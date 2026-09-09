7 Tanda Mantan Pasanganmu Diam-Diam Ingin Kembali dalam Hidupmu Menurut Psikologi

seseorang yang kembali dekat dengan mantan kekasih. (Magnific) JawaPos.com - Ada satu hal yang sering membingungkan setelah sebuah hubungan berakhir: ketika seseorang yang dulu memilih pergi tiba-tiba mulai muncul lagi. Awalnya mungkin hanya sebuah pesan sederhana. “Lagi sibuk?” Kemudian muncul reaksi di media sosial. Sesekali melihat story.

Menanyakan kabar melalui teman. Mengingatkan sesuatu yang sebenarnya sudah lama berlalu. Atau tiba-tiba membicarakan kenangan yang pernah kalian miliki bersama.

Kamu mungkin bertanya-tanya:

“Dia sebenarnya mau apa?”

Apakah dia hanya penasaran? Apakah dia merasa kesepian? Apakah dia menyesal? Atau sebenarnya dia sedang mencoba mencari jalan untuk kembali masuk ke dalam hidupmu?

Dalam psikologi hubungan, perilaku seseorang setelah putus tidak selalu bisa dibaca secara sederhana. Orang dapat kembali menghubungi mantan karena berbagai alasan: rasa rindu, nostalgia, kebutuhan akan kedekatan emosional, rasa bersalah, kesepian, atau memang karena masih memiliki perasaan.

Karena itu, satu perilaku saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang ingin kembali.

Namun, ketika beberapa perilaku muncul secara konsisten dan berulang, polanya bisa menjadi lebih menarik untuk diperhatikan.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (8/9), terdapat tujuh tanda yang mungkin menunjukkan bahwa mantan pasanganmu sedang mencoba membuka kembali hubungan emosional denganmu.

1. Dia Mulai Mencari Alasan untuk Menghubungimu

Salah satu tanda paling mudah terlihat adalah ketika mantan mulai menemukan berbagai alasan kecil untuk berkomunikasi.

Tidak selalu berupa:

“Aku masih sayang kamu.”