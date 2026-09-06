Hujan Abu Vulkanik Terjadi, Ini Langkah yang Harus dan Tidak Boleh Dilakukan Saat Erupsi

Ilustrasi erupsi gunung berapi/Magnific
JawaPos.com-Erupsi gunung berapi dapat menimbulkan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Salah satunya hujan abu vulkanik yang dapat menyebar sampai ke wilayah lain yang berjarak puluhan kilometer dari gunung yang erupsi.
Abu vulkanik dapat menutupi berbagai permukaan, mulai dari bangunan, jalanan, dan juga kendaraan.
Paparan abu juga dapat mengganggu jarak pandang, sehingga berpotensi menghambat aktivitas, termasuk menghentikan jadwal penerbangan di bandara.
Hujan abu vulkanik juga perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada berbagai fasilitas serta kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui langkah yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk melindungi diri dari hujan abu vulkanik..
Berdasarkan informasi dari laman /bpbd dan bousai.go.jp pada (06/09) berikut hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat terjadi hujan abu vulkanik.
Langkah-langkah yang harus diambil segera saat terjadi hujan abu vulkanik:
Tutup pintu, jendela, ventilasi dengan handuk basah, ataupun selotip kedap udara yang bisa menghalang-halangi supaya partikel abu masuk ke dalam rumah
Amankan perangkat elektronik dan saluran listrik yang berpotensi terganggu komponennya dengan debu dan partikel logam abu vulkanik. Hindari kontak abu dengan perangkat listrik
Lepaskan sambungan talang air dan pipa pasokan air dari saluran pembuangan saat hujan abu vulkanik terjadi
Orang dengan gangguan pernapasan seperti bronkitis atau asma sebaiknya tetap berada di dalam ruangan dan menghindari abu yang berisiko terhirup dan mengganggu saluran pernapasan
Sebaiknya segera kembali ke tempat yang aman sebelum hujan abu vulkanik mulai turun
Saat berada di luar ruangan, tutupi hidung dan mulut Anda dengan masker atau sapu tangan untuk perlindungan dari abu vulkanik
Mengumpulkan informasi melalui instansi resmi ,kanal berita yang telah terverifikasi, dan verifikasikan sumber informasi berkali-kali sebelum menyebarkannya agar tidak memicu hoax dan kepanikan
Memperhatikan arahan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terkait perkembangan aktivitas gunungapi.
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Jawa Pos
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