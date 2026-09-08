Perut Masih Kosong? 7 Makanan Ini Bisa Jadi Pilihan untuk Mengawali Hari

JawaPos.com – Memilih asupan yang tepat setelah bangun tidur dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk mengawali hari dengan lebih baik. Setelah tidak mendapatkan asupan selama beberapa jam ketika tidur, tubuh membutuhkan makanan dan minuman yang dapat membantu memenuhi kembali kebutuhan energi.

Sarapan dengan kandungan gizi yang baik juga dapat menunjang energi, suasana hati, serta kemampuan berkonsentrasi dalam menjalani berbagai aktivitas. Karena itu, jenis makanan yang dikonsumsi ketika perut masih kosong sebaiknya turut diperhatikan.

Dilansir dari NDTV, terdapat sejumlah makanan dan minuman yang dapat menjadi pilihan untuk dikonsumsi pada pagi hari ketika perut belum terisi. Berikut tujuh di antaranya.

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1. Almond yang Direndam Almond yang sebelumnya direndam dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengawali hari. Kacang ini mengandung berbagai zat gizi yang mendukung kesehatan tubuh.

Almond juga dikenal memiliki kandungan lemak sehat, protein, serat, serta sejumlah vitamin dan mineral. Mengonsumsinya dalam jumlah wajar dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan jantung dan membantu memberikan rasa kenyang.

2. Pisang Pisang merupakan buah yang praktis dan mudah dikonsumsi pada pagi hari. Kandungan karbohidrat alaminya dapat membantu menyediakan energi untuk memulai aktivitas.

Selain itu, pisang mengandung kalium dan serat yang penting bagi tubuh. Teksturnya yang lembut juga membuat buah ini relatif mudah dikonsumsi, termasuk ketika seseorang belum ingin menyantap makanan berat.

3. Teh Hijau Bagi yang lebih menyukai minuman pada pagi hari, teh hijau dapat menjadi salah satu pilihan. Minuman ini mengandung antioksidan yang dikenal sebagai katekin.

Teh hijau juga mengandung kafein sehingga dapat memberikan efek stimulasi ringan. Namun, respons setiap orang terhadap kafein berbeda, sehingga konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing.