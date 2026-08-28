3 Zodiak yang Dipenuhi Keberuntungan dan Kebahagiaan pada Jumat, 28 Agustus 2026

Ilustrasi zodiak (Magnific)
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Dalam astrologi, aspek Matahari kuadrat Uranus kerap dikaitkan dengan dorongan untuk melakukan sesuatu secara berbeda.
Situasi yang awalnya tampak sebagai hambatan dapat membuka jalan menuju kesempatan baru apabila dihadapi dengan pikiran terbuka.
Karena itu, keberuntungan pada hari ini bukan semata-mata persoalan kebetulan, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana seseorang merespons perubahan.
Ada 3 zodiak yang dinilai paling mampu memanfaatkan energi tersebut, yakni Aries, Pisces, dan Libra diulas dari Yourtango.com.
Ketiganya memiliki cara berbeda dalam menghadapi kegagalan, perubahan, maupun kesempatan kedua.
Alih-alih terus terpaku pada sesuatu yang tidak berhasil, mereka cenderung melihat celah untuk memperbaiki keadaan.
Pada akhirnya, kebahagiaan bukan selalu tentang mendapatkan semua hal yang diinginkan.
Terkadang, kebahagiaan muncul ketika Anda menyadari bahwa arah hidup masih dapat diubah.
Inilah yang membuat 3 zodiak berikut berpotensi merasakan keberuntungan dan kebahagiaan lebih kuat pada Jumat, 28 Agustus 2026.
1. Aries
Aries menjadi salah satu zodiak yang berpotensi merasakan perubahan suasana secara positif pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Energi Matahari kuadrat Uranus mendorong Aries untuk melihat kembali sesuatu yang pernah dilakukan, terutama keputusan atau langkah yang sebelumnya belum memberikan hasil sesuai harapan.
Alih-alih menganggap pengalaman tersebut sebagai kegagalan, Aries justru memiliki kesempatan untuk menemukan sudut pandang baru.
Sifat Aries yang sigap dan berani mengambil tindakan membuatnya tidak terlalu lama berkutat dengan kesalahan masa lalu.
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Jawa Pos
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