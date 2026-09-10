5 Cara Mengoptimalkan Otak Anda di Dunia yang Didominasi AI Menurut Psikologi

seseorang yang mengoptimalkan otak. (Magnific)

JawaPos.com - Kecerdasan buatan atau AI sedang mengubah cara manusia bekerja, belajar, mencari informasi, bahkan mengambil keputusan. Dalam hitungan detik, AI dapat merangkum buku, menulis artikel, menganalisis data, membuat gambar, menerjemahkan bahasa, dan memberikan jawaban atas hampir semua pertanyaan.



Kemudahan ini membawa satu pertanyaan penting: jika mesin semakin mampu berpikir dan bekerja untuk kita, bagaimana manusia seharusnya menggunakan otaknya?



Jawabannya bukan dengan berusaha mengalahkan AI dalam kecepatan menghafal informasi atau melakukan pekerjaan berulang. Justru sebaliknya, manusia perlu mengoptimalkan kemampuan mental yang paling bernilai ketika teknologi semakin canggih: berpikir kritis, memahami konteks, mengendalikan perhatian, membangun koneksi antargagasan, serta membuat keputusan yang bijaksana.



Dalam perspektif psikologi kognitif, otak bukan sekadar mesin penyimpan informasi. Otak adalah sistem yang terus-menerus memilih apa yang diperhatikan, bagaimana informasi ditafsirkan, apa yang diingat, dan bagaimana keputusan dibuat.



Karena itu, hidup berdampingan dengan AI membutuhkan cara baru dalam menggunakan kemampuan kognitif.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (9/9), terdapat lima cara yang dapat membantu Anda menjaga dan mengoptimalkan kinerja otak di dunia yang semakin didominasi AI.



1. Latih Otak untuk Berpikir, Bukan Sekadar Menerima Jawaban



Salah satu risiko terbesar penggunaan AI yang berlebihan adalah kecenderungan manusia menjadi penerima jawaban pasif.



Ketika menghadapi pertanyaan sulit, kita bisa langsung bertanya kepada AI. Ketika harus menulis sesuatu, kita meminta AI membuatkan draf. Ketika menemukan masalah, kita meminta AI memberikan solusi.



Masalahnya bukan pada penggunaan AI itu sendiri.



Masalah muncul ketika proses berpikir manusia berhenti terlalu cepat.



Dalam psikologi kognitif, proses belajar sangat berkaitan dengan bagaimana seseorang secara aktif memproses informasi. Jika seseorang hanya menerima jawaban tanpa berusaha mengingat, menjelaskan, membandingkan, atau memecahkan masalah sendiri, informasi tersebut berisiko diproses secara lebih dangkal.



Karena itu, salah satu kebiasaan penting di era AI adalah:



Berpikirlah terlebih dahulu sebelum meminta mesin berpikir untuk Anda.



Misalnya, ketika mendapatkan sebuah pertanyaan, jangan langsung membuka AI.



Cobalah selama beberapa menit untuk:



menuliskan apa yang sudah Anda ketahui;

membuat dugaan awal;

mencari kemungkinan penyebab;

menyusun argumen;

atau mencoba menyelesaikan masalah dengan kemampuan sendiri.



Setelah itu, barulah gunakan AI untuk menguji pemikiran Anda.



Perbedaannya sangat besar.



AI sebagai guru, bukan pengganti otak



Bayangkan Anda sedang mempelajari suatu konsep.



Cara pertama:



"Jelaskan teori X kepada saya."



AI memberikan penjelasan panjang. Anda membacanya, merasa memahami, kemudian pindah ke topik berikutnya.



Cara kedua:



"Menurut pemahaman saya, teori X berarti A, B, dan C. Apakah pemahaman saya benar? Apa yang saya lewatkan?"



Cara kedua jauh lebih aktif.



Anda telah melakukan proses retrieval, yaitu mencoba mengambil pengetahuan dari memori sebelum mendapatkan bantuan eksternal.



Ini penting karena mengingat bukan hanya hasil dari belajar—proses mengingat itu sendiri dapat memperkuat pembelajaran.



Karena itu, cobalah aturan sederhana:



Think → Write → Ask → Verify



Think: pikirkan sendiri.



Write: tuliskan pemahaman atau hipotesis Anda.



Ask: gunakan AI untuk mendapatkan perspektif tambahan.



Verify: periksa kembali apakah jawaban AI benar dan masuk akal.



Dengan pola tersebut, AI menjadi partner intelektual, bukan tongkat yang membuat otak semakin jarang digunakan.



