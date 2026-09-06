9 Frasa Licik yang Digunakan Perusahaan Buruk dalam Iklan Lowongan Kerja

Frasa licik yang digunakan perusahaan buruk dalam iklan lowongan kerja. (Magnific)
JawaPos.com – Frasa licik dalam iklan lowongan kerja sering menjadi tanda tersembunyi bahwa perusahaan buruk sedang mencari korban.
Kritik terhadap pelamar kerja sering muncul, padahal perusahaan buruk juga perlu diperhatikan lewat cara mereka menulis lowongan.
Beberapa frasa dalam iklan lowongan kerja justru dapat membuat kandidat berkualitas merasa ragu untuk melamar posisi tersebut.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (6/9), berikut sembilan frasa licik yang biasa digunakan perusahaan buruk dalam iklan lowongan kerja untuk menjebak pencari kerja.
1. Menyebut mentalitas pemenang dalam deskripsi pekerjaan
Sebagian perusahaan menggunakan istilah ini untuk menyaring kandidat yang dianggap kurang berdedikasi tinggi.
Namun kata ini justru menciptakan lingkungan kerja penuh tekanan tanpa imbalan yang sepadan.
Istilah ini sering menjadi cara halus menyingkirkan karyawan yang menolak budaya kerja berlebihan tanpa kompensasi layak.
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Jawa Pos
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