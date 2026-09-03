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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 4 September 2026 | 06.58 WIB

8 Hal yang Paling Diingat Anak Sudah Dewasa tentang Orang Tua yang Membuat Mereka Merasa Dipahami

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup./Magnific/user25451090 - Image

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup./Magnific/user25451090

JawaPos.com - Ada satu hal yang sering baru disadari seseorang ketika dirinya sudah dewasa: ternyata yang paling membekas dari masa kecil bukan selalu hadiah mahal, liburan mewah, atau seberapa besar uang yang dikeluarkan orang tua.

Yang sering tinggal jauh lebih lama justru adalah perasaan.

Perasaan ketika seorang anak merasa didengar.

Perasaan ketika ia sedang sedih dan tidak langsung dimarahi.

Perasaan ketika ia melakukan kesalahan tetapi tetap merasa dicintai.

Perasaan ketika orang tua mampu melihat bahwa di balik perilaku seorang anak, ada sesuatu yang sedang ia rasakan.

Dalam psikologi perkembangan, pengalaman seperti ini penting karena hubungan anak dengan pengasuh utama ikut membentuk cara anak memahami dirinya sendiri, orang lain, dan hubungan sosial. Anak yang merasa respons emosionalnya diterima dan dipahami cenderung memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengembangkan rasa aman, regulasi emosi, dan kepercayaan dalam hubungan.

Menariknya, ketika anak itu tumbuh dewasa, ia mungkin tidak mengingat semua nasihat orang tuanya.

Ia mungkin lupa berapa kali dibelikan mainan.

Ia mungkin lupa menu makanan yang sering dibuat.

Editor: Hanny Suwindari
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