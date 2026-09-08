Bangun Pagi hingga Meditasi, 8 Rutinitas yang Bantu Menata Hari Lebih Baik

JawaPos.com – Cara seseorang mengawali pagi dapat memberikan pengaruh terhadap bagaimana ia menjalani aktivitas sepanjang hari. Karena itu, waktu sebelum memulai kesibukan sering dimanfaatkan untuk mempersiapkan tubuh sekaligus pikiran.

Pagi hari biasanya menawarkan suasana yang lebih tenang dan minim gangguan. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas yang mendukung produktivitas, menjaga kebugaran, serta membantu seseorang menentukan prioritas.

Sejumlah orang berprestasi juga memiliki rutinitas masing-masing sebelum memulai pekerjaan. Kebiasaan tersebut tidak selalu harus dilakukan persis pada pukul tertentu, tetapi dapat menjadi inspirasi untuk membangun pola pagi yang lebih teratur.

Dilansir dari English Jagran, berikut delapan kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan rutinitas orang-orang sukses sebelum pukul 08.00 pagi.

1. Bangun Lebih Awal Memulai hari lebih pagi memberikan kesempatan untuk memiliki waktu pribadi sebelum berbagai aktivitas dimulai.

Sebagian orang memilih bangun sekitar pukul 05.00 untuk memanfaatkan suasana yang masih tenang. Waktu tersebut dapat digunakan untuk berolahraga, membaca, merencanakan pekerjaan, atau sekadar mempersiapkan diri secara mental.

Namun, bangun pagi tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan tidur. Rutinitas pagi yang baik tidak akan banyak membantu apabila membuat seseorang terus-menerus kekurangan waktu istirahat.

2. Minum Air Putih Setelah Bangun Setelah tidur selama beberapa jam, tubuh membutuhkan asupan cairan. Karena itu, minum air putih setelah bangun tidur menjadi kebiasaan sederhana yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidrasi.

Kebiasaan ini juga dapat menjadi langkah awal sebelum menjalani berbagai aktivitas pada pagi hari. Tidak perlu minuman khusus, air putih sudah cukup untuk membantu tubuh mendapatkan kembali cairan.