Cara Mengatasi Bad Mood dan Emosi Negatif agar Tidak Mengganggu Aktivitas Sehari-Hari

JawaPos.com-Pernahkah anda mengalami mood swing atau bad mood secara tiba-tiba seketika saat memperoleh informasi negatif.

Berdasarkan informasi dari laman simplypsychology yang dikutip pada (14/9 ) emosi negatif dapat mempengaruhi aktivitas seseorang, bahkan saat mereka sedang melakukan rutinitas yang sebenarnya normal.

Hal ini terjadi karena efek spillover yang dapat memicu perubahan emosi, terutama pada seseorang dengan tingkat depresi yang lebih rentan. Selain itu, kondisi ini juga dapat terjadi karena otak seseorang sulit memfilter situasi yang sebenarnya tidak berkaitan dengan aktivitas yang sedang dilakukan.

Saat tiba-tiba tugas yang anda lakukan terasa lebih berat, nafsu makan berkurang, muncul perasaan sedih, atau aktivitas terasa semakin membuat anda kewalahan, maka anda dapat mencoba melakukan penyaringan sebagai berikut.

Tentukan pemicu

Di era digital, banyak hal-hal yang menjadi pemicu seseorang menjadi badmood. Jika anda sudah merasa kewalahan saat mengerjakan tugas, maka bisa menjadi salah satu tanda emosi negatif sedang mempengaruhi anda. Beberapa informasi yang terus menerus juga dapat menjadi pemicu badmood. Oleh karena itu, anda bisa menutup tab, hilangkan informasi yang tidak relevan, serta matikan notifikasi.

Mulai dengan membangun pemikiran konkret

Penjelasan yang panjang, kalimat yang bertele-tele, serta situasi rumit dapat membuat anda cepat merasa bad mood. Untuk mengatasinya, anda dapat mengalihkan perhatian dari situasi abstrak menuju pemikiran konkret yang lebih jelas. Cara ini dapat membantu anda fokus pada detail yang lebih spesifik sehingga tidak menghabiskan terlalu banyak energi dan emosi untuk memikirkan suatu hal.

Kenali emosi