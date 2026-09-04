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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 5 September 2026 | 06.38 WIB

8 Hal Diucapkan Orang Tua yang Membuat Anak yang Sudah Dewasa Merasa Lebih Dekat dengan Mereka

seseorang yang membuat anaknya merasa lebih dekat./Magnific/magnific - Image

seseorang yang membuat anaknya merasa lebih dekat./Magnific/magnific

JawaPos.com - Hubungan antara orang tua dan anak tidak berhenti ketika seorang anak meninggalkan rumah, menikah, memiliki pekerjaan, atau membangun keluarganya sendiri.

Justru, ketika anak sudah dewasa, hubungan tersebut memasuki fase yang berbeda.

Dulu, orang tua mungkin berperan sebagai orang yang mengatur jadwal tidur, memilih sekolah, menentukan aturan rumah, atau memastikan anak makan dengan benar. Namun ketika anak sudah dewasa, kebutuhan mereka terhadap orang tua berubah.

Mereka tidak selalu membutuhkan nasihat.

Mereka tidak selalu membutuhkan solusi.

Dan mereka tentu tidak selalu membutuhkan orang tua untuk mengambil keputusan bagi mereka.

Sering kali, yang mereka butuhkan adalah perasaan bahwa mereka masih diterima, dihargai, didengarkan, dan dicintai—bukan karena mereka memenuhi harapan tertentu, tetapi karena mereka adalah diri mereka sendiri.

Dalam psikologi hubungan, kedekatan emosional banyak dibangun melalui rasa aman, penerimaan, validasi, dan komunikasi yang tidak menghakimi. Karena itu, beberapa kalimat sederhana dari orang tua dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang terlihat.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (29/8), terdapat delapan hal yang dapat diucapkan orang tua untuk membuat anak-anak mereka yang sudah dewasa merasa lebih dekat dengan mereka.

1. “Aku senang kamu cerita sama Ayah/Ibu.”

Editor: Hanny Suwindari
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