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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 16.16 WIB

5 Ciri Pasangan yang Dipercaya Membawa Energi Positif dan Keberuntungan

ilustrasi pasangan bahagia. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan bahagia. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kehadiran pasangan bukan hanya soal memiliki seseorang untuk berbagi cerita dan melewati berbagai fase kehidupan. Dalam pandangan astrologi, hubungan dengan orang tertentu juga dipercaya dapat memengaruhi energi serta perkembangan kehidupan seseorang.

Ada pasangan yang membuat kita merasa lebih percaya diri, memberikan dukungan ketika menghadapi masalah, hingga secara tidak langsung mendorong kita berani mengambil peluang baru.

Bahkan, sejumlah tanda dalam hubungan asmara kerap dikaitkan dengan keberuntungan. Jika hal-hal tersebut sering Anda rasakan bersama pasangan, bisa jadi hubungan tersebut dianggap membawa energi positif dalam kehidupan.

Dilansir English Jagran, berikut lima tanda yang disebut menunjukkan pasangan Anda membawa keberuntungan.

1. Anda Selalu Merasa Lebih Positif

Coba perhatikan bagaimana perasaan Anda ketika berada di dekat pasangan. Apakah suasana hati menjadi lebih baik dan pikiran terasa lebih optimistis?

Pasangan yang memberikan energi positif biasanya mampu membuat Anda melihat berbagai persoalan dari sudut pandang yang lebih ringan. Kehadirannya juga dapat membangkitkan semangat ketika Anda sedang kehilangan motivasi.

Dalam perspektif astrologi, energi positif yang muncul secara konsisten dalam hubungan dianggap sebagai salah satu tanda bahwa pasangan memberikan pengaruh baik dalam perjalanan hidup Anda.

2. Kalian Seolah Bisa Saling Memahami Tanpa Banyak Bicara

Komunikasi memang menjadi bagian penting dalam sebuah hubungan. Namun, ada kalanya pasangan dapat memahami perasaan satu sama lain meski tanpa penjelasan panjang.

Anda mungkin bisa mengetahui ketika pasangan sedang tidak baik-baik saja hanya dari ekspresi atau perubahan sikapnya. Begitu pula sebaliknya, pasangan dapat memahami apa yang sedang Anda rasakan tanpa harus selalu mengatakannya secara langsung.

Koneksi emosional yang kuat seperti ini kerap dianggap sebagai tanda adanya ikatan yang mendalam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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