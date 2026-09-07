7 Alasan Mengapa Orang-Orang Kerap Menemukan Kebahagiaan di Pagi Hari Menurut Psikologi

seseorang yang menemukan kebahagiaan di pagi hari. (Magnific)

JawaPos.com - Ada sesuatu yang berbeda dari pagi hari. Udara terasa lebih segar, suasana cenderung lebih tenang, dan dunia seolah memberikan kesempatan untuk memulai kembali. Bagi sebagian orang, bangun pagi bukan sekadar pergantian waktu dari malam menuju siang, melainkan momen yang mampu menghadirkan perasaan bahagia, tenang, dan penuh harapan.



Menariknya, perasaan tersebut tidak selalu muncul secara kebetulan. Dari sudut pandang psikologi, pagi hari memiliki sejumlah karakteristik yang dapat memengaruhi suasana hati, cara berpikir, serta persepsi seseorang terhadap kehidupannya.



Tentu saja, tidak semua orang merasa bahagia pada pagi hari. Ada orang yang justru membutuhkan waktu cukup lama untuk benar-benar merasa nyaman setelah bangun tidur. Namun, jika Anda termasuk orang yang sering merasa lebih optimistis, damai, atau bersemangat ketika pagi tiba, ada beberapa alasan psikologis yang dapat menjelaskannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (7/9), terdapat tujuh alasan mengapa banyak orang kerap menemukan kebahagiaan di pagi hari.



1. Pagi Memberikan Perasaan Seperti Mendapatkan Kesempatan Baru



Salah satu alasan paling kuat mengapa pagi dapat terasa membahagiakan adalah karena pagi sering diasosiasikan dengan awal yang baru.



Ketika seseorang bangun tidur, hari sebelumnya secara psikologis terasa sudah selesai. Kesalahan yang terjadi kemarin, pekerjaan yang belum sempurna, percakapan yang membuat kecewa, atau masalah yang belum menemukan solusi seolah berada di belakang untuk sementara waktu.



Pagi menghadirkan sebuah ruang mental baru.



Perasaan "hari ini saya bisa memulai lagi" dapat memberikan optimisme. Dalam psikologi positif, cara seseorang memandang masa depan memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan psikologis. Ketika masa depan dipandang sebagai sesuatu yang masih memiliki kemungkinan baik, seseorang cenderung lebih mudah merasakan harapan.



Itulah sebabnya secangkir kopi di pagi hari, cahaya matahari yang masuk melalui jendela, atau sekadar duduk menikmati suasana sunyi terkadang bisa memberikan kebahagiaan yang sederhana tetapi kuat.



Pagi tidak menjanjikan bahwa semua masalah akan hilang. Namun, pagi memberikan kesempatan untuk melihat masalah tersebut dengan perspektif yang sedikit berbeda.



Ada semacam pesan psikologis yang muncul:



"Kemarin sudah berlalu. Hari ini masih bisa dijalani dengan cara yang berbeda."



Perasaan tersebut dapat menjadi sumber kebahagiaan tersendiri.



2. Suasana Pagi yang Tenang Membantu Pikiran Lebih Terkendali



Pagi hari, terutama pada saat sebagian besar orang masih tidur atau aktivitas belum terlalu padat, biasanya memiliki tingkat distraksi yang lebih rendah.



Belum banyak pesan masuk. Belum banyak rapat. Belum ada tuntutan pekerjaan yang menumpuk. Belum terlalu banyak keputusan yang harus dibuat.



Kondisi seperti ini dapat memberikan kesempatan kepada otak untuk memasuki hari dengan lebih perlahan.



Dalam kehidupan modern, seseorang sering kali terpapar berbagai rangsangan secara terus-menerus. Notifikasi ponsel, media sosial, pekerjaan, berita, percakapan, dan berbagai tuntutan kehidupan dapat membuat pikiran terasa penuh.



Karena itu, ketenangan pagi bisa menjadi semacam ruang psikologis.



Ketika lingkungan lebih tenang, seseorang dapat lebih mudah memperhatikan pikirannya sendiri. Ia dapat menikmati makanan tanpa terburu-buru, berjalan sebentar, membaca buku, berdoa, bermeditasi, atau sekadar memandang keluar jendela.



Aktivitas sederhana seperti itu mungkin tampak tidak istimewa. Namun, secara psikologis, momen tanpa tuntutan tersebut dapat membantu seseorang merasakan kendali terhadap waktunya.



Dan rasa memiliki kendali merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan psikologis.



Ada perbedaan besar antara memulai hari dengan perasaan:



"Saya harus mengejar semuanya."



dan:



"Saya punya waktu untuk menentukan bagaimana hari ini akan saya jalani."



Pagi yang tenang lebih sering memberikan ruang bagi perasaan kedua.



3. Cahaya Pagi Berkaitan dengan Ritme Sirkadian dan Suasana Hati



Kebahagiaan di pagi hari juga tidak hanya berkaitan dengan cara berpikir. Ada aspek biologis yang ikut berperan.



Tubuh manusia memiliki sistem biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun, yang dikenal sebagai ritme sirkadian. Cahaya merupakan salah satu sinyal lingkungan terpenting yang membantu mengatur sistem tersebut.



Paparan cahaya pada pagi hari membantu tubuh memahami bahwa hari telah dimulai. Hal ini berkaitan dengan pengaturan waktu tidur-bangun dan berbagai proses fisiologis yang mengikuti ritme harian.



Inilah salah satu alasan mengapa membuka jendela, berjalan di luar rumah, atau mendapatkan paparan cahaya alami pada pagi hari dapat terasa menyegarkan.



Ketika tubuh mendapatkan sinyal yang jelas bahwa waktu pagi telah tiba, seseorang dapat merasa lebih waspada dan siap menjalani aktivitas.



Selain itu, kualitas tidur pada malam sebelumnya juga sangat berpengaruh.



Orang yang tidur cukup dan bangun dengan tubuh yang lebih segar tentu memiliki peluang lebih besar untuk merasakan emosi positif dibandingkan orang yang bangun dalam kondisi sangat lelah.



Dengan kata lain, kebahagiaan pada pagi hari sebenarnya sering merupakan hasil dari kombinasi antara tidur yang baik, ritme biologis yang teratur, lingkungan pagi, dan kondisi psikologis.



Jadi, jika seseorang mengatakan bahwa ia merasa "lebih hidup" ketika pagi datang, mungkin ada faktor biologis yang ikut mendukung perasaan tersebut.



4. Pagi Sering Menjadi Waktu Ketika Seseorang Merasa Paling Memiliki Kendali



Salah satu sumber stres dalam kehidupan sehari-hari adalah perasaan tidak memiliki kendali.



Ketika pekerjaan datang bersamaan, pesan terus masuk, jadwal berubah, atau tuntutan orang lain semakin banyak, seseorang dapat merasa kehidupannya ditentukan oleh keadaan di luar dirinya.



Pagi hari menawarkan kondisi yang berbeda.



Pada beberapa orang, pagi merupakan satu-satunya waktu ketika mereka benar-benar dapat menentukan apa yang ingin dilakukan.



Bangun, membuat minuman, mandi, berolahraga, membaca, menulis jurnal, memasak sarapan, atau menikmati keheningan—semua dilakukan sebelum berbagai tuntutan eksternal mulai berdatangan.



Hal ini dapat menciptakan sense of autonomy, yaitu perasaan bahwa seseorang memiliki pilihan dan kendali terhadap tindakannya sendiri.



Dalam psikologi, otonomi merupakan salah satu kebutuhan psikologis yang penting. Manusia umumnya membutuhkan perasaan bahwa dirinya bukan sekadar menjalankan perintah keadaan, tetapi memiliki kesempatan untuk memilih dan menentukan arah tindakannya.



Karena itu, rutinitas pagi yang sederhana dapat memberikan efek psikologis yang cukup besar.



Bukan karena rutinitas tersebut luar biasa, melainkan karena rutinitas memberikan struktur.



Ketika seseorang mengetahui apa yang akan dilakukan setelah bangun tidur, ia tidak perlu membuat terlalu banyak keputusan. Hari dimulai dengan pola yang sudah familiar.



Perasaan teratur tersebut dapat memberikan ketenangan.



5. Pagi Membuat Harapan Terasa Lebih Dekat



Ada alasan psikologis lain yang menarik: pagi hari secara simbolis sering dikaitkan dengan harapan.



Kita menggunakan berbagai metafora yang menggambarkan pagi sebagai sesuatu yang positif: fajar, cahaya baru, lembaran baru, awal perjalanan, dan sebagainya.



Asosiasi semacam itu tidak muncul tanpa alasan.



Secara psikologis, manusia cenderung memberikan makna pada pengalaman. Sebuah pagi bukan hanya fenomena biologis ketika matahari terbit. Bagi seseorang, pagi dapat menjadi simbol bahwa kehidupan terus bergerak.



Setelah malam, datang pagi.



Setelah hari yang buruk, ada hari berikutnya.



Setelah kegagalan, masih ada kesempatan untuk mencoba lagi.



Cara seseorang memberikan makna terhadap pengalaman dapat memengaruhi bagaimana ia merasakan pengalaman tersebut.



Dua orang dapat melihat matahari terbit yang sama, tetapi merasakan sesuatu yang berbeda.



Orang pertama mungkin berpikir:



"Hari ini saya harus menghadapi masalah yang sama lagi."



Sementara orang kedua berpikir:



"Saya belum tahu apa yang akan terjadi hari ini. Mungkin ada sesuatu yang baik."



Situasinya sama. Namun, interpretasinya berbeda.



Interpretasi kedua lebih dekat dengan optimisme dan harapan.



Itulah sebabnya pagi sering menjadi waktu yang terasa emosional bagi orang-orang yang sedang berusaha membangun kembali kehidupan mereka setelah mengalami masa sulit.



6. Rutinitas Pagi Dapat Memberikan Rasa Pencapaian Kecil



Kebahagiaan tidak selalu muncul karena seseorang berhasil mencapai sesuatu yang besar.



Dalam kehidupan sehari-hari, perasaan positif juga dapat muncul dari pencapaian-pencapaian kecil.



Bangun tepat waktu.



Merapikan tempat tidur.



Berolahraga selama 20 menit.



Menyelesaikan sarapan.



Membaca beberapa halaman buku.



Menulis daftar pekerjaan.



Menyelesaikan satu tugas sebelum membuka media sosial.



Hal-hal tersebut mungkin tampak sederhana, tetapi semuanya memberikan sinyal psikologis bahwa seseorang mampu melakukan sesuatu sesuai dengan niatnya.



Perasaan mampu melakukan sesuatu dikenal berkaitan dengan self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam menghadapi tugas atau mencapai tujuan tertentu.



Ketika pagi dimulai dengan beberapa keberhasilan kecil, seseorang dapat membawa momentum tersebut ke aktivitas berikutnya.



Misalnya, seseorang yang berhasil berolahraga di pagi hari mungkin berpikir:



"Setidaknya saya sudah melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri hari ini."



Perasaan tersebut dapat meningkatkan suasana hati.



Yang menarik, pencapaian kecil sering kali lebih mudah dilakukan pada pagi hari karena jumlah gangguan belum terlalu banyak.



Inilah alasan mengapa rutinitas pagi yang sederhana terkadang lebih efektif daripada membuat target yang terlalu besar.



Kebahagiaan tidak selalu membutuhkan pencapaian spektakuler.



Terkadang, perasaan "hari ini saya sudah memulai dengan baik" sudah cukup untuk menciptakan suasana hati yang positif.



7. Pagi Memberikan Kesempatan untuk Menikmati Momen Tanpa Terlalu Banyak Tekanan



Alasan terakhir mungkin merupakan yang paling sederhana: pagi memungkinkan seseorang menikmati momen.



Ketika kita terlalu sibuk memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, kita dapat kehilangan pengalaman yang sedang berlangsung.



Pagi memberikan banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal kecil dengan penuh perhatian.



Merasakan hangatnya minuman.



Mendengar suara burung.



Merasakan udara yang lebih sejuk.



Melihat cahaya matahari.



Menikmati sarapan.



Berjalan perlahan.



Berbicara dengan orang yang disayangi.



Aktivitas tersebut dapat menjadi bentuk sederhana dari perhatian terhadap saat ini.



Dalam psikologi, kemampuan untuk memberikan perhatian pada pengalaman saat ini sering dibahas dalam konteks mindfulness. Mindfulness bukan berarti seseorang harus selalu bermeditasi dalam waktu lama. Pada tingkat sederhana, seseorang dapat berlatih dengan benar-benar menyadari apa yang sedang ia lakukan.



Pagi merupakan waktu yang cocok untuk hal tersebut karena lingkungan sering kali belum terlalu ramai.



Ketika seseorang berhenti sejenak dan menikmati momen kecil, kebahagiaan tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus dikejar.



Ia muncul dari pengalaman yang sedang berlangsung.



Tidak Semua Orang Merasakan Kebahagiaan di Pagi Hari



Meskipun pagi dapat memberikan banyak manfaat psikologis, penting untuk memahami bahwa pengalaman setiap orang berbeda.



Ada orang yang merasa sangat bahagia ketika bangun pagi. Ada pula yang membutuhkan waktu beberapa jam sebelum suasana hatinya membaik.



Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk kualitas tidur, pola aktivitas, kebiasaan sehari-hari, tekanan hidup, kepribadian, dan kondisi lingkungan.



Karena itu, gagasan bahwa "orang bahagia pasti bangun pagi" terlalu sederhana.



Yang lebih penting bukan apakah seseorang bangun pada pukul lima atau pukul sembilan pagi, melainkan bagaimana ia memulai periode setelah bangun.



Jika seseorang mendapatkan tidur yang cukup, memiliki rutinitas yang sesuai, memperoleh cahaya alami, memiliki waktu pribadi, dan memulai hari dengan aktivitas yang bermakna baginya, pagi dapat menjadi waktu yang sangat menyenangkan.



Sebaliknya, memaksakan bangun sangat pagi ketika tubuh tidak mendapatkan tidur yang cukup justru dapat membuat seseorang lebih lelah dan mudah mengalami perubahan suasana hati.



Jadi, bukan jam tertentu yang secara otomatis membuat seseorang bahagia.



Yang lebih penting adalah kesesuaian antara kebutuhan biologis, rutinitas, dan kondisi psikologis seseorang.



Bagaimana Membuat Pagi Terasa Lebih Membahagiakan?



Jika Anda ingin menciptakan pagi yang lebih menyenangkan, tidak perlu mengubah kehidupan secara drastis.



Mulailah dengan beberapa kebiasaan kecil.



Pertama, prioritaskan tidur yang cukup. Pagi yang menyenangkan biasanya dimulai dari malam sebelumnya. Tidur yang berkualitas memberikan fondasi bagi kondisi fisik dan emosional pada hari berikutnya.



Kedua, kurangi penggunaan ponsel segera setelah bangun. Membuka media sosial dalam beberapa detik setelah mata terbuka dapat membuat pikiran langsung dipenuhi berbagai informasi dan tuntutan dari luar.



Ketiga, cari paparan cahaya alami. Membuka tirai atau menghabiskan waktu sebentar di luar dapat membantu memberikan sinyal waktu kepada tubuh.



Keempat, buat satu rutinitas kecil yang benar-benar Anda sukai. Bisa berupa kopi, teh, membaca, berjalan kaki, olahraga ringan, mendengarkan musik, atau sekadar duduk dalam keheningan.



Kelima, tentukan satu tujuan sederhana untuk hari tersebut. Tidak harus sesuatu yang besar. Menyelesaikan satu pekerjaan penting sudah cukup.



Keenam, jangan membuat pagi menjadi perlombaan. Jika setiap menit dipenuhi target, pagi justru dapat menjadi sumber stres baru.



Dan yang terakhir, beri ruang untuk menikmati hal-hal sederhana.



Kebahagiaan sering kali tidak hadir dalam bentuk peristiwa besar. Ia bisa muncul dalam momen yang sangat biasa ketika seseorang memiliki cukup ruang untuk menyadarinya.



Penutup



Pagi hari memiliki daya tarik psikologis yang unik. Ia membawa simbol tentang permulaan, memberikan kesempatan untuk mengatur kembali pikiran, menghadirkan suasana yang lebih tenang, dan memungkinkan seseorang memulai hari dengan rasa kendali.



Dari sisi biologis, cahaya pagi dan ritme sirkadian juga berperan dalam membantu tubuh bertransisi menuju kondisi terjaga. Dari sisi psikologis, rutinitas pagi dapat menghadirkan rasa pencapaian, otonomi, harapan, dan kesempatan untuk menikmati momen saat ini.



Namun, kebahagiaan pada pagi hari bukanlah aturan yang berlaku bagi semua orang.



Yang paling penting bukan memaksa diri untuk menjadi "orang pagi", melainkan menemukan pola yang membuat tubuh dan pikiran dapat memulai hari dengan sehat.



Pada akhirnya, mungkin alasan paling sederhana mengapa pagi terasa membahagiakan adalah karena pagi mengingatkan kita bahwa masih ada hari yang bisa dijalani.



