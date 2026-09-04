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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 4 September 2026 | 22.00 WIB

8 Hobi yang Memberi Kebahagiaan bagi Orang yang Banyak Menghabiskan Waktu di Rumah

Ilustrasi hobi menggambar atau melukis (Magnific) - Image

Ilustrasi hobi menggambar atau melukis (Magnific)

 

JawaPos.com - Memiliki lingkaran sosial yang kecil bukan berarti seseorang tidak bahagia atau merasa kesepian. 

Ada orang yang memang lebih menikmati hubungan yang dekat dan bermakna dibandingkan harus memiliki banyak teman, sementara sebagian lainnya merasa lebih nyaman menghabiskan waktu di rumah dengan melakukan aktivitas yang mereka sukai.

Bagi orang-orang seperti ini, waktu sendirian bukan selalu sesuatu yang harus dihindari. 

Justru, kesendirian dapat menjadi kesempatan untuk beristirahat, mengisi kembali energi, mengeksplorasi minat, dan menikmati kehidupan tanpa tekanan untuk selalu bersosialisasi.

Selain itu, orang yang senang menghabiskan waktu sendiri atau memiliki sedikit teman kerap menemukan kebahagiaan melalui berbagai hobi yang tenang, kreatif, dan dapat dilakukan dengan nyaman. 

Ukuran kebahagiaan mereka tidak selalu ditentukan oleh seberapa ramai kehidupan sosialnya, melainkan seberapa bermakna aktivitas yang mereka jalani.

Seperti dirangkum dari laman YourTango, inilah delapan hobi ini ternyata bisa membuat orang dengan lingkaran sosial kecil merasa bahagia

Mulai dari membaca hingga berkebun, semuanya dapat dilakukan dengan nyaman di rumah.

Berikut delapan hobi yang dapat memberikan kebahagiaan bagi orang dengan lingkaran sosial kecil dan mereka yang lebih nyaman menghabiskan banyak waktu di rumah.

1. Membaca Buku dalam Waktu yang Lama

Membaca merupakan salah satu hobi yang sangat cocok bagi orang yang menikmati waktu sendiri. Tidak membutuhkan banyak orang, tidak memerlukan tempat yang ramai, dan dapat dilakukan hampir kapan saja di rumah.

Bagi seseorang yang memiliki lingkaran sosial kecil, membaca bukan sekadar cara mengisi waktu luang. Buku dapat menjadi pintu menuju berbagai dunia, pengalaman, karakter, dan gagasan baru tanpa harus meninggalkan sofa atau kamar.

Seseorang dapat membaca novel, biografi, buku pengembangan diri, sejarah, psikologi, hingga buku yang membahas topik tertentu yang memang menjadi minatnya. Aktivitas tersebut memberikan kesempatan untuk belajar sekaligus menikmati waktu tanpa tekanan sosial.

YourTango mencatat bahwa orang yang menikmati kesendirian sering menjadikan membaca sebagai aktivitas yang membuat mereka nyaman dan bahagia. Membaca juga dapat menjadi cara untuk menenangkan pikiran setelah menjalani hari yang penuh tuntutan.

Menariknya, membaca juga tidak berarti seseorang benar-benar terputus dari dunia sosial. Kini, pembaca dapat bergabung dengan komunitas buku secara daring, berdiskusi mengenai karakter favorit, atau mengikuti rekomendasi bacaan tanpa harus berada dalam kelompok pertemanan yang besar.

Jadi, jika seseorang lebih memilih menghabiskan akhir pekan dengan sebuah buku daripada menghadiri pesta, bukan berarti kehidupannya membosankan. Bisa jadi, ia memang menemukan kebahagiaan dengan cara yang berbeda.

Editor: Novia Tri Astuti
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