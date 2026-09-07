6 Tanda Kamu Tanpa Sadar Berperan sebagai “Orang Tua” Saat Menjalani Hubungan Menurut Psikologi

seseorang yang berperan menjadi orang tua dalam hubungan. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan romantis, kita tentu ingin menjadi pasangan yang perhatian, suportif, dan bisa diandalkan.

Kita ingin membantu ketika pasangan sedang kesulitan. Kita ingin mengingatkan ketika ia lupa. Kita ingin memastikan semuanya berjalan baik. Bahkan, terkadang kita rela mengambil lebih banyak tanggung jawab karena merasa, “Kalau bukan aku, siapa lagi?”



Namun, ada batas tipis antara menjadi pasangan yang suportif dan berperan seperti orang tua bagi pasangan sendiri.



Ketika pola ini berlangsung terus-menerus, hubungan yang seharusnya dibangun oleh dua orang dewasa yang setara perlahan dapat berubah menjadi hubungan di mana satu pihak lebih banyak mengatur, mengurus, mengingatkan, memperbaiki, bahkan mengontrol, sementara pihak lainnya menjadi semakin bergantung.



Dalam psikologi hubungan, pola seperti ini sering dibahas melalui konsep parentification, overfunctioning– underfunctioning, emotional caretaking, maupun dinamika hubungan yang tidak seimbang.



Istilah “menjadi orang tua dalam hubungan” bukan berarti seseorang benar-benar menganggap pasangannya sebagai anak. Ini lebih kepada peran dan pola perilaku: satu orang mengambil terlalu banyak tanggung jawab, sementara pasangannya terbiasa menerima, mengikuti, atau bergantung.



Yang menarik, orang yang menjalankan peran tersebut sering kali tidak merasa dirinya sedang mengontrol.



Ia justru merasa sedang mencintai.



Ia berpikir:



“Aku cuma perhatian.”



“Aku cuma ingin membantu.”



“Kalau aku tidak mengingatkan, dia pasti lupa.”



“Aku cuma ingin dia menjadi lebih baik.”



“Aku melakukan ini karena aku sayang.”



Dan mungkin memang benar.



Masalahnya bukan pada perhatian itu sendiri. Masalahnya muncul ketika perhatian berubah menjadi tanggung jawab atas kehidupan pasangan.



Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah kamu mulai berada dalam pola tersebut?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (7/9), terdapat enam tanda yang patut kamu refleksikan.



1. Kamu merasa harus selalu mengingatkan pasangan tentang hal-hal dasar



Apakah kamu sering menjadi “alarm berjalan” bagi pasangan?



Kamu yang mengingatkan dia untuk bangun.



Kamu yang mengingatkan jadwalnya.



Kamu yang memastikan tagihan dibayar.



Kamu yang mengingatkan janji yang sudah dibuat.



Kamu yang bertanya apakah pekerjaannya sudah selesai.



Kamu yang mengingatkan untuk membawa sesuatu.



Bahkan mungkin kamu sampai mengingat detail kehidupan pasangan yang sebenarnya seharusnya menjadi tanggung jawabnya sendiri.



Pada awalnya, hal ini mungkin terasa kecil.



Bahkan bisa terasa romantis.



Kamu merasa berguna karena pasangan membutuhkanmu.



Namun jika hampir semua urusan tersebut akhirnya bergantung pada pengingatmu, ada sesuatu yang perlu diperhatikan.



Hubungan mulai memiliki pola:



kamu mengingatkan → pasangan menunggu diingatkan → kamu kesal karena harus mengingatkan lagi → pasangan tetap bergantung → kamu semakin mengambil alih.



Siklus ini dapat membuatmu merasa seperti seorang pengasuh, bukan pasangan.



Pertanyaannya bukan “Apakah aku pernah mengingatkan pasangan?”



Hampir semua pasangan saling mengingatkan sesekali.



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



“Apakah pasangan masih akan menjalankan tanggung jawabnya jika aku berhenti mengingatkan?”



Jika jawabannya adalah tidak, mungkin sudah terjadi ketergantungan yang tidak sehat.



