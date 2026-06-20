8 Tanda Bahwa Anda Menjalani Hidup Lebih Baik daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam era media sosial yang penuh dengan pencapaian dan perbandingan, banyak orang merasa hidup mereka tertinggal. Kita sering kali mengukur kebahagiaan berdasarkan standar yang tampak di luar: jabatan, kekayaan, rumah mewah, atau jumlah pengikut di media sosial.

Padahal, menurut psikologi, kualitas hidup tidak selalu ditentukan oleh hal-hal yang terlihat. Ada banyak indikator yang menunjukkan bahwa seseorang sebenarnya menjalani kehidupan yang baik, meskipun ia sendiri tidak menyadarinya.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (19/6), terdapat delapan tanda bahwa Anda mungkin menjalani hidup yang lebih baik daripada yang Anda kira.

1. Anda Memiliki Hubungan yang Bermakna

Psikologi telah lama menunjukkan bahwa kualitas hubungan sosial merupakan salah satu prediktor terbesar kebahagiaan dan kesejahteraan. Anda tidak perlu memiliki ratusan teman atau menjadi pusat perhatian. Memiliki beberapa orang yang benar-benar peduli dan dapat diandalkan sudah merupakan sesuatu yang sangat berharga.

Jika ada orang yang bisa Anda hubungi saat menghadapi masalah, atau jika Anda memiliki keluarga dan sahabat yang mendukung, itu adalah tanda bahwa Anda memiliki fondasi emosional yang kuat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang sehat berkontribusi lebih besar terhadap kebahagiaan dibandingkan kekayaan atau kesuksesan profesional.

2. Anda Mampu Bangkit Setelah Mengalami Kesulitan

Tidak ada kehidupan yang bebas dari masalah. Namun, kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan, kehilangan, atau masa sulit merupakan tanda penting dari ketahanan psikologis atau resilience.

Jika Anda pernah menghadapi tantangan tetapi masih mampu melanjutkan hidup, belajar dari pengalaman, dan terus bergerak maju, itu berarti Anda memiliki kekuatan mental yang mungkin tidak Anda sadari. Ketahanan bukan berarti tidak pernah terluka, melainkan kemampuan untuk tetap berkembang meskipun pernah mengalami kesulitan.