.

Editor: Bayu Putra
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