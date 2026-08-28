7 Tips Praktis untuk Menemukan Kebahagiaan Saat Anak-Anak Sudah Mandiri dan Meninggalkan Rumah

seseorang yang menemukan kebahagiaan setelah anak-anaknya dewasa / foto: Magnific/Lifestylememory

JawaPos.com - Ketika anak-anak masih kecil, kehidupan orang tua sering kali berpusat pada kebutuhan mereka. Mulai dari menyiapkan makanan, mengantar sekolah, membantu mengerjakan tugas, menemani bermain, hingga memastikan mereka mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup. Hari-hari terasa penuh, bahkan terkadang terlalu sibuk.

Namun, waktu berjalan. Anak-anak tumbuh dewasa, memiliki kehidupan sendiri, melanjutkan pendidikan, bekerja, menikah, atau memilih tinggal di tempat yang berbeda. Rumah yang dahulu ramai perlahan menjadi lebih sunyi.



Bagi sebagian orang tua, perubahan ini terasa seperti sebuah kehilangan.



Bukan karena mereka tidak bahagia melihat anak berhasil menjadi mandiri, melainkan karena rutinitas, peran, dan identitas yang selama bertahun-tahun melekat pada kehidupan mereka ikut berubah. Kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan empty nest syndrome, yaitu perasaan sedih, kesepian, kehilangan tujuan, atau kekosongan ketika anak-anak mulai meninggalkan rumah.



Meski demikian, fase ini tidak harus menjadi masa yang penuh kesedihan. Dari sudut pandang psikologi, perubahan tersebut juga dapat menjadi kesempatan untuk membangun kembali kehidupan pribadi, memperkuat hubungan, menemukan minat baru, dan menikmati kebebasan yang sebelumnya sulit didapatkan.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (28/8), terdapat tujuh tips praktis yang dapat membantu menemukan kebahagiaan ketika anak-anak sudah mandiri dan meninggalkan rumah.



1. Izinkan Diri Sendiri Merasakan Kehilangan



Hal pertama yang penting dilakukan adalah berhenti memaksa diri untuk selalu terlihat baik-baik saja.



Ada orang tua yang merasa bersalah ketika merasa sedih setelah anak meninggalkan rumah. Mereka berpikir, "Bukankah seharusnya saya bahagia karena anak saya sudah sukses dan mandiri?"



Padahal, kedua perasaan tersebut dapat muncul bersamaan.



Anda dapat merasa bangga sekaligus kehilangan. Anda dapat bahagia karena anak memiliki kehidupan sendiri sekaligus merasa rindu terhadap kehadirannya di rumah.



Dalam psikologi, perubahan besar dalam kehidupan dapat memunculkan proses penyesuaian emosional. Rutinitas yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari kehidupan tiba-tiba berubah. Karena itu, rasa sedih bukan berarti Anda gagal menjadi orang tua.



Cobalah mengakui perasaan tersebut tanpa menghakimi diri sendiri.



Daripada mengatakan:



"Saya tidak boleh merasa sedih."



lebih baik katakan:



"Saya sedang menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam hidup saya."



Perubahan cara memandang emosi ini penting karena menerima perasaan sering kali lebih sehat daripada terus berusaha menekannya.



Anda juga tidak perlu terburu-buru mencari aktivitas baru hanya untuk mengisi kekosongan. Berikan diri sendiri waktu untuk beradaptasi.



Rumah yang lebih sepi mungkin terasa asing pada awalnya. Akan tetapi, seiring waktu, Anda dapat mulai melihat kesunyian tersebut bukan hanya sebagai tanda kehilangan, tetapi juga sebagai ruang baru untuk menjalani kehidupan.



2. Bangun Kembali Identitas di Luar Peran sebagai Orang Tua



Selama bertahun-tahun, identitas seseorang dapat sangat melekat pada perannya sebagai ayah atau ibu.



"Saya adalah ibu dari..."



"Saya harus memastikan anak saya baik-baik saja."



"Rutinitas saya mengikuti kebutuhan keluarga."



Ketika anak sudah mandiri, peran tersebut tidak hilang sepenuhnya, tetapi bentuknya berubah.



Anda tetap menjadi orang tua. Hanya saja, anak tidak lagi membutuhkan Anda dengan cara yang sama seperti ketika mereka masih kecil.



Di sinilah pentingnya menemukan kembali jawaban atas pertanyaan:



"Siapa saya selain sebagai orang tua?"



Pertanyaan tersebut dapat membuka banyak kemungkinan.



Mungkin Anda pernah memiliki hobi yang berhenti dilakukan karena kesibukan mengurus anak. Mungkin Anda ingin belajar sesuatu tetapi selalu menundanya. Mungkin Anda memiliki cita-cita yang dulu tidak sempat dikejar.



Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengeksplorasinya kembali.



Anda bisa mulai dari hal sederhana, seperti membaca buku, berkebun, memasak, melukis, berolahraga, mengikuti kelas, bepergian, atau mempelajari keterampilan baru.



Tujuannya bukan menciptakan kehidupan yang spektakuler.



Tujuannya adalah membangun kembali kehidupan yang terasa milik Anda sendiri.



Semakin banyak sumber identitas yang dimiliki seseorang, semakin kecil kemungkinan seluruh rasa berharga dirinya bergantung pada satu peran saja.



3. Rawat Kembali Hubungan dengan Pasangan



Ketika anak masih tinggal di rumah, perhatian pasangan sering kali terserap oleh urusan keluarga.



Percakapan mungkin lebih banyak berkisar pada sekolah, pekerjaan anak, keuangan, kesehatan, jadwal keluarga, atau berbagai kebutuhan rumah tangga.



Ketika anak pergi, tiba-tiba pasangan kembali menjadi orang yang paling sering berada bersama Anda.



Bagi sebagian pasangan, situasi ini terasa menyenangkan. Namun bagi pasangan lain, fase tersebut justru memperlihatkan bahwa hubungan mereka sudah lama tidak menjadi prioritas.



Karena itu, meninggalkan rumahnya anak dapat menjadi kesempatan untuk membangun kembali hubungan romantis.



Tidak perlu selalu melakukan sesuatu yang mahal atau istimewa.



Anda dapat membuat kebiasaan sederhana:



makan malam bersama tanpa gangguan ponsel,

berjalan kaki bersama,

memasak makanan favorit,

menonton film,

pergi berlibur singkat,

membicarakan impian masa depan,

atau sekadar mengobrol tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan anak.



Yang terpenting adalah menciptakan kembali pengalaman sebagai pasangan, bukan hanya sebagai orang tua.



Namun, jika Anda tidak memiliki pasangan, prinsip ini tetap dapat diterapkan dalam hubungan sosial lainnya.



Perkuat hubungan dengan sahabat, saudara, komunitas, atau orang-orang yang membuat Anda merasa diterima.



Manusia membutuhkan koneksi sosial. Karena itu, membangun kehidupan sosial yang sehat merupakan salah satu cara penting untuk menghadapi perubahan setelah anak meninggalkan rumah.



4. Buat Rutinitas Baru yang Memberikan Struktur



Salah satu hal yang sering membuat rumah terasa kosong bukan hanya hilangnya seseorang, tetapi hilangnya rutinitas.



Sebelumnya mungkin ada jadwal menyiapkan sarapan, mengantar anak, membeli kebutuhan rumah, menjemput, memasak, atau menunggu anak pulang.



Ketika semua itu berhenti, hari-hari dapat terasa panjang dan tidak terarah.



Karena itu, buatlah rutinitas baru.



Misalnya:



Pagi: berjalan kaki selama 30 menit.



Siang: mengerjakan pekerjaan atau proyek pribadi.



Sore: bertemu teman, berolahraga, atau mengikuti komunitas.



Malam: membaca, memasak bersama pasangan, atau melakukan aktivitas yang menenangkan.



Rutinitas memberikan struktur psikologis. Anda memiliki sesuatu yang dinantikan dan alasan untuk bangun setiap pagi.



Namun, jangan membuat jadwal yang terlalu padat hanya untuk melarikan diri dari rasa sepi.



Sisakan juga ruang untuk menikmati waktu tanpa tuntutan.



Kebahagiaan pada fase kehidupan ini tidak selalu datang dari produktivitas. Terkadang kebahagiaan justru muncul ketika seseorang akhirnya dapat melakukan sesuatu dengan santai tanpa harus memikirkan kebutuhan banyak orang.



5. Ubah Hubungan dengan Anak, Bukan Mengakhirinya



Anak yang meninggalkan rumah bukan berarti hubungan dengan mereka berakhir.



Yang berubah adalah cara hubungan tersebut dijalankan.



Ketika anak masih kecil, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menentukan banyak hal dalam kehidupan mereka. Ketika anak dewasa, hubungan idealnya bergerak menuju hubungan yang lebih setara.



Ini membutuhkan penyesuaian.



Anda mungkin perlu belajar untuk tidak selalu bertanya:



"Kapan kamu pulang?"



atau:



"Kenapa kamu tidak menelepon?"



Sebaliknya, cobalah menciptakan pola komunikasi yang disepakati bersama.



Misalnya, menelepon pada hari tertentu, mengirim pesan secara berkala, atau membuat tradisi keluarga seperti makan bersama setiap beberapa minggu.



Yang penting adalah menjaga hubungan tanpa membuat anak merasa bahwa kemandirian mereka adalah sesuatu yang harus ditebus dengan rasa bersalah.



Hubungan yang sehat memungkinkan anak memiliki kehidupan sendiri sekaligus tetap merasa dekat dengan orang tua.



Bahkan, dalam banyak keluarga, hubungan justru menjadi lebih menyenangkan ketika orang tua dan anak sudah dewasa karena interaksi tidak lagi semata-mata berdasarkan kewajiban.



6. Temukan Tujuan Baru yang Membuat Hidup Terasa Bermakna



Kebahagiaan tidak hanya berasal dari kesenangan.



Manusia juga membutuhkan makna.



Ketika sebagian besar tujuan hidup sebelumnya berkaitan dengan membesarkan anak, seseorang mungkin merasa kehilangan arah setelah tugas tersebut berkurang.



Karena itu, tanyakan kepada diri sendiri:



"Apa yang ingin saya lakukan dengan fase kehidupan saya berikutnya?"



Jawabannya tidak harus besar.



Mungkin Anda ingin membantu orang lain. Mengajar. Menjadi relawan. Mengembangkan usaha kecil. Menulis. Merawat kebun. Mengunjungi tempat-tempat baru. Belajar bahasa. Mendalami seni. Atau berkontribusi dalam komunitas.



Tujuan baru memberikan alasan untuk bergerak maju.



Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap bahwa setelah anak dewasa, kehidupan seharusnya menjadi lebih pasif.



Padahal, fase kehidupan ini dapat menjadi periode yang sangat produktif secara psikologis.



Anda memiliki pengalaman, pengetahuan, dan perspektif yang mungkin jauh lebih matang dibandingkan ketika masih muda.



Gunakan semua itu untuk menciptakan sesuatu yang bermakna.



Tidak perlu membuktikan apa pun kepada orang lain.



Cukup temukan sesuatu yang membuat Anda merasa:



"Saya masih memiliki sesuatu yang ingin saya jalani."



7. Belajar Menikmati Kesendirian Tanpa Mengubahnya Menjadi Kesepian



Ada perbedaan besar antara sendiri dan kesepian.



Sendiri adalah kondisi ketika seseorang tidak sedang bersama orang lain.



Kesepian adalah pengalaman subjektif ketika seseorang merasa tidak memiliki koneksi yang bermakna.



Karena itu, rumah yang sepi tidak otomatis berarti kehidupan yang kesepian.



Justru, fase ketika anak sudah mandiri dapat menjadi kesempatan untuk belajar menikmati waktu bersama diri sendiri.



Anda dapat membuat ritual kecil yang menyenangkan.



Misalnya minum kopi sambil membaca buku pada pagi hari, berjalan-jalan sendirian, memasak makanan favorit, menonton film yang Anda sukai, atau duduk menikmati suasana rumah tanpa merasa harus melakukan sesuatu.



Pada awalnya, kesunyian mungkin terasa tidak nyaman.



Namun, ketika Anda mulai terbiasa, kesunyian dapat berubah menjadi ruang untuk refleksi.



Anda dapat mendengar pikiran sendiri dengan lebih jelas.



Anda dapat mengetahui apa yang benar-benar Anda inginkan.



Dan yang paling penting, Anda dapat menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus selalu bergantung pada kehadiran orang lain.



Jangan Menunggu Anak Pulang untuk Merasa Bahagia



Salah satu perubahan pola pikir terpenting setelah anak meninggalkan rumah adalah menyadari bahwa hubungan dengan anak dan kebahagiaan pribadi merupakan dua hal yang dapat berjalan bersamaan.



Anda boleh merindukan anak.



Anda boleh menunggu kabar mereka.



Anda boleh merasa bahagia ketika mereka pulang.



Namun, kehidupan Anda tidak harus berhenti ketika mereka pergi lagi.



Anak-anak memiliki perjalanan hidup mereka sendiri. Begitu pula orang tua.



Ketika anak sudah dewasa, salah satu bentuk cinta yang paling sehat adalah memberikan mereka ruang untuk tumbuh tanpa kehilangan kehidupan pribadi Anda sendiri.



Pada akhirnya, rumah yang kosong tidak selalu berarti kehidupan yang kosong.



Rumah mungkin menjadi lebih sunyi, tetapi hidup masih dapat dipenuhi dengan persahabatan, cinta, pengalaman baru, kreativitas, tujuan, dan kebahagiaan.



Fase ini bukan akhir dari kehidupan sebagai orang tua.



Ini adalah perubahan bab.



Dan mungkin, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Anda memiliki kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri:



"Sekarang, apa yang ingin saya lakukan untuk hidup saya sendiri?"



