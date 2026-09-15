9 Kalimat yang Sering Diucapkan Orang yang Jago Memecahkan Masalah, Kamu Sering Mengucapkannya?

JawaPos.com — Tidak semua orang mampu berpikir jernih ketika menghadapi masalah. Dalam situasi penuh tekanan, sebagian orang mudah panik atau larut dalam emosi, sementara yang lain justru mampu menjaga ketenangan, mengurai persoalan, dan membantu mencari jalan keluar.

Kemampuan memecahkan masalah tidak hanya terlihat dari keputusan yang diambil, tetapi juga dari cara seseorang berkomunikasi. Dari cara mereka berbicara pun mampu membantu orang lain menghadapi masalah tanpa merasa semakin kewalahan.

Orang yang terbiasa menghadapi persoalan secara sistematis cenderung menggunakan kalimat yang membantu memperjelas situasi, mengendalikan emosi, dan mengarahkan pembicaraan pada solusi.

Dilansir dari YourTango, Selasa (15/9/2026), terdapat sembilan kalimat yang kerap digunakan orang dengan kemampuan pemecahan masalah yang kuat dalam percakapan sehari-hari. Berikut daftarnya:

1. “Mari fokus ke hal yang bisa kita kendalikan.”

Alih-alih terus memikirkan hal yang berada di luar kendali, problem solver mengarahkan perhatian pada sesuatu yang masih bisa dilakukan. Fokus tersebut membantu seseorang mengambil tindakan daripada terjebak dalam kecemasan.

2. “Mari kita lihat semua yang sudah kita ketahui sejauh ini.”

Kalimat ini membantu mengurai persoalan secara menyeluruh. Dengan mengumpulkan fakta yang sudah diketahui, masalah menjadi lebih jelas sehingga langkah pertama untuk mengatasinya dapat ditentukan.

3. “Kita akan menemukan akar masalahnya.”