2. Lindungi Perhatian Anda dari Fragmentasi



Jika ada satu sumber daya mental yang semakin berharga di era AI, sumber daya itu adalah perhatian.



Kita hidup dalam lingkungan yang dirancang untuk merebut perhatian.



Notifikasi, media sosial, video pendek, email, pesan instan, berita, iklan, dan chatbot semuanya dapat memberikan rangsangan baru dalam waktu sangat singkat.



Akibatnya, banyak orang terbiasa berpindah dari satu stimulus ke stimulus lainnya.



Sedang membaca artikel → membuka pesan.



Sedang bekerja → memeriksa notifikasi.



Sedang belajar → membuka media sosial.



Sedang menggunakan AI → berpindah ke tab lain.



Kita mungkin merasa sedang melakukan banyak hal sekaligus, tetapi otak sebenarnya sering melakukan task switching.



Dan perpindahan perhatian memiliki biaya kognitif.



Ketika perhatian terus terpecah, kita semakin sulit memasuki kondisi berpikir mendalam yang dibutuhkan untuk pekerjaan kompleks.



Mengapa fokus menjadi semakin penting?



AI membuat informasi menjadi sangat murah.



Dulu, mencari informasi membutuhkan waktu. Sekarang, Anda dapat meminta AI menjelaskan sebuah topik dalam hitungan detik.



Artinya, keunggulan manusia semakin sedikit ditentukan oleh seberapa cepat mendapatkan informasi.



Sebaliknya, keunggulan semakin bergeser pada:



informasi mana yang layak diperhatikan?



mana yang penting?



mana yang tidak relevan?



bagaimana menghubungkan informasi tersebut?



Semua itu membutuhkan perhatian.



Karena itu, salah satu cara terbaik mengoptimalkan otak adalah menciptakan periode deep work atau fokus tanpa gangguan.



Tidak harus berjam-jam.



Mulailah dengan 25–45 menit.



Selama periode tersebut:



matikan notifikasi;

tutup tab yang tidak diperlukan;

letakkan ponsel jauh dari jangkauan;

jangan membuka media sosial;

kerjakan satu tugas;

dan hindari berpindah konteks.



Setelah selesai, berikan jeda.



Yang penting bukan sekadar durasinya, melainkan kualitas perhatian.



Latih kemampuan untuk merasa bosan



Ada satu latihan sederhana yang sering diremehkan: tidak melakukan apa-apa selama beberapa menit.



Ketika menunggu sesuatu, jangan selalu mengambil ponsel.



Ketika berada di kendaraan, sesekali biarkan pikiran berjalan tanpa stimulasi digital.



Ketika berjalan, tidak selalu harus mendengarkan podcast.



Mengapa?



Karena otak membutuhkan periode tanpa input terus-menerus untuk melakukan berbagai proses internal, termasuk refleksi dan pengolahan informasi.



Jika setiap momen kosong langsung diisi dengan konten, kita kehilangan kesempatan untuk membiarkan pikiran berkembang secara spontan.



Dalam dunia yang semakin penuh teknologi, kemampuan untuk mengendalikan perhatian sendiri menjadi bentuk kekuatan mental.



3. Jangan Serahkan Memori Sepenuhnya kepada Teknologi



AI dan internet memberi kita kemampuan untuk mengakses informasi hampir kapan saja.



Hal ini sangat berguna.



Tetapi ada perbedaan besar antara:



mengetahui sesuatu



dan



mengetahui di mana mencari sesuatu.



Teknologi memungkinkan kita menyimpan banyak informasi di luar otak. Kalender mengingat jadwal. Mesin pencari mengingat fakta. Aplikasi catatan menyimpan ide. AI bahkan dapat mengorganisasi dan merangkum informasi.



Ini adalah bentuk cognitive offloading, yaitu memindahkan sebagian beban kognitif dari otak ke lingkungan atau perangkat eksternal.



Cognitive offloading tidak selalu buruk.



Justru bisa sangat membantu.



Tidak ada alasan untuk menghafalkan setiap nomor telepon jika smartphone dapat menyimpannya.



Tidak perlu mengingat setiap tanggal jika kalender dapat membantu.



Namun, ada jenis informasi yang sebaiknya tetap kita pahami secara internal.



Misalnya:



prinsip dasar bidang pekerjaan Anda;

konsep fundamental yang sering digunakan;

pengetahuan yang membantu Anda mengambil keputusan;

kosakata penting;

cara berpikir;

pengalaman dan pelajaran dari kesalahan;

serta kerangka mental untuk memahami dunia.



AI dapat membantu mencari fakta.



Tetapi kerangka pengetahuan di kepala Anda menentukan bagaimana fakta tersebut dipahami.



Gunakan teknik "ingat dulu, baru cari"



Misalnya Anda sedang mempelajari psikologi.



Daripada langsung bertanya:



"Apa itu confirmation bias?"



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



"Apa yang saya ingat tentang confirmation bias?"



Tuliskan jawabannya.



Kemudian baru periksa menggunakan buku atau AI.



Jika ternyata pemahaman Anda salah, Anda mendapatkan umpan balik.



Jika benar, proses retrieval tadi membantu memperkuat pengetahuan.



Ini adalah perbedaan antara:



"Saya pernah membaca ini."



dan



"Saya bisa menjelaskan ini tanpa melihat catatan."



Kemampuan kedua jauh lebih berharga.



4. Bangun Kemampuan Mengajukan Pertanyaan yang Lebih Baik



Di dunia sebelum AI, kemampuan menjawab pertanyaan sering dianggap sebagai tanda kecerdasan.



Di era AI, kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat menjadi semakin penting.



Sebab AI dapat menghasilkan ribuan jawaban.



Tetapi AI tidak menentukan secara otomatis:



pertanyaan mana yang sebenarnya perlu dijawab.



Bayangkan dua orang menggunakan AI untuk bisnis.



Orang pertama bertanya:



"Bagaimana cara meningkatkan penjualan?"



Orang kedua bertanya:



"Penjualan produk kami turun 15% dalam tiga bulan terakhir. Trafik website relatif stabil, tetapi conversion rate turun. Jika Anda menjadi konsultan, hipotesis apa yang harus diuji terlebih dahulu dan data apa yang diperlukan untuk membedakan setiap hipotesis?"



Keduanya menggunakan AI.



Namun orang kedua memberikan konteks, membatasi masalah, dan meminta proses analisis.



Inilah bentuk problem framing.



Dan problem framing merupakan kemampuan manusia yang sangat penting.



Pertanyaan yang baik memaksa kita berpikir



Sebelum bertanya kepada AI, biasakan menggunakan lima pertanyaan:



1. Apa sebenarnya masalahnya?



Sering kali masalah yang kita pikirkan bukan masalah sebenarnya.



2. Apa yang sudah saya ketahui?



Ini membantu mengaktifkan pengetahuan sebelumnya.



3. Apa yang belum saya ketahui?



Ini membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan.



4. Asumsi apa yang saya buat?



Pertanyaan ini penting untuk menemukan bias.



5. Bukti apa yang bisa membuktikan bahwa saya salah?



Ini adalah salah satu pertanyaan paling berharga dalam berpikir kritis.



Dengan demikian, AI tidak hanya menjadi mesin untuk menghasilkan jawaban.



AI menjadi alat untuk menguji cara Anda berpikir.



5. Perkuat Hal-Hal yang Sulit Digantikan AI: Pengalaman, Kreativitas, dan Penilaian



Ada kecenderungan ketika membicarakan masa depan AI untuk bertanya:



"Apa yang masih bisa dilakukan manusia jika AI semakin pintar?"



Pertanyaan yang lebih produktif adalah:



"Kemampuan manusia apa yang menjadi semakin bernilai ketika AI semakin kuat?"



Jawabannya antara lain adalah kemampuan untuk memberikan konteks, membangun hubungan, memahami manusia, mengambil keputusan dalam situasi ambigu, dan menghasilkan gagasan yang berasal dari pengalaman nyata.



AI dapat mengombinasikan banyak informasi.



Tetapi kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari informasi.



Ada pengalaman.



Ada emosi.



Ada hubungan sosial.



Ada nilai.



Ada konsekuensi.



Ada tanggung jawab.



Dan ada pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mencari jawaban yang paling mungkin secara statistik.



Jangan hanya mengonsumsi ide—hasilkan ide



Kreativitas bukan sekadar kemampuan menghasilkan sesuatu yang "unik".



Kreativitas juga berkaitan dengan kemampuan menghubungkan konsep yang sebelumnya tampak tidak berhubungan.



Karena itu, berikan otak Anda pengalaman yang beragam.



Baca buku dari bidang berbeda.



Pelajari sesuatu di luar pekerjaan.



Berbicara dengan orang yang memiliki perspektif berbeda.



Berjalan di tempat baru.



Mencoba aktivitas baru.



Menulis.



Menggambar.



Membangun sesuatu.



Mengajar orang lain.



