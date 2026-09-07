Bukan Sekadar Bakat, 8 Tips Disiplin Diri Ini Bisa Membantu Anda Meraih Kesuksesan

JawaPos.com – Kesuksesan sering kali dikaitkan dengan bakat, keberuntungan, atau kemampuan seseorang. Namun, ada satu hal yang tidak kalah penting untuk mencapai tujuan, yakni kemampuan menjaga disiplin diri.

Disiplin membantu seseorang tetap menjalankan langkah yang diperlukan meskipun motivasi sedang menurun. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten pun dapat memberikan perubahan besar dalam kehidupan.

Dari sudut pandang psikologi, membangun disiplin bukan berarti memaksakan diri bekerja tanpa henti. Justru, seseorang perlu memiliki kebiasaan yang terarah, mampu mengelola pikiran, serta memahami kapan harus bergerak dan kapan perlu beristirahat.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan tips yang dapat diterapkan untuk membantu membangun disiplin diri dan mendukung pencapaian tujuan.

1. Segera Kerjakan, Jangan Terjebak Menunda Menunda pekerjaan bisa membuat tugas sederhana terasa semakin berat. Semakin lama pekerjaan ditangguhkan, semakin besar pula kemungkinan seseorang kehilangan momentum.

Salah satu cara untuk mengatasinya adalah memulai dari tugas yang paling kecil dan mudah dilakukan. Setelah berhasil menyelesaikannya, biasanya akan muncul dorongan untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya.

Kebiasaan mengambil tindakan secara langsung secara perlahan dapat membentuk pola disiplin yang lebih kuat.

2. Kelola Pikiran Negatif Cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri dapat memengaruhi perilaku dan semangat dalam menjalani aktivitas.

Pikiran seperti merasa tidak mampu, takut gagal, atau menganggap tujuan terlalu sulit dapat membuat seseorang berhenti sebelum mencoba.