12 Frasa Sikap Menghakimi yang Sering Diucapkan Tanpa Disadari Menurut Psikologi

Frasa sikap menghakimi yang sering diucapkan tanpa disadari menurut psikologi / foto : Magnific/ stockking
JawaPos.com – Psikologi sikap menghakimi sering tersembunyi di balik frasa sederhana yang diucapkan seseorang dalam percakapan sehari-hari.
Koneksi emosional dengan orang lain menjadi bagian penting dari kesejahteraan, namun mudah rusak akibat penilaian sepihak.
Sikap menghakimi yang tersembunyi ini perlahan dapat mengikis hubungan hingga akhirnya benar-benar hancur tanpa disadari.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (7/9), berikut 12 frasa psikologi sikap menghakimi yang sering diucapkan orang secara santai tanpa menyadari dampaknya.
1. Menyatakan diri tidak akan pernah melakukan hal serupa
Frasa ini menjatuhkan orang lain secara halus sambil menempatkan diri sebagai pihak yang lebih baik.
Ucapan ini menyiratkan bahwa lawan bicara seharusnya merasa malu atas tindakan yang telah dilakukannya.
Sikap menghakimi semacam ini sering berakar dari rasa tidak aman dan ketakutan akan penolakan diri sendiri.
Orang yang sering menilai orang lain secara keras biasanya juga keras terhadap dirinya sendiri.
2. Menyatakan tidak percaya seseorang bisa berpikir demikian
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Jawa Pos
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