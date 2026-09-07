Dibesarkan Orang Tua Tunggal, Ini 5 Kebiasaan yang Akan Dibawa Anak-Anak dalam Hubungan Dewasa

JawaPos.com - Dibesarkan orang tua tunggal ternyata dapat membentuk kebiasaan tertentu dalam hubungan saat dewasa. Kenali 5 pola yang mungkin terbawa hingga kehidupan percintaan.

Masa kecil sering kali meninggalkan pelajaran yang jauh lebih panjang daripada yang kita sadari.

Cara seseorang melihat kasih sayang, menghadapi masalah, meminta bantuan, hingga membangun kepercayaan dengan pasangan ketika dewasa sedikit banyak dapat dipengaruhi oleh pengalaman yang diperoleh sejak kecil.

Hal ini juga menarik ketika membicarakan anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal.

Mereka mungkin tumbuh tanpa melihat dinamika hubungan romantis dari dua orang tua di dalam satu rumah, sehingga sebagian pengalaman tentang hubungan harus mereka pelajari melalui pengamatan, pengalaman pribadi, dan hubungan yang mereka jalani ketika beranjak dewasa.

Namun, penting dipahami bahwa dibesarkan oleh orang tua tunggal bukan berarti seseorang pasti memiliki masalah dalam hubungan.

Setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda, dan banyak anak dari keluarga orang tua tunggal justru tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri, serta mampu membangun hubungan yang sehat.

Informasi yang dirangkum dari laman YourTango ini, mengungkap pembahasan mengenai lima kebiasaan yang dapat terbawa anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal ke dalam hubungan romantis saat dewasa.

Selengkapnya inilah lima kebiasaan yang mungkin terbawa hingga kehidupan percintaan dari seseorang yang dibesarkan oleh orang tua tunggal.

1. Sangat Menghargai Kekuatan Mental dan Kegigihan

Salah satu hal yang mungkin terbentuk sejak kecil adalah penghargaan yang besar terhadap kekuatan mental, ketangguhan, dan kegigihan seseorang.

Anak yang melihat orang tua tunggal bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga, mengurus rumah, sekaligus menjalankan berbagai tanggung jawab dapat menyaksikan secara langsung bahwa kehidupan tidak selalu mudah.

Dari pengalaman tersebut, mereka mungkin belajar bahwa menghadapi kesulitan membutuhkan ketekunan dan keberanian untuk terus berjalan.

Ketika memasuki hubungan dewasa, pengalaman tersebut dapat memengaruhi kualitas yang mereka cari dari pasangan.