Hubungan dewasa idealnya tidak membutuhkan satu orang untuk menjadi “manajer” kehidupan orang lain.



Pasangan seharusnya memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri.



Kamu boleh membantu.



Tetapi kamu tidak harus menjadi sistem pengingat pribadinya.



2. Kamu merasa bertanggung jawab atas emosi pasangan



Ini adalah tanda yang jauh lebih dalam.



Misalnya, pasangan sedang marah.



Kamu langsung berpikir:



“Aku harus membuat dia tenang.”



Pasangan sedang sedih.



Kamu merasa:



“Aku harus memperbaiki suasana hatinya.”



Pasangan kecewa.



Kamu langsung mencari cara agar dia tidak kecewa lagi.



Pasangan mengalami masalah.



Kamu merasa bersalah jika tidak bisa menyelesaikannya.



Akhirnya, emosimu sendiri sering menjadi nomor dua.



Kamu sibuk memastikan pasangan baik-baik saja.



Dalam hubungan yang sehat, kita memang peduli terhadap perasaan pasangan.



Tetapi ada perbedaan antara peduli terhadap emosi pasangan dan merasa bertanggung jawab penuh atas emosi pasangan.



Pasangan boleh marah.



Pasangan boleh kecewa.



Pasangan boleh sedih.



Dan kamu boleh hadir untuk mendengarkan.



Namun kamu tidak selalu harus membuat perasaannya hilang.



Ini penting karena orang dewasa bertanggung jawab terhadap regulasi emosinya sendiri.



Misalnya, pasangan mengalami hari yang buruk.



Respons yang sehat bisa berupa:



“Aku tahu hari ini berat buatmu. Aku ada di sini kalau kamu ingin cerita.”



Berbeda dengan:



“Aku harus melakukan sesuatu supaya dia tidak sedih.”



Yang pertama adalah dukungan.



Yang kedua bisa berubah menjadi emotional caretaking yang berlebihan.



Jika kamu terus merasa harus menjaga mood pasangan agar hubungan tetap aman, kamu mungkin mulai menjalankan peran seperti orang tua.



3. Kamu sering mengambil alih masalah pasangan meskipun dia sebenarnya bisa menyelesaikannya sendiri



Ini salah satu tanda yang paling mudah disalahartikan sebagai bentuk cinta.



Pasangan punya masalah di pekerjaan?



Kamu ikut memikirkan solusinya.



Pasangan bertengkar dengan seseorang?



Kamu ingin ikut menyelesaikan.



Pasangan punya masalah keuangan?



Kamu langsung mencari jalan keluarnya.



Pasangan melakukan kesalahan?



Kamu buru-buru memperbaikinya.



Pasangan lupa melakukan sesuatu?



Kamu yang akhirnya mengerjakannya.



Lama-kelamaan, kamu bukan hanya menjadi tempat pasangan meminta dukungan.



Kamu menjadi pemecah masalah utama dalam hidupnya.



Ada konsep psikologi yang relevan di sini, yaitu kecenderungan overfunctioning.



Seseorang yang overfunctioning cenderung melakukan terlalu banyak: merencanakan, mengatur, memperbaiki, mengambil keputusan, dan memastikan semuanya berjalan.



Sementara pasangannya bisa menjadi semakin underfunctioning karena terbiasa bahwa selalu ada seseorang yang akan mengambil alih.



Ironisnya, semakin kamu mengambil alih, semakin pasangan mungkin kehilangan kesempatan untuk belajar bertanggung jawab.



Kemudian kamu merasa:



“Kenapa dia tidak bisa mandiri?”



Padahal tanpa disadari, pola hubungan kalian mungkin sudah mengajarinya:



“Kalau aku tidak melakukannya, nanti dia yang akan mengurus.”



Ini bukan berarti semua bantuan adalah buruk.



Ada kalanya pasangan memang membutuhkan bantuan.



Tetapi coba tanyakan kepada dirimu sendiri:



“Aku membantu karena dia benar-benar membutuhkan bantuan, atau karena aku tidak tahan melihat dia menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri?”



Pertanyaan ini sangat penting.



