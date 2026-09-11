11 Kepribadian Langka Ini Dimiliki Anak yang Rajin Membereskan Tempat Tidur Setiap Pagi

JawaPos.com - Anak yang rajin membereskan tempat tidur setiap pagi ternyata dapat menunjukkan sejumlah karakter positif. Berikut 11 kepribadian yang menarik untuk diketahui orang tua.

Ya, ada kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele oleh orang tua, tetapi ternyata dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter anak.

Salah satunya adalah kebiasaan membereskan tempat tidur setiap pagi setelah bangun tidur.

Sekilas, aktivitas tersebut hanya terlihat seperti pekerjaan rumah sederhana. Anak bangun, melipat selimut, merapikan bantal, kemudian meninggalkan kamar dalam kondisi lebih tertata sebelum memulai aktivitas berikutnya.

Namun, jika kebiasaan ini dilakukan secara konsisten, ada sejumlah karakter yang mungkin ikut berkembang. Anak belajar bahwa ada hal kecil yang menjadi tanggung jawabnya setiap hari, bahkan ketika tidak ada orang yang mengawasi atau memberikan hadiah.

Tapi perlu dipahami, kebiasaan merapikan tempat tidur bukan alat untuk menentukan kepribadian anak secara pasti.

Setiap anak memiliki karakter, lingkungan, dan pola pengasuhan yang berbeda. Namun, rutinitas sederhana ini dapat menjadi kesempatan untuk melatih sejumlah keterampilan hidup.