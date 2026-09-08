6 Kebiasaan Anak yang Dibesarkan oleh Orang Tua yang Memiliki Kesabaran Setipis Tisu

Ilustrasi orang tua yang tidak sabar menghadapi anak (magnific)

JawaPos.com - Anak yang tumbuh dengan orang tua yang mudah kehilangan kesabaran bisa membawa kebiasaan tertentu hingga dewasa. Kenali 6 kebiasaan yang mungkin muncul tanpa disadari.

Setiap anak membutuhkan waktu untuk belajar, melakukan kesalahan, bertanya, dan memahami berbagai hal di sekitarnya.

Namun, ketika proses tersebut sering disambut dengan keluhan, desahan panjang, teguran berulang, atau orang tua yang cepat kehilangan kesabaran, anak bisa belajar bahwa menjadi lambat, salah, atau membutuhkan bantuan adalah sesuatu yang merepotkan.

Dampaknya tidak selalu terlihat ketika anak masih kecil. Beberapa pola justru dapat terbawa hingga dewasa, terutama ketika ketidaksabaran orang tua menjadi pola yang berulang dalam kehidupan sehari-hari.

Dirangkum dari laman YourTango, artikel ini akan membahas sejumlah kebiasaan yang dapat berkembang pada anak yang terbiasa menghadapi orang tua dengan tingkat kesabaran yang rendah.

Namun perlu dipahami, pola tersebut bukan berarti pasti terjadi pada setiap anak. Kesabaran orang tua dapat dipengaruhi banyak hal, termasuk stres, kelelahan, kondisi lingkungan, dan kemampuan mengelola emosi.

Namun, jika ketidaksabaran menjadi respons yang hampir selalu muncul, anak dapat menyesuaikan perilakunya untuk menghindari konflik.

Selengkapnya, inilah kebiasaan yang dapat berkembang pada anak yang terbiasa menghadapi orang tua dengan tingkat kesabaran yang rendah.

1. Terbiasa Terburu-buru karena Takut Dianggap Merepotkan Salah satu kebiasaan yang mungkin muncul adalah selalu merasa harus cepat.

Anak yang sering melihat orang tua tidak sabar ketika dirinya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengerjakan sesuatu dapat menangkap pesan bahwa kelambatan adalah masalah.

Misalnya, ketika anak belajar memakai sepatu, mengerjakan pekerjaan rumah, menjawab pertanyaan, atau mencoba sesuatu yang baru, reaksi orang tua yang terburu-buru dapat membuat anak merasa harus segera menyelesaikannya.

Lama-kelamaan, terburu-buru bisa menjadi kebiasaan otomatis. Anak mungkin berusaha menyelesaikan sesuatu secepat mungkin bukan karena memang efisien, melainkan karena merasa tidak nyaman ketika harus meluangkan waktu.

Menurut pembahasan YourTango, pola ini dapat terbawa hingga dewasa. Seseorang mungkin terlihat sangat produktif karena selalu bergerak cepat, padahal di baliknya terdapat ketidaknyamanan ketika harus berhenti atau bersantai.