Simak Cara Chef Profesional Sulap Bahan Dapur Sederhana Jadi Hidangan Kekinian

(Istimewa)
JawaPos.com - Bahan makanan yang selama ini dianggap biasa atau sederhana di dapur rumah ternyata bisa memiliki banyak kemungkinan ketika diolah dengan teknik dan kreativitas berbeda. Sejumlah chef profesional menunjukkan bagaimana bahan yang sudah akrab bagi masyarakat Indonesia dapat disulap menjadi sajian yang lebih kreatif dan kekinian.
Eksplorasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kuliner Legendary Chefs 'Unlock the Legend' yang berlangsung di Summarecon Mall Serpong, Tangerang, pada 4–6 September 2026. Chef Petty Elliott dan Chef Budiono Sukim hadir membawa perspektif dapur profesional untuk mengolah bahan pangan yang telah lama digunakan masyarakat.
Bagi konsumen, pendekatan ini menarik karena tidak membutuhkan bahan yang asing atau sulit ditemukan. Justru bahan yang sudah tersedia dan familiar dapat menjadi titik awal untuk bereksperimen dengan menu baru di rumah.
Dari Bahan Familiar Menjadi Sajian Berbeda
Memasak kreatif tidak selalu berarti menggunakan bahan mahal atau teknik yang rumit. Pemilihan cara mengolah, perpaduan rasa, tekstur, hingga penyajian dapat mengubah karakter sebuah bahan yang sebenarnya sudah sering ditemui.
Inilah yang ingin diperkenalkan melalui kegiatan tersebut. Produk pangan yang selama ini dekat dengan keseharian masyarakat ditempatkan dalam konteks kuliner yang lebih luas, termasuk melalui kreasi para chef profesional.
VP Marketing FKS Food Andri Riyadi mengatakan penggunaan produk tersebut oleh chef profesional dan ibu rumah tangga telah berlangsung selama puluhan tahun. Legendary Chef terinspirasi dari perjalanan panjang produk-produk Legendary Brands FKS Food yang telah dipercaya dan divalidasi oleh Proffesional Chef serta Ibu Rumah Tangga di Indonesia selama kurang lebih 30 tahun dan bahkan lebih dari 60 tahun.
Menurut Andri, pengalaman tersebut kemudian dibawa lebih dekat kepada masyarakat melalui konsep 'Unlock The Legend'.“Brand yang melekat ini sudah digunakan sebagai rahasia para Profesional Chef dan pada hari ini melalui Unlock The Legend kami membuka rahasia ini di depan masyarakat Indonesia. Melalui Legendary Chefs ini juga, kami ingin menginspirasi semua orang agar produk ini dapat menjadi lebih dekat ke Masyarakat dan dapat dinikmati di rumah,” ujar Andri.
Bukan Cuma Demo Memasak
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis