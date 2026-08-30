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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 30 Agustus 2026 | 22.01 WIB

9 Masalah Kerja Penyebab Orang Selalu Bad Mood Setiap Minggu Sore Menurut Psikologi

Masalah kerja penyebab orang selalu bad mood setiap minggu sore menurut psikologi. (Magnific) - Image

Masalah kerja penyebab orang selalu bad mood setiap minggu sore menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa rasa cemas menjelang hari kerja sering dikenal dengan istilah Sunday scaries.

Meski tidak semua orang merasakan kecemasan yang nyata, sebagian tetap merasa mudah tersinggung setiap Minggu sore.

Kondisi tersebut biasanya bukan muncul tanpa sebab, melainkan tanda adanya masalah yang belum sepenuhnya disadari.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (30/8), berikut sembilan masalah kerja yang biasa menjadi penyebab orang selalu bad mood setiap Minggu sore.

1. Memiliki atasan yang sulit dihadapi

Atasan yang membuat segala sesuatu terasa lebih sulit menjadi salah satu masalah paling umum di tempat kerja.

Sebagian orang bahkan mempertanyakan bagaimana seseorang bisa mendapatkan posisi kepemimpinan meski tidak cocok menjalankannya.

Atasan terburuk biasanya tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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