4. Kamu lebih sering merasa seperti “pengawas” daripada pasangan



Bayangkan sebuah hubungan di mana kamu sering mengatakan:



“Jangan lupa…”



“Kamu sudah…?”



“Kapan mau…?”



“Kenapa belum…?”



“Harusnya kamu…”



“Kemarin kan sudah aku bilang…”



“Kamu kalau tidak diingatkan memang begitu.”



Jika sebagian besar komunikasi kalian mulai terdengar seperti instruksi, teguran, atau evaluasi, mungkin ada perubahan peran yang sedang terjadi.



Kamu tidak lagi hanya menjadi pasangan.



Kamu mulai menjadi pengawas.



Dalam hubungan romantis yang sehat, tentu saja pasangan boleh memberikan kritik dan mengingatkan.



Namun jika interaksi sehari-hari didominasi oleh aktivitas mengoreksi dan mengarahkan, hubungan bisa kehilangan kualitas kesetaraannya.



Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika kamu merasa pasangan harus mengikuti standar yang kamu tetapkan.



Misalnya:



“Kamu harus tidur lebih cepat.”



“Kamu harus lebih rajin.”



“Kamu harus berhenti melakukan itu.”



“Kamu harus mengatur uang seperti ini.”



“Kamu harus bersikap seperti yang aku mau.”



Sekali lagi, belum tentu semua nasihat tersebut salah.



Bisa jadi kamu memang memiliki niat baik.



Tetapi hubungan bukan proyek untuk “memperbaiki” manusia lain.



Pasangan bukan anak yang harus dibentuk sesuai dengan keinginan kita.



Ia adalah individu dewasa yang memiliki pilihan, konsekuensi, dan tanggung jawab atas kehidupannya sendiri.



5. Kamu merasa bersalah ketika membiarkan pasangan menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri



Ini mungkin tanda yang paling sulit dikenali.



Karena terkadang kamu tahu bahwa pasangan sebenarnya melakukan kesalahan.



Kamu tahu dia seharusnya bertanggung jawab.



Tetapi ketika konsekuensi mulai datang, kamu tidak tega.



Akhirnya kamu turun tangan.



Pasangan terlambat mengerjakan sesuatu?



Kamu yang membantu.



Pasangan salah mengambil keputusan?



Kamu yang memperbaiki.



Pasangan lupa memenuhi tanggung jawab?



Kamu yang menanggung akibatnya.



Pasangan menghabiskan uang secara tidak bijak?



Kamu yang kemudian ikut menyelesaikan masalahnya.



Kemudian kamu merasa lelah.



Tetapi ketika ingin berhenti membantu, muncul rasa bersalah:



“Kalau aku membiarkannya, dia akan kesulitan.”



Di sinilah kamu perlu membedakan antara kasih sayang dan penyelamatan.



Mencintai seseorang tidak selalu berarti mencegahnya merasakan semua konsekuensi dari pilihannya.



Kadang-kadang, justru membiarkan seseorang menghadapi konsekuensi yang wajar adalah bagian dari menghormati kedewasaannya.



Kamu tidak harus menjadi orang yang selalu datang untuk menyelamatkan.



Karena jika setiap kesalahan pasangan selalu kamu bereskan, pasangan mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar dari kesalahan tersebut.



Dan kamu sendiri akhirnya kelelahan.



6. Kamu merasa hubungan akan berantakan jika kamu berhenti mengurus semuanya



Ini mungkin tanda yang paling kuat.



Coba bayangkan:



Besok kamu berhenti mengingatkan.



Berhenti mengatur.



Berhenti mengecek.



Berhenti menyelesaikan masalah pasangan.



Berhenti memastikan semuanya berjalan sesuai rencana.



Apa yang kamu bayangkan akan terjadi?



Jika pikiran pertamamu adalah:



“Semuanya pasti kacau.”



“Dia tidak akan bisa mengurus dirinya sendiri.”



“Dia pasti membuat keputusan buruk.”



“Kalau aku tidak mengontrol, hubungan ini tidak akan berjalan.”



mungkin kamu sudah memikul tanggung jawab yang terlalu besar dalam hubungan.



Pada titik tertentu, kamu mungkin bukan lagi sekadar pasangan.