Semua pengalaman tersebut menyediakan bahan mentah bagi otak untuk membangun koneksi baru.



AI dapat membantu mempercepat proses eksplorasi.



Tetapi bahan pengalaman hidup Anda sendiri tetap menjadi sumber kreativitas yang sangat penting.



AI Seharusnya Memperbesar Kemampuan Otak, Bukan Mengecilkannya



Pada akhirnya, masalah terbesar bukan apakah kita menggunakan AI terlalu banyak.



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



Bagaimana kita menggunakannya?



Ada dua pola penggunaan AI.



Pola pertama: ketergantungan



Masalah muncul → tanya AI.



Harus menulis → AI menulis.



Tidak tahu → AI menjawab.



Harus memilih → AI memilih.



Sulit memahami → AI menyederhanakan.



Dalam pola ini, AI perlahan mengambil alih semakin banyak aktivitas kognitif.



Pola kedua: augmentasi



Masalah muncul → pikirkan sendiri.



Kemudian gunakan AI untuk:



mencari sudut pandang alternatif;

menemukan kelemahan argumen;

menghasilkan hipotesis;

memberikan contoh;

melakukan simulasi;

memberikan kritik;

atau mempercepat pekerjaan teknis.



Dalam pola kedua, AI tidak menggantikan kemampuan kognitif manusia.



AI memperluasnya.



Sebuah Rutinitas Sederhana untuk Otak di Era AI



Jika Anda ingin menerapkan kelima prinsip di atas tanpa mengubah hidup secara drastis, Anda dapat menggunakan rutinitas sederhana berikut.



Pagi: berpikir sebelum menerima informasi



Luangkan 10–15 menit tanpa media sosial.



Tuliskan:



apa yang ingin Anda selesaikan hari ini;

satu masalah yang sedang Anda pikirkan;

satu ide;

atau satu pertanyaan yang ingin Anda jawab.



Jangan mulai hari dengan membiarkan algoritma menentukan apa yang harus Anda pikirkan.



Siang: gunakan AI sebagai partner berpikir



Ketika menghadapi masalah, jangan langsung meminta jawaban.



Tuliskan terlebih dahulu pemikiran Anda.



Kemudian berikan kepada AI:



"Ini pemikiran saya. Cari kelemahannya, tunjukkan asumsi yang mungkin salah, dan berikan perspektif alternatif."



Dengan cara ini, AI berfungsi sebagai sparring partner intelektual.



Sore: lakukan satu sesi fokus



Dedikasikan 30–60 menit untuk satu pekerjaan tanpa notifikasi.



Tidak harus produktif secara ekstrem.



Tujuannya adalah melatih kembali kemampuan mempertahankan perhatian.



Malam: lakukan retrieval



Sebelum tidur, tanyakan kepada diri sendiri:



Apa tiga hal yang saya pelajari hari ini?



Jangan langsung membuka catatan.



Cobalah mengingatnya terlebih dahulu.



Kemudian periksa kembali jika diperlukan.



Kebiasaan sederhana ini membantu mengubah konsumsi informasi menjadi pembelajaran yang lebih aktif.



Kesimpulan: Di Era AI, Otak Manusia Justru Harus Lebih Aktif



AI tidak otomatis membuat manusia lebih pintar.



AI hanyalah alat.



Seperti kalkulator, internet, atau mesin pencari, dampaknya terhadap kemampuan manusia sangat bergantung pada bagaimana alat tersebut digunakan.



Jika kita menggunakan AI untuk menghindari semua aktivitas berpikir, kita berisiko menjadi semakin pasif secara kognitif.



Namun jika kita menggunakannya untuk menantang pemikiran, memperluas perspektif, menguji hipotesis, dan mempercepat pekerjaan yang tidak membutuhkan perhatian manusia, AI dapat menjadi salah satu alat intelektual paling kuat yang pernah dimiliki manusia.



Karena itu, lima prinsip yang perlu diingat adalah:



Berpikir terlebih dahulu sebelum meminta AI memberikan jawaban.

Lindungi kemampuan fokus dari gangguan digital.

Pertahankan pengetahuan penting di dalam memori, bukan hanya di perangkat.

Latih kemampuan merumuskan pertanyaan dan masalah dengan tepat.

Perbanyak pengalaman, kreativitas, dan penilaian manusia yang sulit direduksi menjadi sekadar informasi.



Paradoksnya, semakin pintar AI menjadi, semakin penting bagi manusia untuk tetap menggunakan otaknya sendiri.



Bukan untuk bersaing dengan mesin dalam hal yang memang lebih baik dilakukan mesin.



