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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 8 September 2026 | 20.53 WIB

7 Cara Menggunakan Alam Bawah Sadar untuk Meningkatkan Kebiasaan Kerja Kamu Menurut Psikologi

seseorang yang meningkatkan kebiasaan kerja./Magnific/snowing - Image

seseorang yang meningkatkan kebiasaan kerja./Magnific/snowing

JawaPos.com - Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ada kebiasaan kerja yang terasa begitu mudah dilakukan, sementara kebiasaan lain membutuhkan perjuangan setiap hari?

Misalnya, membuka laptop dan langsung memeriksa media sosial terasa otomatis. Sebaliknya, duduk untuk mengerjakan laporan, belajar, membaca, atau menyelesaikan pekerjaan penting justru membutuhkan banyak dorongan dari dalam diri.

Hal ini sering dikaitkan dengan alam bawah sadar.

Dalam penggunaan sehari-hari, istilah alam bawah sadar biasanya digunakan untuk menggambarkan berbagai proses mental yang berlangsung tanpa kita sadari sepenuhnya. Dalam psikologi modern, konsep ini lebih tepat dibahas melalui istilah seperti proses otomatis, pembelajaran implisit, kebiasaan, asosiasi, perhatian, dan pengambilan keputusan otomatis.

Artinya, kita tidak harus menganggap alam bawah sadar sebagai sesuatu yang misterius. Otak memang memiliki kemampuan untuk mempelajari pola dan kemudian menjalankannya secara otomatis.

Inilah alasan mengapa kebiasaan kerja dapat menjadi begitu kuat.

Jika setiap pagi kamu membuka laptop, membuat kopi, lalu langsung membuka media sosial, rangkaian tersebut lama-kelamaan dapat menjadi pola otomatis. Sebaliknya, jika kamu membangun rutinitas yang menghubungkan waktu tertentu dengan pekerjaan penting, aktivitas tersebut juga dapat menjadi semakin otomatis.

Kabar baiknya, proses otomatis tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas.

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (6/9), terdapat 7 cara menggunakan konsep alam bawah sadar untuk membangun kebiasaan kerja yang lebih baik menurut psikologi.

1. Ciptakan Pemicu yang Konsisten untuk Memulai Pekerjaan

Editor: Hanny Suwindari
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