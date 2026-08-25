6 Kalimat yang Bisa Mendekatkan Anda dengan Pasangan Setelah Bertengkar Menurut Psikologi

seseorang yang dekat dengan pasangan. (Magnific)

JawaPos.com - Pertengkaran besar dalam hubungan sering terasa seperti sebuah titik balik. Setelah emosi meledak, suara meninggi, kata-kata terlontar, dan masing-masing memilih diam, muncul pertanyaan yang tidak selalu mudah dijawab: apakah hubungan ini masih bisa kembali seperti semula?



Menariknya, pertengkaran tidak selalu membuat hubungan menjadi lebih buruk. Dalam hubungan yang sehat, konflik justru dapat menjadi kesempatan untuk memahami pasangan secara lebih mendalam. Yang paling menentukan bukan semata-mata seberapa besar pertengkarannya, melainkan bagaimana kedua orang tersebut memperbaiki hubungan setelah konflik terjadi.



Dalam psikologi hubungan, proses setelah pertengkaran sering disebut sebagai repair atau upaya memperbaiki koneksi emosional. Sebuah hubungan tidak harus bebas dari konflik untuk menjadi kuat. Pasangan yang kuat justru belajar bagaimana kembali terhubung setelah mengalami ketegangan.



Karena itu, setelah pertengkaran besar, terkadang Anda tidak membutuhkan kalimat yang panjang. Anda membutuhkan kalimat yang tepat—kalimat yang membuat pasangan merasa didengar, dihargai, dan aman untuk kembali membuka hati.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (25/8), terdapat enam hal yang bisa Anda ucapkan jika ingin menjadi jauh lebih dekat dengan pasangan setelah bertengkar.



1. “Aku ingin memahami apa yang kamu rasakan, bukan sekadar membuktikan bahwa aku benar.”



Ini adalah salah satu perubahan sikap paling penting setelah pertengkaran.



Ketika konflik terjadi, manusia sering masuk ke mode defensif. Kita ingin menjelaskan mengapa kita melakukan sesuatu, mengapa pasangan salah memahami kita, atau mengapa tindakan kita sebenarnya masuk akal.



Masalahnya, ketika kedua orang sibuk membuktikan siapa yang benar, kebutuhan emosional masing-masing justru tidak terdengar.



Kalimat seperti:



“Aku ingin memahami apa yang kamu rasakan, bukan sekadar membuktikan bahwa aku benar.”



mengubah arah percakapan.



Anda tidak sedang mengatakan bahwa pasangan pasti benar. Anda juga tidak mengakui bahwa Anda pasti salah. Anda sedang mengatakan bahwa perasaan pasangan layak untuk dipahami sebelum masalahnya diselesaikan.



Misalnya, pasangan marah karena Anda membatalkan rencana bersama.



Respons defensif mungkin berbunyi:



“Aku kan sudah bilang aku sedang sibuk. Kamu juga harus mengerti.”



Respons yang lebih mendekatkan:



“Sekarang aku ingin memahami kenapa pembatalan itu begitu menyakitkan buat kamu.”



Perbedaannya tampak kecil, tetapi dampaknya bisa besar.



Ketika seseorang merasa emosinya diterima, biasanya ia menjadi lebih terbuka untuk mendengarkan sudut pandang orang lain.



Dan ingat: memvalidasi perasaan bukan berarti menyetujui semua tuduhan.



Anda bisa memahami perasaan pasangan tanpa harus menganggap semua interpretasinya benar.



Misalnya:



“Aku bisa mengerti kenapa kamu merasa diabaikan. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa seperti itu, tetapi sekarang aku memahami kenapa tindakan tadi terasa menyakitkan.”



Itu jauh lebih konstruktif daripada langsung berkata, “Kamu terlalu sensitif.”



2. “Aku minta maaf karena bagian itu memang menyakitimu.”



Banyak permintaan maaf gagal bukan karena tidak tulus, tetapi karena masih disertai pembelaan diri.



Contohnya:



“Maaf kalau kamu tersinggung.”



Kalimat tersebut terdengar seperti permintaan maaf, tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya mengakui dampak tindakan kita.



Ada juga:



“Maaf, tapi kamu juga membuat aku marah.”



Kata “tapi” sering membuat permintaan maaf terasa seperti pembukaan untuk menyalahkan balik.



Setelah konflik besar, cobalah lebih spesifik.



“Aku minta maaf karena caraku bicara tadi menyakitimu. Aku seharusnya tidak mengatakan hal itu.”



Atau:



“Aku minta maaf karena membuatmu merasa tidak dihargai. Sekarang aku bisa melihat bahwa caraku menyampaikan itu memang salah.”



Permintaan maaf yang baik bukan sekadar mengatakan “maaf”. Ia menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang terjadi, bagaimana dampaknya terhadap pasangan, dan apa yang ingin Anda lakukan berbeda di kemudian hari.



Misalnya:



“Aku minta maaf karena meninggikan suara. Aku tahu itu membuat pembicaraan menjadi semakin buruk. Kalau kita membicarakan masalah ini lagi, aku akan berusaha berhenti sejenak ketika emosiku mulai naik.”



