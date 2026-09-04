Kata Sains, Orang yang Memiliki Hobi Spesifik Akan Hidup Lebih Bahagia, Cerdas, dan Sehat

Ilustrasi orang dengan hobi spesifik (Magnific)
JawaPos.com - Memiliki hobi bukan hanya tentang mencari kesenangan setelah menjalani rutinitas yang melelahkan.
Aktivitas yang dilakukan secara konsisten di waktu luang ternyata juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental, terutama ketika hobi tersebut membuat tubuh aktif sekaligus memberikan stimulasi bagi otak.
Salah satu hobi yang menarik perhatian adalah menari. Aktivitas yang sering dianggap sekadar hiburan ini ternyata memiliki berbagai manfaat, mulai dari membantu tubuh tetap aktif, meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, hingga mendukung fungsi kognitif.
Menariknya, seseorang tidak harus menjadi penari profesional untuk memperoleh manfaat tersebut.
Menari di kelas, mengikuti gerakan melalui video di rumah, atau sekadar bergerak mengikuti musik favorit tetap dapat menjadi aktivitas fisik yang menyenangkan.
Seperti informasi dalam artikel ini YourTango yang menjadi rujukan membahas bagaimana menari sebagai hobi dikaitkan dengan kehidupan yang lebih bahagia, sehat, dan aktif secara mental, dengan merujuk pada sejumlah penelitian dan pendapat ahli.
Berikut alasan mengapa menari dapat menjadi salah satu hobi yang layak dipertimbangkan.
1. Menari Membuat Tubuh Tetap Aktif Tanpa Terasa Seperti Olahraga Berat
Salah satu alasan menari menarik sebagai hobi adalah karena aktivitas ini mampu membuat tubuh bergerak secara aktif tanpa selalu terasa seperti sedang menjalani latihan olahraga yang monoton.
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Jawa Pos
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