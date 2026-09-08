8 Kebiasaan yang Akan Ditiru Anak Ketika Dibesarkan oleh Orang Tua yang Emosinya Sulit Diprediksi

JawaPos.com - Anak yang dibesarkan oleh orang tua dengan emosi sulit diprediksi dapat membawa sejumlah kebiasaan hingga dewasa. Kenali 8 pola yang sering muncul.

Ya, tidak semua luka masa kecil terlihat jelas. Ada anak yang tumbuh dalam keluarga yang secara fisik terlihat baik-baik saja, tetapi harus terus menebak suasana hati orang tuanya sebelum berbicara, meminta sesuatu, atau menunjukkan perasaan.

Ketika emosi orang tua sulit diprediksi, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru dapat terasa seperti lingkungan yang harus terus diwaspadai.

Hari ini orang tua mungkin sangat hangat, tetapi keesokan harinya mudah marah, menarik diri, atau tidak merespons kebutuhan emosional anak.

Dalam kondisi seperti ini, anak dapat belajar berbagai cara untuk menyesuaikan diri.

Sebagian kebiasaan tersebut mungkin membantu mereka menghadapi masa kanak-kanak, tetapi dapat terbawa hingga kehidupan dewasa.

Dirangkum dari laman YourTango, artikel ini membahas bagaimana pola pengasuhan yang tidak konsisten secara emosional dapat berkaitan dengan sejumlah mekanisme koping yang terbawa sampai dewasa.