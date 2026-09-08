Jika Ada 6 Tanda Ini, Pasanganmu Mungkin Orang yang Perhitungan Menurut Psikologi

Ilustrasi pria kesepian (magnific)

JawaPos.com - Kesepian pada pria dewasa tidak selalu bermula ketika mereka mulai bekerja, menikah, atau menjalani kehidupan sendiri.

Dalam sejumlah kasus, pola hubungan dan cara seseorang memahami emosi telah terbentuk sejak masa kanak-kanak.

Seorang anak laki-laki mungkin terlihat mandiri, kuat, bahkan tidak banyak menuntut perhatian.

Namun, di balik sikap tersebut, bisa saja terdapat pengalaman masa kecil yang membuatnya terbiasa menyimpan perasaan, sulit meminta bantuan, atau merasa tidak nyaman ketika harus membuka diri kepada orang lain.

Dirangkum dari laman YourTango, artikel ini membahas bagaimana pola pengasuhan tertentu dapat memengaruhi kemampuan anak laki-laki membangun hubungan dan koneksi emosional ketika dewasa.

Namun perlu dipahami, pola berikut bukan berarti otomatis membuat seorang anak tumbuh menjadi pria kesepian.

Kehidupan seseorang dipengaruhi banyak faktor, termasuk lingkungan, kepribadian, pengalaman sosial, dan hubungan yang dibangun sepanjang hidup.

Lantas, benarkah anak laki-laki yang tumbuh menjadi pria kesepian bisa membawa pola tertentu dari masa kecil.

Yuk, kenali 10 kebiasaan pengasuhan yang perlu diperhatikan orang tua.

1. Sering Mengajarkan Anak Laki-laki untuk Menekan Emosi Salah satu pola yang dapat memengaruhi kehidupan emosional anak laki-laki adalah kebiasaan mengajarkan bahwa menangis, takut, sedih, atau menunjukkan kelemahan merupakan sesuatu yang memalukan.

Kalimat seperti “anak laki-laki tidak boleh menangis” mungkin terdengar sederhana.

Namun, jika terus-menerus didengar, anak dapat belajar bahwa beberapa emosi harus disembunyikan agar dirinya dianggap kuat.

Menurut materi yang dirujuk YourTango dari Gottman Institute, ketika anak laki-laki diajarkan untuk tidak menangis atau takut, perasaannya dapat terasa tidak valid.