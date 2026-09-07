Jadi Pria Idaman Para Wanita: 8 Frasa Ini Sering Diucapkan Pria dalam Obrolan Santai

JawaPos.com - Pria idaman ternyata bukan selalu soal penampilan dan materi. Delapan frasa yang sering diucapkan dalam obrolan santai ini, justru bisa menunjukkan sikap dewasa dan menarik di mata wanita.

Ya, menjadi pria yang disukai banyak wanita tidak selalu berkaitan dengan wajah tampan, tubuh atletis, atau kondisi finansial yang sempurna.

Dalam kehidupan sehari-hari, cara seorang pria berbicara dan memperlakukan orang lain juga dapat membentuk kesan yang kuat.

Bahkan, melalui obrolan santai, wanita bisa menangkap banyak hal tentang karakter seorang pria.

Apakah ia mampu menghargai orang lain, memiliki kecerdasan emosional, bertanggung jawab atas tindakannya, atau justru lebih suka meremehkan dan menyalahkan orang di sekitarnya.

Ucapan sederhana sering kali mencerminkan pola pikir yang lebih dalam. Seorang pria yang nyaman mengakui kesalahan, menghargai batasan, dan tidak takut menunjukkan perhatian dengan cara yang sehat dapat meninggalkan kesan berbeda dibandingkan mereka yang hanya berusaha terlihat hebat.

Dirangkum dari laman YourTango, pembahasan ini menyoroti sejumlah frasa yang dalam percakapan sehari-hari dapat menunjukkan kualitas positif seorang pria, terutama sikap dewasa, rasa hormat, empati, dan kemampuan membangun komunikasi yang sehat.

Berikut delapan frasa yang sering diucapkan pria dengan kualitas yang membuat mereka terlihat semakin menarik dalam hubungan maupun kehidupan sosial.

1. “Ceritakan, Aku Mau Mendengarnya” Salah satu frasa sederhana yang dapat memberikan kesan mendalam adalah keinginan untuk benar-benar mendengarkan.

Dalam sebuah percakapan, banyak orang sebenarnya tidak mendengarkan untuk memahami.

Mereka hanya menunggu giliran berbicara atau mencari kesempatan untuk menceritakan pengalaman mereka sendiri.

Karena itu, ketika seorang pria mengatakan, “Ceritakan, aku mau mendengarnya,” lalu benar-benar memberikan perhatian, sikap tersebut dapat terasa berbeda.

Frasa ini menunjukkan bahwa ia tidak selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ia bersedia memberikan ruang kepada orang lain untuk menyampaikan pikiran, pengalaman, maupun perasaannya.

Tentu saja, menjadi pendengar yang baik tidak berarti harus menyetujui semua hal. Mendengarkan berarti berusaha memahami sebelum memberikan penilaian atau respons.