Kamu telah menjadi penyangga utama kehidupan pasangan.



Dan ini dapat menciptakan hubungan yang sangat melelahkan.



Karena kamu merasa tidak pernah benar-benar boleh santai.



Kamu selalu harus berpikir beberapa langkah ke depan.



Selalu mengantisipasi masalah.



Selalu memastikan semuanya aman.



Selalu menjadi orang yang “lebih dewasa”.



Akibatnya, hubungan yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru menjadi pekerjaan kedua.



Mengapa seseorang bisa masuk ke pola “menjadi orang tua” dalam hubungan?



Pola ini tidak selalu muncul karena seseorang ingin mengontrol.



Kadang justru berawal dari pengalaman hidup sebelumnya.



Seseorang mungkin terbiasa menjadi orang yang bertanggung jawab sejak kecil.



Ia terbiasa mengurus banyak hal.



Terbiasa menjadi “anak yang bisa diandalkan”.



Terbiasa membaca suasana hati orang lain.



Terbiasa menyelesaikan masalah sebelum masalah menjadi lebih besar.



Ketika dewasa dan masuk ke hubungan romantis, pola tersebut bisa terbawa.



Ia mungkin merasa nyaman ketika dirinya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab.



Bahkan tanpa sadar, ia bisa merasa:



“Kalau aku dibutuhkan, berarti aku dicintai.”



Inilah salah satu jebakan yang perlu diperhatikan.



Karena kebutuhan pasangan terhadapmu tidak selalu sama dengan kedekatan emosional.



Ada perbedaan antara:



“Dia memilihku karena menghargai dan mencintaiku.”



dan



“Dia membutuhkan aku karena dia tidak terbiasa mengurus dirinya sendiri.”



Keduanya bisa terasa mirip pada awalnya.



Tetapi dampaknya terhadap hubungan sangat berbeda.



Apakah menjadi pasangan yang lebih banyak mengurus selalu berarti hubungan tidak sehat?



Tidak.



Ini penting.



Setiap hubungan memiliki pembagian peran yang berbeda.



Ada pasangan yang salah satunya lebih suka mengatur keuangan.



Ada yang lebih suka mengurus rumah.



Ada yang lebih kuat dalam perencanaan.



Ada yang lebih sering mengambil inisiatif.



Perbedaan tersebut tidak otomatis bermasalah.



Yang menentukan sehat atau tidak adalah apakah pembagian tersebut dilakukan secara sadar, sukarela, fleksibel, dan tetap menghormati kemampuan masing-masing sebagai orang dewasa.



Masalah muncul ketika:



kamu merasa tidak bisa berhenti mengurus,

pasangan tidak belajar bertanggung jawab,

kamu merasa seperti pengasuh,

pasangan menjadi semakin bergantung,

kamu mulai resentful,

hubungan kehilangan rasa setara,

atau kamu merasa cinta harus dibuktikan dengan terus-menerus menyelamatkan pasangan.



Dengan kata lain, bukan soal siapa yang melakukan lebih banyak.



Melainkan soal apakah kedua orang masih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan hubungan tersebut.



Perhatikan satu hal: apakah kamu membantu atau mengambil alih?



Ini mungkin menjadi pertanyaan paling sederhana untuk mengevaluasi hubunganmu.



Membantu berarti:



“Aku ada di sini kalau kamu membutuhkan dukungan.”



Mengambil alih berarti:



“Aku akan mengurus semuanya karena kamu tidak bisa.”



Membantu memberi ruang bagi pasangan untuk tetap memiliki kendali.



Mengambil alih justru mengurangi kesempatan pasangan untuk bertanggung jawab.



Membantu berkata:



“Apa yang kamu butuhkan dariku?”



Mengambil alih berkata:



“Sudah, biar aku saja.”



Membantu membuat dua orang tetap menjadi individu yang mandiri.



Mengambil alih membuat satu orang semakin bergantung kepada yang lain.



Lalu, bagaimana jika kamu menyadari keenam tanda ini?



Langkah pertama bukan langsung menyalahkan diri sendiri.



Dan bukan pula langsung menyalahkan pasangan.



