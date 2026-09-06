Hujan Abu Vulkanik Terjadi, Ini Langkah yang Harus dan Tidak Boleh Dilakukan Saat Erupsi

JawaPos.com-Erupsi gunung berapi dapat menimbulkan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Salah satunya hujan abu vulkanik yang dapat menyebar sampai ke wilayah lain yang berjarak puluhan kilometer dari gunung yang erupsi.

Abu vulkanik dapat menutupi berbagai permukaan, mulai dari bangunan, jalanan, dan juga kendaraan.

Paparan abu juga dapat mengganggu jarak pandang, sehingga berpotensi menghambat aktivitas, termasuk menghentikan jadwal penerbangan di bandara.

Hujan abu vulkanik juga perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada berbagai fasilitas serta kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui langkah yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk melindungi diri dari hujan abu vulkanik..

Berdasarkan informasi dari laman /bpbd dan bousai.go.jp pada (06/09) berikut hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat terjadi hujan abu vulkanik.

Langkah-langkah yang harus diambil segera saat terjadi hujan abu vulkanik:

Tutup pintu, jendela, ventilasi dengan handuk basah, ataupun selotip kedap udara yang bisa menghalang-halangi supaya partikel abu masuk ke dalam rumah

Amankan perangkat elektronik dan saluran listrik yang berpotensi terganggu komponennya dengan debu dan partikel logam abu vulkanik. Hindari kontak abu dengan perangkat listrik

Lepaskan sambungan talang air dan pipa pasokan air dari saluran pembuangan saat hujan abu vulkanik terjadi

Orang dengan gangguan pernapasan seperti bronkitis atau asma sebaiknya tetap berada di dalam ruangan dan menghindari abu yang berisiko terhirup dan mengganggu saluran pernapasan

Sebaiknya segera kembali ke tempat yang aman sebelum hujan abu vulkanik mulai turun

Saat berada di luar ruangan, tutupi hidung dan mulut Anda dengan masker atau sapu tangan untuk perlindungan dari abu vulkanik

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