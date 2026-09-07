Hubungan dengan Anak Dewasa Merenggang? Coba 5 Cara Ini untuk Membuka Pintu Komunikasi

Ilustrasi seseorang yang kurang dekat dengan anak yang telah dewasa
JawaPos.com - Hubungan antara orang tua dan anak dapat berubah seiring berjalannya waktu. Ketika anak memasuki usia dewasa, perbedaan pandangan, pengalaman masa lalu, atau persoalan yang belum terselesaikan terkadang membuat keduanya semakin berjarak.
Bagi orang tua, kondisi tersebut tentu tidak mudah diterima. Namun, hubungan yang renggang bukan selalu berarti tidak dapat diperbaiki. Selama kedua pihak masih memiliki ruang untuk berkomunikasi, kesempatan membangun kembali kepercayaan tetap terbuka.
Dalam proses tersebut, orang tua mungkin perlu mengesampingkan keinginan untuk langsung mendapatkan respons positif dari anak. Yang lebih penting adalah menunjukkan perubahan melalui sikap yang konsisten.
Dilansir dari Geediting, berikut lima langkah yang dapat dilakukan orang tua untuk mencoba membangun kembali hubungan dengan anak yang telah dewasa.
Baca Juga:6 Tanda Kamu Tanpa Sadar Berperan sebagai “Orang Tua” Saat Menjalani Hubungan Menurut Psikologi
Memperbaiki hubungan dapat dimulai dengan keberanian melihat kembali kesalahan yang pernah dilakukan.
Tidak semua orang tua mudah mengucapkan permintaan maaf, terutama ketika merasa memiliki alasan atas tindakan mereka. Namun, bagi anak, pengakuan bahwa dirinya pernah terluka dapat menjadi hal yang sangat berarti.
Orang tua tidak harus memberikan pembelaan panjang. Kalimat sederhana yang menunjukkan penyesalan dan kesediaan bertanggung jawab terkadang justru lebih bermakna.
Mengakui kesalahan juga bukan berarti kehilangan wibawa sebagai orang tua. Sebaliknya, sikap tersebut dapat menunjukkan kedewasaan dan keterbukaan untuk memperbaiki hubungan.
Ketika hubungan sudah lama renggang, mungkin ada banyak hal yang selama ini dipendam oleh anak.
Jika mereka akhirnya bersedia bercerita, berikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan perasaannya sampai selesai. Hindari langsung memotong pembicaraan, menyangkal, atau menjelaskan mengapa keputusan orang tua pada masa lalu dianggap benar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis