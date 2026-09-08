Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 9 September 2026 | 03.44 WIB

8 Kebiasaan yang Akan Ditiru Anak Ketika Dibesarkan oleh Orang Tua yang Emosinya Sulit Diprediksi

Ilustrasi orang tua dan anak (magnific) - Image

Ilustrasi orang tua dan anak (magnific)

JawaPos.com - Anak yang dibesarkan oleh orang tua dengan emosi sulit diprediksi dapat membawa sejumlah kebiasaan hingga dewasa. Kenali 8 pola yang sering muncul.

Ya, tidak semua luka masa kecil terlihat jelas. Ada anak yang tumbuh dalam keluarga yang secara fisik terlihat baik-baik saja, tetapi harus terus menebak suasana hati orang tuanya sebelum berbicara, meminta sesuatu, atau menunjukkan perasaan.

Ketika emosi orang tua sulit diprediksi, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru dapat terasa seperti lingkungan yang harus terus diwaspadai. 

Hari ini orang tua mungkin sangat hangat, tetapi keesokan harinya mudah marah, menarik diri, atau tidak merespons kebutuhan emosional anak.

Dalam kondisi seperti ini, anak dapat belajar berbagai cara untuk menyesuaikan diri. 

Sebagian kebiasaan tersebut mungkin membantu mereka menghadapi masa kanak-kanak, tetapi dapat terbawa hingga kehidupan dewasa.

Dirangkum dari laman YourTango, artikel ini membahas bagaimana pola pengasuhan yang tidak konsisten secara emosional dapat berkaitan dengan sejumlah mekanisme koping yang terbawa sampai dewasa.

Namun penting dicatat, kebiasaan berikut bukan diagnosis dan tidak berarti setiap anak dengan pengalaman serupa pasti akan mengalaminya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Kebiasaan Ini Akan Dibawa Anak Ketika Tumbuh dengan Orang Tua yang Mudah Berteriak saat Emosi - Image
Lifestyle

8 Kebiasaan Ini Akan Dibawa Anak Ketika Tumbuh dengan Orang Tua yang Mudah Berteriak saat Emosi

Rabu, 9 September 2026 | 03.37 WIB

6 Kebiasaan Anak yang Dibesarkan oleh Orang Tua yang Memiliki Kesabaran Setipis Tisu - Image
Lifestyle

6 Kebiasaan Anak yang Dibesarkan oleh Orang Tua yang Memiliki Kesabaran Setipis Tisu

Rabu, 9 September 2026 | 03.25 WIB

11 Sifat Langka Anak yang Dibesarkan dalam Rumah Tangga Tenang dan Orang Tua Stabil - Image
Lifestyle

11 Sifat Langka Anak yang Dibesarkan dalam Rumah Tangga Tenang dan Orang Tua Stabil

Rabu, 9 September 2026 | 03.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore