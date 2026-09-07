Simak Cara Chef Profesional Sulap Bahan Dapur Sederhana Jadi Hidangan Kekinian

JawaPos.com - Bahan makanan yang selama ini dianggap biasa atau sederhana di dapur rumah ternyata bisa memiliki banyak kemungkinan ketika diolah dengan teknik dan kreativitas berbeda. Sejumlah chef profesional menunjukkan bagaimana bahan yang sudah akrab bagi masyarakat Indonesia dapat disulap menjadi sajian yang lebih kreatif dan kekinian.

Eksplorasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kuliner Legendary Chefs 'Unlock the Legend' yang berlangsung di Summarecon Mall Serpong, Tangerang, pada 4–6 September 2026. Chef Petty Elliott dan Chef Budiono Sukim hadir membawa perspektif dapur profesional untuk mengolah bahan pangan yang telah lama digunakan masyarakat.

Bagi konsumen, pendekatan ini menarik karena tidak membutuhkan bahan yang asing atau sulit ditemukan. Justru bahan yang sudah tersedia dan familiar dapat menjadi titik awal untuk bereksperimen dengan menu baru di rumah.

Dari Bahan Familiar Menjadi Sajian Berbeda

Memasak kreatif tidak selalu berarti menggunakan bahan mahal atau teknik yang rumit. Pemilihan cara mengolah, perpaduan rasa, tekstur, hingga penyajian dapat mengubah karakter sebuah bahan yang sebenarnya sudah sering ditemui.

Inilah yang ingin diperkenalkan melalui kegiatan tersebut. Produk pangan yang selama ini dekat dengan keseharian masyarakat ditempatkan dalam konteks kuliner yang lebih luas, termasuk melalui kreasi para chef profesional.

VP Marketing FKS Food Andri Riyadi mengatakan penggunaan produk tersebut oleh chef profesional dan ibu rumah tangga telah berlangsung selama puluhan tahun. Legendary Chef terinspirasi dari perjalanan panjang produk-produk Legendary Brands FKS Food yang telah dipercaya dan divalidasi oleh Proffesional Chef serta Ibu Rumah Tangga di Indonesia selama kurang lebih 30 tahun dan bahkan lebih dari 60 tahun.

Menurut Andri, pengalaman tersebut kemudian dibawa lebih dekat kepada masyarakat melalui konsep 'Unlock The Legend'.“Brand yang melekat ini sudah digunakan sebagai rahasia para Profesional Chef dan pada hari ini melalui Unlock The Legend kami membuka rahasia ini di depan masyarakat Indonesia. Melalui Legendary Chefs ini juga, kami ingin menginspirasi semua orang agar produk ini dapat menjadi lebih dekat ke Masyarakat dan dapat dinikmati di rumah,” ujar Andri.