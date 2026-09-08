Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 9 September 2026 | 03.22 WIB

11 Sifat Langka Anak yang Dibesarkan dalam Rumah Tangga Tenang dan Orang Tua Stabil

Ilustrasi orang tua dan anak (magnific)

JawaPos.com - Rumah yang tenang bukan berarti rumah tanpa pertengkaran, kesalahan, atau perbedaan pendapat. 

Justru, suasana keluarga yang sehat terlihat dari bagaimana orang tua menghadapi masalah tanpa membuat anak merasa kehilangan rasa aman.

Anak yang tumbuh bersama orang tua yang stabil secara emosional biasanya mendapatkan pengalaman berulang bahwa rumah adalah tempat untuk kembali, bercerita, melakukan kesalahan, dan belajar memperbaiki diri. 

Pengalaman seperti ini dapat membentuk sejumlah sifat positif yang terkadang baru terlihat jelas ketika anak semakin besar.

Menariknya, sifat-sifat tersebut tidak selalu tampak mencolok. Sebagian justru hadir dalam perilaku sederhana, seperti kemampuan mengatakan tidak, berani mengakui kesalahan, tidak mudah panik ketika menghadapi masalah, hingga mampu menjadi dirinya sendiri tanpa terus-menerus mengejar pengakuan.

Dirangkum dari laman YourTango, artikel ini akan membahas tanda-tanda orang tua telah memberikan lingkungan pengasuhan yang dibutuhkan anak serta bagaimana konsistensi emosional, responsivitas, rasa aman, dan penghargaan terhadap karakter dapat membentuk anak dalam jangka panjang.

Berikut 11 sifat yang menarik untuk diperhatikan. Sebelas sifat langka ini sering terlihat pada anak yang tumbuh dalam rumah tangga tenang dan orang tua stabil, mulai dari percaya diri hingga mampu mengelola emosi.

1. Mampu Mengendalikan Emosi Tanpa Harus Memendamnya

Salah satu sifat yang cukup kuat pada anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga stabil adalah kemampuan mengelola emosi.

Anak seperti ini bukan berarti tidak pernah marah, sedih, kecewa, atau takut. Mereka tetap mengalami berbagai emosi tersebut, tetapi perlahan belajar bahwa perasaan tidak harus ditakuti ataupun disembunyikan.

Orang tua yang stabil secara emosional biasanya tidak langsung membesar-besarkan emosi anak. Ketika anak menangis atau marah, mereka berusaha membantu anak memahami apa yang sedang dirasakan. Dari pengalaman berulang tersebut, anak belajar bahwa emosi dapat dibicarakan dan dikelola.

YourTango juga menyoroti bahwa anak yang mendapatkan respons emosional yang konsisten cenderung memiliki kemampuan lebih baik untuk menghadapi perasaan tanpa harus sepenuhnya menutup diri.

Ketika dewasa, kemampuan ini dapat terlihat dalam cara seseorang menghadapi konflik. Ia tidak harus langsung meledak ketika kecewa, tetapi juga tidak merasa harus berpura-pura baik-baik saja.

Ia mampu mengatakan, “Saya sedang kesal,” kemudian mengambil waktu untuk menenangkan diri sebelum mencari solusi.

Kemampuan tersebut terlihat sederhana, tetapi sebenarnya merupakan fondasi penting untuk membangun hubungan yang sehat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Orang Tua Gila Kerja Tanpa Sadar Membentuk 8 Kebiasaan dalam Diri Sang Anak sampai Mereka Dewasa - Image
Parenting

Orang Tua Gila Kerja Tanpa Sadar Membentuk 8 Kebiasaan dalam Diri Sang Anak sampai Mereka Dewasa

Senin, 7 September 2026 | 21.41 WIB

Rumah Irish Bella di Jakarta Timur Dipenuhi Abu Vulkanik, Anak-anak Terpaksa 'Dikurung' di Rumah - Image
Entertainment

Rumah Irish Bella di Jakarta Timur Dipenuhi Abu Vulkanik, Anak-anak Terpaksa 'Dikurung' di Rumah

Senin, 7 September 2026 | 04.18 WIB

Film Iyus Jenius Bawa Nostalgia Lagu Papa T. Bob, Tayang di Bioskop Mulai September 2026 - Image
Music & Movie

Film Iyus Jenius Bawa Nostalgia Lagu Papa T. Bob, Tayang di Bioskop Mulai September 2026

Senin, 7 September 2026 | 03.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore