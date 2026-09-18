Anak Makin Dekat dengan Layar, Field Trip Jadi Cara Belajar Lewat Pengalaman Langsung

Field trip jadi cara belajar anak lewat pengalaman langsung. (istimewa)
JawaPos.com - Kegiatan anak kini semakin lekat dengan perangkat digital. Waktu bermain, mencari informasi, hingga menikmati hiburan dapat dilakukan melalui layar. Kondisi ini membuat pengalaman belajar secara langsung menjadi semakin penting untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk bergerak, berinteraksi, dan mencoba hal-hal baru.
Salah satu bentuk kegiatan yang dapat menghadirkan pengalaman tersebut adalah field trip. Jika dirancang dengan aktivitas yang sesuai usia, kunjungan sekolah tidak hanya menjadi agenda rekreasi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses belajar di luar kelas.
Konsep itu dihadirkan melalui program field trip di Happy Holy Kids Land yang ditujukan bagi anak untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Dasar (SD).
Program tersebut menggabungkan unsur edukasi dan hiburan atau edutainment. Anak tidak hanya menjadi penonton, tetapi diajak terlibat dalam berbagai aktivitas yang mendorong kreativitas, ekspresi diri, gerak tubuh, serta interaksi bersama teman-teman sebayanya.
Sejumlah aktivitas yang tersedia antara lain Musical Theater, Puppet Show, Vocal Studio, Fantasy Frame, Art Class, Play Hub hingga Kuma Oasis.
Melalui Musical Theater dan Puppet Show, anak diperkenalkan pada seni pertunjukan dengan cara yang lebih interaktif. Mereka dapat mengikuti cerita sekaligus mendapatkan pengalaman berada dalam lingkungan yang berbeda dari rutinitas pembelajaran di sekolah.
Sementara itu, Vocal Studio memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi melalui suara. Aktivitas seperti Art Class juga membuka kesempatan bagi mereka untuk menghasilkan karya sekaligus mengenal proses kreatif melalui praktik secara langsung.
Aktivitas bermain dan eksplorasi juga menjadi bagian dari pengalaman tersebut. Anak dapat bergerak, mencoba berbagai kegiatan dan berinteraksi dengan teman-temannya dalam suasana yang lebih santai.
Direktur Happy Holy Kids Land, Tomomimi Sutomo, mengatakan pengalaman langsung dapat memberikan ruang bagi anak untuk mencoba sekaligus mengekspresikan diri.
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Jawa Pos
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