Cobalah berhenti sejenak dan tanyakan:



“Apa yang sebenarnya aku takutkan jika aku berhenti mengurus semuanya?”



Mungkin jawabannya:



“Aku takut dia gagal.”



“Aku takut dia kecewa.”



“Aku takut dia marah.”



“Aku takut hubungan kami tidak berjalan.”



“Aku takut dia tidak membutuhkan aku lagi.”



“Aku takut dianggap pasangan yang tidak peduli.”



Jawaban tersebut bisa membuka sesuatu yang lebih dalam.



Karena terkadang masalah sebenarnya bukan hanya tentang perilaku pasangan.



Tetapi tentang keyakinan kita mengenai cinta dan tanggung jawab.



Mungkin selama ini kamu menganggap:



“Kalau aku mencintai seseorang, aku harus selalu membantunya.”



Padahal cinta juga bisa berarti:



“Aku percaya kamu cukup dewasa untuk mengurus hidupmu sendiri.”



Itu bukan berarti menjadi cuek.



Itu berarti memberikan ruang bagi pasangan untuk bertumbuh.



Belajar melepaskan tanggung jawab yang sebenarnya bukan milikmu



Kamu tidak harus berhenti menjadi orang yang perhatian.



Kamu hanya perlu belajar membedakan:



Mana tanggung jawabku?



Mana tanggung jawab pasangan?



Mana tanggung jawab kami bersama?



Misalnya:



Emosi pasangan → tanggung jawab utama pasangan.



Emosi dan kebutuhanmu → tanggung jawabmu.



Kualitas komunikasi → tanggung jawab bersama.



Keputusan pribadi → tanggung jawab orang yang mengambil keputusan.



Masa depan hubungan → tanggung jawab bersama.



Pembagian ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya.



Terutama jika kamu sudah bertahun-tahun terbiasa mengambil alih.



Pasangan mungkin juga merasa aneh ketika kamu mulai mundur dari peran tersebut.



Namun ketidaknyamanan tidak selalu berarti kamu melakukan sesuatu yang salah.



Kadang ketidaknyamanan adalah tanda bahwa pola lama sedang berubah.



Hubungan yang sehat tidak membutuhkan satu orang untuk menjadi “orang tua”



Hubungan romantis seharusnya memberikan ruang bagi dua orang dewasa untuk saling mendukung tanpa kehilangan kemandirian.



Kamu boleh menjadi tempat pasangan bersandar.



Tetapi kamu tidak harus menjadi tongkat yang membuatnya bisa berdiri.



Kamu boleh mengingatkan.



Tetapi kamu tidak harus menjadi alarm kehidupannya.



Kamu boleh membantu.



Tetapi kamu tidak harus menyelesaikan semua masalahnya.



Kamu boleh peduli dengan emosinya.



Tetapi kamu tidak harus mengatur semua perasaannya.



Dan yang paling penting:



kamu boleh mencintai seseorang tanpa bertanggung jawab atas seluruh hidupnya.



Jika selama ini kamu merasa harus selalu kuat, selalu tahu jawabannya, selalu menjadi pihak yang lebih dewasa, atau selalu menjadi orang yang membereskan semuanya, mungkin sudah waktunya bertanya:



“Apakah aku sedang menjadi pasangan, atau tanpa sadar sedang menjadi orang tua?”



Jawabannya tidak harus langsung jelas.



Namun kesadaran itu sendiri sudah merupakan langkah penting.



Karena hubungan yang sehat bukan tentang satu orang yang mengurus dan satu orang yang diurus.



Bukan tentang siapa yang paling kuat dan siapa yang paling bergantung.



Hubungan yang sehat adalah ketika dua orang dewasa bisa saling membutuhkan tanpa kehilangan kemampuan untuk berdiri dengan kaki mereka sendiri.



Dan mungkin, bentuk cinta yang lebih dewasa bukanlah:



“Aku akan mengurus semuanya untukmu.”



Melainkan:





“Aku akan berjalan bersamamu, tetapi hidupmu tetap menjadi tanggung jawabmu, dan hidupku tetap menjadi tanggung jawabku.”***