Jangan Digaruk Terus, Ini 5 Cara Mengatasi Kulit Kepala Gatal

JawaPos.com - Rasa gatal pada kulit kepala merupakan keluhan yang cukup umum dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini bisa muncul karena berbagai faktor, mulai dari ketombe, kulit kepala kering, hingga masalah kulit seperti eksim.

Perubahan cuaca juga dapat memengaruhi kondisi kulit kepala. Udara yang terlalu kering atau perubahan kelembapan dapat mengganggu keseimbangan alami kulit sehingga memicu rasa kering dan gatal.

Selain menggunakan produk perawatan kulit kepala, sejumlah bahan rumahan kerap digunakan untuk membantu meredakan keluhan tersebut.

Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa bahan alami yang disebut dapat membantu merawat kulit kepala yang terasa gatal.

1. Air perasan lemon Lemon mengandung senyawa yang memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi. Karena itu, air perasan lemon kerap digunakan sebagai salah satu perawatan rumahan untuk membantu menjaga kebersihan kulit kepala.

Jika ingin mencobanya, gunakan sedikit air perasan lemon dan aplikasikan secara tipis pada kulit kepala. Diamkan sekitar 15 menit, kemudian bilas hingga bersih.

Namun, lemon memiliki sifat asam yang dapat menimbulkan rasa perih atau iritasi pada sebagian orang. Sebaiknya lakukan uji pada area kulit yang kecil terlebih dahulu dan hentikan penggunaan jika muncul reaksi negatif.

2. Soda kue Soda kue juga dikenal sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam perawatan kulit kepala rumahan. Bahan ini dipercaya memiliki sifat antimikroba dan dapat membantu mengangkat sel kulit mati.

Untuk penggunaannya, campurkan sekitar dua hingga tiga sendok makan soda kue dengan air hingga membentuk pasta. Oleskan secara tipis pada kulit kepala, kemudian diamkan selama kurang lebih 10 menit sebelum dibilas.