Di sinilah permintaan maaf menjadi lebih bermakna.



Anda bukan hanya menyesali masa lalu. Anda juga memberikan sinyal bahwa Anda bersedia mengubah perilaku.



3. “Aku tidak ingin kita menjadi musuh. Aku ingin kita menyelesaikan ini sebagai satu tim.”



Setelah pertengkaran besar, pasangan sering secara tidak sadar berubah menjadi dua kubu.



“Aku versus kamu.”



“Aku yang benar versus kamu yang salah.”



“Aku yang terluka versus kamu yang menyakiti.”



Padahal dalam hubungan jangka panjang, masalah seharusnya diposisikan sebagai sesuatu yang dihadapi bersama, bukan sebagai musuh yang harus dikalahkan.



Cobalah mengatakan:



“Aku tidak ingin menang dalam pertengkaran ini kalau akhirnya kita justru semakin jauh.”



Kalimat sederhana seperti itu bisa mengubah perspektif.



Tujuan hubungan bukanlah memenangkan setiap perdebatan. Tujuannya adalah menemukan cara agar dua orang yang berbeda tetap bisa bekerja sama.



Misalnya, daripada:



“Kamu memang tidak pernah mengerti aku.”



Anda bisa mengubahnya menjadi:



“Sepertinya kita berdua sedang kesulitan memahami kebutuhan masing-masing. Bagaimana kalau kita cari jalan keluarnya bersama?”



Perhatikan perbedaannya.



Kalimat pertama menyerang identitas pasangan.



Kalimat kedua mengakui bahwa keduanya sedang menghadapi masalah.



Ini penting karena konflik dalam hubungan sering menjadi semakin buruk ketika pasangan mulai menggunakan bahasa yang mengandung penghinaan, menyalahkan karakter, atau membuat generalisasi seperti “selalu” dan “tidak pernah”.



Masalahnya mungkin hanya satu kejadian.



Namun kalimat seperti “kamu selalu begini” membuat pasangan merasa seluruh dirinya sedang diadili.



Karena itu, fokuskan pembicaraan pada perilaku tertentu dan solusi yang bisa dilakukan bersama.



4. “Aku tetap mencintaimu, meskipun sekarang kita sedang marah.”



Bagi sebagian orang, konflik terasa mengancam hubungan secara keseluruhan.



Ketika pasangan marah, mereka mulai berpikir:



“Apakah dia masih mencintaiku?”



“Apakah hubungan ini akan berakhir?”



“Apakah dia sudah tidak membutuhkan aku lagi?”



Dalam kondisi seperti itu, reassurance atau penegasan rasa aman emosional dapat menjadi sangat berarti.



Anda tidak harus membuat pernyataan romantis yang berlebihan.



Bisa sesederhana:



“Aku masih mencintaimu. Kita sedang punya masalah, tetapi aku tidak ingin masalah ini membuat kita saling menjauh.”



Atau:



“Aku marah, kamu juga mungkin marah, tetapi aku tetap peduli dengan hubungan kita.”



Pesan seperti ini memisahkan konflik dari hubungan itu sendiri.



Masalahnya adalah sesuatu yang sedang terjadi.



Hubungan adalah sesuatu yang ingin Anda jaga.



Keduanya tidak harus menjadi hal yang sama.



Namun, ada satu catatan penting: jangan gunakan kalimat romantis untuk menutup masalah terlalu cepat.



Mengatakan “aku mencintaimu” bukan berarti masalah selesai.



Justru kalimat itu sebaiknya menjadi dasar untuk kembali membicarakan masalah dengan lebih tenang.



Contohnya:



“Aku mencintaimu dan aku ingin hubungan ini tetap baik. Karena itu, aku ingin kita membicarakan masalah ini lagi ketika kita sudah lebih tenang.”



Itu jauh lebih sehat daripada berpura-pura tidak terjadi apa-apa.



5. “Apa yang bisa aku lakukan supaya kamu merasa lebih aman dan dihargai dalam hubungan ini?”



Ini adalah pertanyaan yang sering terlupakan.



Setelah meminta maaf, banyak orang langsung ingin mendengar bahwa dirinya juga terluka.



Namun ada satu langkah yang bisa membuat percakapan menjadi lebih konstruktif: bertanya apa yang dibutuhkan pasangan.



Misalnya:



“Apa yang sebenarnya kamu butuhkan dariku ketika situasi seperti ini terjadi?”



Atau:



“Apa yang bisa aku lakukan supaya kamu merasa lebih dihargai?”



Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa Anda tidak hanya ingin mengakhiri pertengkaran.



Anda ingin memahami bagaimana hubungan tersebut dapat diperbaiki.



Jawabannya mungkin mengejutkan.



Anda mungkin mengira pasangan membutuhkan hadiah.



Ternyata ia hanya ingin didengarkan tanpa dipotong.



Anda mungkin mengira pasangan ingin selalu ditemani.



Ternyata ia membutuhkan Anda untuk memberikan kabar ketika rencana berubah.



Anda mungkin berpikir masalahnya adalah sesuatu yang besar.



Ternyata yang paling menyakitkan adalah sebuah kebiasaan kecil yang terus berulang.



Itulah mengapa bertanya lebih baik daripada menebak.



Hubungan yang sehat tidak dibangun dengan asumsi bahwa kita sudah mengetahui segala sesuatu tentang pasangan.



Hubungan dibangun dengan rasa ingin tahu terhadap dunia emosional pasangan.



6. “Kita mungkin belum menyelesaikan semuanya hari ini, tetapi aku tidak akan menghindari masalah ini.”



Ini mungkin kalimat yang paling penting ketika emosi masih tinggi.



Ada perbedaan antara mengambil waktu untuk menenangkan diri dan menghindari konflik.



Kadang-kadang seseorang memang membutuhkan waktu sebelum dapat berbicara secara rasional.



Dan itu sehat.



Yang menjadi masalah adalah ketika “aku butuh waktu” berubah menjadi menghilang, mendiamkan pasangan, atau sengaja membuat pasangan cemas.



Karena itu, jika Anda membutuhkan ruang, komunikasikan dengan jelas.



Misalnya:



“Aku masih terlalu emosi untuk membicarakan ini dengan baik. Aku ingin menenangkan diri dulu. Tapi aku tidak menghindari masalah ini. Kita akan membicarakannya lagi malam ini.”



Kalimat tersebut memberikan dua pesan sekaligus:



“Aku membutuhkan ruang.”



dan



“Aku tetap berkomitmen pada hubungan ini.”



Bagi pasangan, perbedaan itu sangat berarti.



Anda tidak meninggalkannya dalam ketidakpastian.



Anda hanya sedang mengatur emosi agar percakapan berikutnya tidak berubah menjadi pertengkaran yang lebih besar.



Yang Sebenarnya Membuat Hubungan Lebih Dekat Bukan Enam Kalimat Ini



Enam kalimat di atas bukanlah “kata-kata ajaib” yang otomatis menyelesaikan konflik.



Yang membuatnya kuat adalah sikap di balik kalimat tersebut.



Anda bisa mengatakan:



“Aku ingin memahami perasaanmu.”



tetapi jika setelah itu Anda memotong setiap perkataan pasangan, kalimat tersebut kehilangan maknanya.



Anda bisa mengatakan:



“Aku minta maaf.”



tetapi jika perilaku yang sama terus diulang tanpa usaha memperbaikinya, pasangan mungkin akan berhenti mempercayai permintaan maaf tersebut.



Karena itu, setelah pertengkaran besar, fokuslah pada tiga hal:



Dengarkan.



Jangan langsung menyiapkan jawaban ketika pasangan berbicara. Cobalah benar-benar memahami apa yang sedang ia sampaikan.



Akui.



Akui bagian yang memang menjadi tanggung jawab Anda. Tidak perlu mengambil semua kesalahan jika memang bukan semuanya kesalahan Anda.



Perbaiki.



Tunjukkan perubahan dalam tindakan, bukan hanya kata-kata.



Inilah yang membuat proses rekonsiliasi menjadi nyata.



Jangan Terburu-buru Memaksa “Kembali Normal”



Salah satu kesalahan setelah pertengkaran besar adalah ingin semuanya segera kembali seperti biasa.



Baru saja bertengkar, lalu salah satu pihak berkata:



“Sudahlah, jangan dibahas lagi.”



Padahal emosi belum selesai.



Masalah yang belum diproses bukan berarti hilang. Ia hanya mungkin muncul kembali dalam konflik berikutnya.



Lebih baik mengatakan:



“Aku tidak ingin kita terus bertengkar. Tapi aku juga tidak ingin kita pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau kamu sudah siap, aku ingin kita membicarakannya dengan lebih tenang.”



Ini memberikan ruang bagi kedua pihak.



Hubungan yang sehat bukan hubungan yang tidak pernah terluka.



Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana dua orang belajar bagaimana kembali mendekat setelah terluka.



Pada Akhirnya, Tujuannya Bukan Menang



Pertengkaran besar sering membuat kita lupa bahwa orang yang berada di depan kita bukan lawan.



Ia adalah orang yang kita pilih untuk berbagi hidup.



Karena itu, setelah emosi mereda, mungkin pertanyaan yang paling penting bukan:



“Siapa yang benar?”



Melainkan:



“Apa yang bisa kita pelajari dari pertengkaran ini agar hubungan kita menjadi lebih baik?”



Jika Anda ingin kembali dekat dengan pasangan, mulailah dengan percakapan yang sederhana.



Katakan bahwa Anda ingin memahami.



Akui jika Anda melakukan kesalahan.



Yakinkan bahwa hubungan tetap penting.



Tanyakan apa yang dibutuhkan pasangan.



Dan yang paling penting, buktikan melalui tindakan bahwa Anda serius memperbaiki keadaan.



Sebab pada akhirnya, kedekatan dalam hubungan tidak dibangun karena dua orang tidak pernah bertengkar.



