Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 6 September 2026 | 22.59 WIB

Hujan Abu Vulkanik Terjadi, Ini Langkah yang Harus dan Tidak Boleh Dilakukan Saat Erupsi

Ilustrasi erupsi gunung berapi/Magnific - Image

Ilustrasi erupsi gunung berapi/Magnific

JawaPos.com-Erupsi gunung berapi dapat menimbulkan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Salah satunya hujan abu vulkanik yang dapat menyebar sampai ke wilayah lain yang berjarak puluhan kilometer dari gunung yang erupsi. 

Abu vulkanik dapat menutupi berbagai permukaan, mulai dari bangunan, jalanan, dan juga kendaraan.

Paparan abu juga dapat mengganggu jarak pandang, sehingga berpotensi menghambat aktivitas, termasuk menghentikan jadwal penerbangan di bandara. 

Hujan abu vulkanik juga perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada berbagai fasilitas serta kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui langkah yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk melindungi diri dari hujan abu vulkanik..

Berdasarkan informasi dari laman /bpbd dan bousai.go.jp pada (06/09) berikut hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat terjadi hujan abu vulkanik.

Langkah-langkah yang harus diambil segera saat terjadi hujan abu vulkanik:

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Jangan Panik dan Tetap Waspada, Kenali 4 Status Gunung Api dari Normal hingga Awas - Image
    Lifestyle

    Jangan Panik dan Tetap Waspada, Kenali 4 Status Gunung Api dari Normal hingga Awas

    Minggu, 6 September 2026 | 21.03 WIB

    Gunung Anak Krakatau Erupsi, Ini Langkah Pertama saat Menghadapi Hujan Abu Vulkanik - Image
    Nasional

    Gunung Anak Krakatau Erupsi, Ini Langkah Pertama saat Menghadapi Hujan Abu Vulkanik

    Minggu, 6 September 2026 | 20.19 WIB

    Sejumlah Saran dr. Tirta untuk Warga yang Terdampak Abu Vulkanik Anak Krakatau - Image
    Entertainment

    Sejumlah Saran dr. Tirta untuk Warga yang Terdampak Abu Vulkanik Anak Krakatau

    Minggu, 6 September 2026 | 17.05 WIB

    Terpopuler

    Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
    1

    Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

    2

    Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

    3

    Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

    4

    Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

    5

    Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

    6

    Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

    7

    Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

    8

    Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

    9

    Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

    10

    Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com
    ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore