Ingin Hubungan Bertahan Lama? Tinggalkan 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki hubungan yang bertahan lama. (Magnific)

JawaPos.com - Hubungan yang bertahan lama biasanya tidak hancur hanya karena satu pertengkaran besar.



Sering kali, keretakan justru dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan berulang-ulang.



Satu komentar yang meremehkan. Satu kebiasaan menghindari pembicaraan penting. Satu malam ketika pasangan merasa tidak didengarkan. Satu demi satu kekecewaan kecil yang tidak pernah benar-benar diselesaikan.



Pada awalnya mungkin terlihat sepele.



Namun, ketika pola tersebut terus berulang, hubungan bisa perlahan kehilangan rasa aman, kehangatan, dan kedekatan emosional.



Itulah sebabnya beberapa kebiasaan dalam hubungan kerap digambarkan sebagai “pembunuh senyap”. Istilah ini bukan diagnosis psikologis resmi, tetapi menggambarkan pola perilaku yang tampak kecil namun, jika berlangsung terus-menerus, dapat mengikis kualitas hubungan.



Psikologi hubungan banyak membahas pentingnya komunikasi, rasa hormat, respons terhadap kebutuhan emosional, kemampuan menyelesaikan konflik, dan rasa aman dalam hubungan.



Jadi, jika kamu ingin hubunganmu bertahan lama, mungkin bukan hanya hal-hal romantis yang perlu diperhatikan.



Ada beberapa kebiasaan yang justru perlu segera ditinggalkan.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (7/9), terdapat tujuh di antaranya.



1. Menganggap Pasangan Akan Selalu Mengerti Tanpa Perlu Dijelaskan



“Dia seharusnya tahu.”



Kalimat tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi bisa menjadi sumber banyak kesalahpahaman dalam hubungan.



Tidak sedikit orang berharap pasangannya mampu membaca pikiran mereka.



Ketika sedang kecewa, mereka memilih diam. Ketika membutuhkan perhatian, mereka memberikan kode. Ketika merasa tersinggung, mereka berharap pasangan menyadarinya sendiri.



Masalahnya, pasangan bukan pembaca pikiran.



Dua orang yang saling mencintai tetap memiliki pengalaman hidup, cara berpikir, kebutuhan emosional, dan cara berkomunikasi yang berbeda.



Apa yang menurutmu sudah sangat jelas belum tentu jelas bagi pasanganmu.



Misalnya, kamu merasa pasangan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Alih-alih mengatakan bahwa kamu sedang membutuhkan waktu bersama, kamu justru menjadi dingin dan berharap dia menyadari penyebabnya.



Pasangan kemudian mungkin mengira kamu sedang lelah atau membutuhkan ruang.



Akhirnya, keduanya sama-sama merasa tidak dipahami.



Inilah mengapa komunikasi langsung sangat penting.



Daripada berkata:



“Kamu memang nggak pernah perhatian.”



Lebih sehat mengatakan:



“Aku akhir-akhir ini merasa kurang punya waktu berdua denganmu. Aku ingin kita menyediakan waktu khusus untuk ngobrol atau melakukan sesuatu bersama.”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi dampaknya besar.



Komunikasi yang jelas memberi pasangan kesempatan untuk memahami kebutuhanmu dan meresponsnya.



Cinta tidak menghilangkan kebutuhan untuk berkomunikasi. Justru karena mencintai, kita perlu belajar menjelaskan apa yang kita rasakan.



2. Menyimpan Masalah Terlalu Lama Sampai Menumpuk



Tidak semua masalah harus langsung dibicarakan ketika emosi sedang memuncak.



Namun, menunda pembicaraan berbeda dengan mengabaikan masalah.



Ada orang yang memilih diam karena tidak ingin bertengkar. Mereka mengatakan, “Sudahlah,” meskipun sebenarnya masih terluka.



Satu masalah disimpan.



Kemudian masalah berikutnya juga disimpan.



Lalu kekecewaan lain kembali dimasukkan ke dalam hati.



Sampai akhirnya, suatu hari muncul ledakan besar yang sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh satu kejadian.



Semua luka lama ikut keluar.



Inilah salah satu pola yang dapat membuat konflik menjadi jauh lebih sulit diselesaikan.



Dalam hubungan yang sehat, pasangan bukan berarti tidak pernah memiliki masalah. Mereka tetap mengalami konflik. Perbedaannya adalah bagaimana konflik tersebut dikelola.



Ketika sesuatu mengganggu, cobalah membicarakannya setelah emosi cukup stabil.



Tidak harus dengan nada menuduh.



Kamu bisa mengatakan:



“Ada sesuatu yang menggangguku sejak kemarin. Aku ingin membicarakannya supaya masalah ini tidak terus mengendap.”



Kalimat seperti ini membuka ruang untuk menyelesaikan masalah sebelum berubah menjadi kebencian.



Masalah kecil yang dibicarakan dengan sehat biasanya lebih mudah diselesaikan daripada masalah kecil yang dibiarkan menumpuk selama berbulan-bulan.



3. Terlalu Sering Mengkritik Kepribadian, Bukan Membahas Perilaku



Ada perbedaan besar antara mengatakan:



“Ketika kamu membatalkan rencana tanpa memberi tahu, aku merasa kecewa.”



dengan:



“Kamu memang orang yang egois.”



Kalimat pertama membicarakan perilaku.



Kalimat kedua menyerang karakter.



Kritik terhadap karakter secara terus-menerus dapat membuat pasangan merasa dirinya tidak pernah cukup baik.



Lama-kelamaan, percakapan bukan lagi tentang bagaimana memperbaiki masalah, melainkan tentang siapa yang dianggap sebagai “orang jahat” dalam hubungan.



Kebiasaan ini juga dapat membuat pasangan bersikap defensif.



Ketika seseorang merasa dirinya sedang diserang, naluri yang muncul sering kali bukan mendengarkan, tetapi membela diri.



Akhirnya:



“Aku cuma ingin kamu lebih tepat waktu.”



berubah menjadi:



“Kamu juga kalau melakukan sesuatu selalu begitu!”



Kemudian masalah lain ikut bermunculan.



Konflik yang awalnya sederhana berubah menjadi pertengkaran panjang.



Karena itu, ketika ada sesuatu yang ingin diperbaiki, fokuskan pembicaraan pada perilaku spesifik, bukan label terhadap kepribadian.



Bukan:



“Kamu pemalas.”



Tetapi:



“Aku berharap pekerjaan rumah yang sudah kita bagi bisa diselesaikan sesuai kesepakatan.”



Bukan:



“Kamu nggak peduli sama aku.”



Tetapi:



“Aku merasa sedih ketika sedang bercerita tetapi kamu terus melihat ponsel.”



Perubahan cara berbicara seperti ini mungkin terdengar sederhana.



Namun, dalam jangka panjang, cara tersebut membantu menciptakan percakapan yang lebih aman dan produktif.



4. Menggunakan Diam sebagai Hukuman



Ada perbedaan antara mengambil waktu untuk menenangkan diri dan mendiamkan pasangan sebagai bentuk hukuman.



Jika seseorang sedang terlalu emosional dan berkata:



“Aku sedang sangat marah. Aku butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri. Nanti malam kita bicarakan lagi.”



Itu bisa menjadi bentuk regulasi emosi yang sehat.



Namun jika seseorang sengaja mengabaikan pasangan selama berjam-jam atau berhari-hari agar pasangannya merasa bersalah, cemas, atau mengejar-ngejar, situasinya berbeda.



Diam kemudian menjadi alat untuk menghukum.



Kebiasaan seperti ini dapat menciptakan ketidakpastian emosional.



Pasangan mulai bertanya-tanya:



“Aku salah apa?”



“Apakah dia masih mencintaiku?”



“Kenapa dia tidak mau bicara?”



“Apa aku harus terus meminta maaf?”



Jika pola ini berulang, hubungan bisa kehilangan rasa aman.



Karena itu, jika memang membutuhkan waktu untuk sendiri, komunikasikan dengan jelas.



Misalnya:



“Aku belum bisa membicarakan ini sekarang karena emosiku masih tinggi. Aku ingin menenangkan diri dulu. Setelah itu kita lanjutkan pembicaraannya.”



Ada batas yang jelas.



Ada niat untuk kembali berbicara.



Dan yang paling penting, pasangan tidak dibiarkan menebak-nebak.



Jeda dalam konflik bisa sehat. Menggunakan keheningan untuk mengendalikan pasangan adalah persoalan yang berbeda.



5. Membandingkan Pasangan dengan Orang Lain



“Coba lihat pasangan si A.”



“Kenapa kamu nggak bisa seperti dia?”



“Suaminya teman aku lebih perhatian.”



“Istri orang lain bisa mengurus semuanya.”



Kalimat-kalimat semacam ini mungkin diucapkan ketika sedang kesal.



Tetapi dampaknya bisa bertahan jauh lebih lama daripada kemarahan saat mengucapkannya.



Perbandingan membuat pasangan merasa sedang mengikuti sebuah kompetisi yang tidak pernah ia setujui.



Apalagi jika perbandingan tersebut menyangkut mantan pasangan.



Membawa-bawa mantan dalam pertengkaran sering kali membuat pasangan merasa dirinya terus dinilai berdasarkan standar orang lain.



Hubungan yang sehat seharusnya bukan kompetisi untuk membuktikan siapa yang paling sempurna.



Setiap pasangan memiliki kondisi, karakter, kemampuan, dan tantangannya masing-masing.



Jika ada perilaku yang ingin kamu ubah, sampaikan secara spesifik.



Daripada:



“Kenapa kamu nggak romantis seperti pasangan temanku?”



Lebih baik:



“Aku akan senang kalau sesekali kamu mengajakku melakukan sesuatu berdua tanpa harus menunggu momen khusus.”



Pesan yang disampaikan menjadi jauh lebih jelas.



Kamu tidak sedang meminta pasangan menjadi orang lain.



Kamu sedang memberitahunya tentang kebutuhanmu.



6. Menganggap Hubungan Akan Baik-Baik Saja Tanpa Pernah Merawatnya



Salah satu kesalahpahaman dalam hubungan adalah menganggap bahwa setelah seseorang menjadi pasangan, hubungan akan berjalan dengan sendirinya.



Padahal, hubungan juga membutuhkan perawatan.



Pada awal hubungan, seseorang mungkin sering bertanya:



“Hari ini bagaimana?”



Sudah makan?



Bagaimana pekerjaanmu?



Kamu baik-baik saja?



Namun setelah bertahun-tahun bersama, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menghilang.



Percakapan berubah menjadi:



“Sudah bayar tagihan?”



“Nanti jemput jam berapa?”



“Besok beli apa?”



Hubungan masih berjalan.



Tetapi kedekatan emosional perlahan berkurang.



Bukan karena sudah tidak mencintai, melainkan karena perhatian terhadap hubungan mulai dianggap otomatis.



Padahal, hubungan jangka panjang tetap membutuhkan waktu dan perhatian.



Sesekali tanyakan kepada pasangan:



“Akhir-akhir ini kamu merasa bagaimana dengan hubungan kita?”



“Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan?”



“Apa ada hal yang bisa aku lakukan agar kamu merasa lebih didukung?”



Pertanyaan seperti ini memberi pesan penting:



“Hubungan kita masih penting bagiku.”



Merawat hubungan tidak selalu berarti pergi berlibur mahal atau memberikan hadiah besar.



Kadang bentuknya sangat sederhana.



Makan malam tanpa ponsel.



Berjalan bersama.



Mendengarkan cerita pasangan.



Mengucapkan terima kasih.



Memberikan pelukan.



Atau sekadar duduk dan benar-benar hadir ketika pasangan sedang bercerita.



Hubungan yang kuat sering kali dibangun oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.



7. Berhenti Menghargai Hal-Hal Kecil yang Dilakukan Pasangan



Pada awal hubungan, perhatian kecil terasa istimewa.



Pasangan membawakan makanan favorit.



Kamu merasa senang.



Dia mengingat sesuatu yang pernah kamu ceritakan.



Kamu merasa diperhatikan.



Dia membantu ketika kamu sedang lelah.



Kamu mengucapkan terima kasih.



Namun semakin lama hubungan berlangsung, perhatian tersebut bisa dianggap sebagai kewajiban.



Ketika pasangan melakukan sesuatu yang baik, tidak ada respons.



Ketika pasangan melakukan kesalahan, responsnya justru cepat.



Jika pola seperti ini terus terjadi, keseimbangan emosional dalam hubungan dapat berubah.



Pasangan mungkin mulai merasa:



“Apa pun yang aku lakukan tidak pernah dihargai.”



Karena itu, jangan meremehkan kekuatan apresiasi.



Mengucapkan “terima kasih” kepada pasangan bukan berarti hubungan kalian belum dekat.



Justru sebaliknya.



Apresiasi membantu menunjukkan bahwa usaha pasangan masih terlihat.



Kamu bisa mengatakan:



“Terima kasih sudah menjemputku.”



“Aku menghargai kamu sudah mau mendengarkan ceritaku.”



“Terima kasih sudah mengurus hal itu.”



“Aku tahu kamu sedang capek, tapi kamu tetap berusaha. Aku menghargainya.”



Tidak perlu menunggu sesuatu yang luar biasa.



Orang yang merasa dihargai cenderung lebih mudah merasakan bahwa dirinya memiliki tempat penting dalam hubungan tersebut.



Hubungan yang Awet Bukan Berarti Tidak Pernah Bertengkar



Penting untuk memahami satu hal.



Hubungan yang sehat bukan hubungan yang tidak pernah memiliki konflik.



Dua manusia yang hidup bersama tentu akan memiliki perbedaan pendapat.



Mereka bisa berbeda cara berpikir.



Berbeda kebutuhan.



Berbeda kebiasaan.



Bahkan bisa saling mengecewakan.



Yang membedakan hubungan yang sehat dan hubungan yang terus terluka bukan sekadar ada atau tidaknya konflik.



Melainkan bagaimana pasangan menghadapi konflik tersebut.



Apakah mereka masih bisa saling menghormati?



Apakah mereka bersedia mendengarkan?



Apakah mereka bisa meminta maaf?



Apakah mereka mau memperbaiki perilaku?



Apakah mereka masih melihat pasangannya sebagai rekan satu tim, bukan musuh?



Itulah yang jauh lebih penting.



Karena terkadang, tujuan dalam pertengkaran bukanlah memenangkan argumen.



Tujuannya adalah memahami satu sama lain dan menemukan jalan keluar.



Cobalah Mengganti 7 Kebiasaan Ini dengan 7 Kebiasaan yang Lebih Sehat



Jika ingin hubungan bertahan lama, kamu tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dihentikan.



Kamu juga perlu tahu apa yang bisa menggantikannya.



Daripada berharap pasangan membaca pikiranmu, belajar mengungkapkan kebutuhan dengan jelas.



Daripada menyimpan masalah terlalu lama, belajar membicarakannya ketika kondisi emosional sudah lebih tenang.



Daripada menyerang karakter, bicarakan perilaku spesifik yang ingin diperbaiki.



Daripada menggunakan diam sebagai hukuman, ambil jeda dengan tetap memberikan kepastian bahwa pembicaraan akan dilanjutkan.



Daripada membandingkan pasangan, fokus pada kebutuhan dan harapanmu sendiri.



Daripada menganggap hubungan akan berjalan otomatis, sisihkan waktu untuk merawat kedekatan.



Daripada hanya memperhatikan kesalahan, biasakan menghargai usaha dan kebaikan kecil pasangan.



Tidak ada hubungan yang sempurna.



Dan tidak ada pasangan yang selalu melakukan semuanya dengan benar.



Namun hubungan bisa terus bertumbuh ketika kedua orang di dalamnya bersedia belajar.



Pada Akhirnya, Hubungan yang Kuat Dibangun dari Hal-Hal yang Sering Dianggap Sepele



Hubungan jarang berubah menjadi buruk dalam satu malam.



Sering kali perubahan terjadi perlahan.



Sedikit demi sedikit.



Ketika komunikasi mulai berkurang.



Ketika apresiasi menghilang.



Ketika kritik menggantikan penghargaan.



Ketika masalah tidak pernah benar-benar dibicarakan.



Ketika pasangan mulai merasa sendirian meskipun sedang berada dalam sebuah hubungan.



Karena itu, jangan hanya bertanya:



“Apakah aku masih mencintai pasangan?”



Coba tanyakan juga:



“Apakah cara aku memperlakukan pasangan membuatnya merasa dicintai, dihargai, didengar, dan aman?”



Pertanyaan kedua mungkin jauh lebih sulit.



Tetapi juga jauh lebih penting.



Sebab cinta bukan hanya tentang perasaan yang muncul ketika semuanya berjalan baik.



Cinta juga tercermin dari cara kita berbicara ketika sedang marah, cara kita menyelesaikan perbedaan, cara kita meminta maaf setelah melakukan kesalahan, dan kesediaan kita untuk tetap merawat hubungan ketika fase romantis mulai berubah menjadi kehidupan sehari-hari.



Jadi, jika kamu benar-benar ingin hubunganmu bertahan lama, jangan hanya mencari cara agar pasangan semakin mencintaimu.



Mulailah dengan berhenti melakukan hal-hal yang perlahan membuat pasangan merasa tidak dicintai.



Karena terkadang, mempertahankan sebuah hubungan bukan tentang melakukan sesuatu yang luar biasa.



